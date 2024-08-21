https://sarabic.ae/20240821/تمساح-يبتلع-امرأة-أثناء-سباحتها-في-جزر-الملوك-----1091963301.html
تمساح يبتلع امرأة أثناء سباحتها في جزر الملوك
تمساح يبتلع امرأة أثناء سباحتها في جزر الملوك
سبوتنيك عربي
أعلنت الشرطة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، أنها عثرت على رفات امرأة في جوف تمساح، مشيرة إلى أن السلطات المحلية قتلت الحيوان بعد فتح بطنه لسحب أجزاء جسم الضحية. 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T12:20+0000
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كانت حليمة رحاكباو، البالغة 54 عاما، تسبح في نهر بالقرب من قرية والي في جزر الملوك شرقي إندونيسيا عندما هاجمها تمساح وابتلعها.وقال ضابط في الشرطة المحلية لوكالة "فرانس برس": "السكان اضطروا إلى فتح بطن التمساح لإزالة أجزاء من جثة الضحية".يشار إلى أن إندونيسيا تعد موطنًا للعديد من أنواع التماسيح التي تهاجم البشر وتقتلهم بانتظام.
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منوعات
تمساح يبتلع امرأة أثناء سباحتها في جزر الملوك
أعلنت الشرطة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، أنها عثرت على رفات امرأة في جوف تمساح، مشيرة إلى أن السلطات المحلية قتلت الحيوان بعد فتح بطنه لسحب أجزاء جسم الضحية.
كانت حليمة رحاكباو، البالغة 54 عاما، تسبح في نهر بالقرب من قرية والي في جزر الملوك شرقي إندونيسيا عندما هاجمها تمساح وابتلعها.
وأوضح أحد جيران الضحية، أن أقاربها وأصدقاءها بدؤوا بالبحث عنها بعد تأخرها في العودة للمنزل. وبعدها عثروا على حذاء وأطراف جثة تطفو على النهر، أبلغ هؤلاء الأشخاص الشرطة، فتدخلت وحددت موقع التمساح وقضت عليه.
وقال ضابط في الشرطة المحلية لوكالة "فرانس برس": "السكان اضطروا إلى فتح بطن التمساح لإزالة أجزاء من جثة الضحية".
"وبحسب الشهود فإن التمساح كان كبيرا جدا، بطول 4 أمتار، ولم تتمكن الشرطة ولا سكان القرية من التعرف على نوعه.
يشار إلى أن إندونيسيا تعد موطنًا للعديد من أنواع التماسيح التي تهاجم البشر وتقتلهم بانتظام.