مقص يتسبب بأزمة داخل أضخم مطارات اليابان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
08:18 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهدف الحقيقي لإسرائيل هو تهجير الفلسطينيين وليس منع تنامي قدرة حماس
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات أنصار الله بفتح جبهات جديدة لدعم غزة؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد كورونا.. هل يتحول مرض جدري القرود لجائحة عالمية؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
On air
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:32 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
10:04 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240821/مقص-يتسبب-بأزمة-داخل-أضخم-مطارات-اليابان-1091959298.html
مقص يتسبب بأزمة داخل أضخم مطارات اليابان
مقص يتسبب بأزمة داخل أضخم مطارات اليابان
سبوتنيك عربي
تسبب فقدان مقص في اليابان، صباح يوم 17 أغسطس/آب الجاري، بإلغاء ما لا يقل عن 36 رحلة جوية وتأخير 201 أخرى، في مطار "نيو شيتوس" في هوكايدو. 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T11:49+0000
2024-08-21T11:49+0000
مجتمع
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/15/1091959580_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_86ea514810c19a5805837649385ce57e.jpg
وأدى القلق بشأن المقص، الذي استُخدم من قبل متجر في منطقة انتظار المغادرة في رحلة داخلية، إلى عملية بحث أمنية استمرت لساعات داخل أضخم مطارات اليابان.وذكرت وسائل إعلام أن أمن المطار أعاد المسافرين بعد إلغاء وتعطيل رحلاتهم، بينما حاولت السلطات تحديد مكان المقص المفقود، والذي تم العثور عليه في اليوم التالي.وأفادت تلك الوسائل أنه كانت هناك مخاوف متمثّلة بأن يكون شخصا قد استحوذ على المقص واستخدمه كسلاح على متن إحدى الرحلات. وفي نهاية المطاف، صرّح المطار عن عثوره على الأداة وتمكنت الرحلات من استئناف عملها.وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان، إنها طلبت من المطار التحقيق في "سبب فقدان المقص".
https://sarabic.ae/20240820/امرأة-تتشبث-بعمود-بعد-أن-جرفتها-مياه-الفيضانات-فيديو-1091934354.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/15/1091959580_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_686b8a693871d00103723716d9d28861.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات
منوعات

مقص يتسبب بأزمة داخل أضخم مطارات اليابان

11:49 GMT 21.08.2024
© Photo / unsplash/Miles Burkeمقص
مقص - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
© Photo / unsplash/Miles Burke
تابعنا عبر
تسبب فقدان مقص في اليابان، صباح يوم 17 أغسطس/آب الجاري، بإلغاء ما لا يقل عن 36 رحلة جوية وتأخير 201 أخرى، في مطار "نيو شيتوس" في هوكايدو.
وأدى القلق بشأن المقص، الذي استُخدم من قبل متجر في منطقة انتظار المغادرة في رحلة داخلية، إلى عملية بحث أمنية استمرت لساعات داخل أضخم مطارات اليابان.
وذكرت وسائل إعلام أن أمن المطار أعاد المسافرين بعد إلغاء وتعطيل رحلاتهم، بينما حاولت السلطات تحديد مكان المقص المفقود، والذي تم العثور عليه في اليوم التالي.
امرأة تتشبث بعمود بعد أن جرفتها مياه الفيضانات - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
مجتمع
امرأة تتشبث بعمود بعد أن جرفتها مياه الفيضانات... فيديو
أمس, 15:32 GMT
وأفادت تلك الوسائل أنه كانت هناك مخاوف متمثّلة بأن يكون شخصا قد استحوذ على المقص واستخدمه كسلاح على متن إحدى الرحلات. وفي نهاية المطاف، صرّح المطار عن عثوره على الأداة وتمكنت الرحلات من استئناف عملها.
وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان، إنها طلبت من المطار التحقيق في "سبب فقدان المقص".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
مي-28إن - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:17 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حرائق وسقوط قتلى في تبادل للقصف بين إسرائيل وحزب الله06:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала