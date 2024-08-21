https://sarabic.ae/20240821/مقص-يتسبب-بأزمة-داخل-أضخم-مطارات-اليابان-1091959298.html
مقص يتسبب بأزمة داخل أضخم مطارات اليابان
مقص يتسبب بأزمة داخل أضخم مطارات اليابان
سبوتنيك عربي
تسبب فقدان مقص في اليابان، صباح يوم 17 أغسطس/آب الجاري، بإلغاء ما لا يقل عن 36 رحلة جوية وتأخير 201 أخرى، في مطار "نيو شيتوس" في هوكايدو. 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T11:49+0000
2024-08-21T11:49+0000
2024-08-21T11:49+0000
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وأدى القلق بشأن المقص، الذي استُخدم من قبل متجر في منطقة انتظار المغادرة في رحلة داخلية، إلى عملية بحث أمنية استمرت لساعات داخل أضخم مطارات اليابان.وذكرت وسائل إعلام أن أمن المطار أعاد المسافرين بعد إلغاء وتعطيل رحلاتهم، بينما حاولت السلطات تحديد مكان المقص المفقود، والذي تم العثور عليه في اليوم التالي.وأفادت تلك الوسائل أنه كانت هناك مخاوف متمثّلة بأن يكون شخصا قد استحوذ على المقص واستخدمه كسلاح على متن إحدى الرحلات. وفي نهاية المطاف، صرّح المطار عن عثوره على الأداة وتمكنت الرحلات من استئناف عملها.وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان، إنها طلبت من المطار التحقيق في "سبب فقدان المقص".
https://sarabic.ae/20240820/امرأة-تتشبث-بعمود-بعد-أن-جرفتها-مياه-الفيضانات-فيديو-1091934354.html
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منوعات
مقص يتسبب بأزمة داخل أضخم مطارات اليابان
تسبب فقدان مقص في اليابان، صباح يوم 17 أغسطس/آب الجاري، بإلغاء ما لا يقل عن 36 رحلة جوية وتأخير 201 أخرى، في مطار "نيو شيتوس" في هوكايدو.
وأدى القلق بشأن المقص، الذي استُخدم من قبل متجر في منطقة انتظار المغادرة في رحلة داخلية، إلى عملية بحث أمنية استمرت لساعات داخل أضخم مطارات اليابان.
وذكرت وسائل إعلام أن أمن المطار أعاد المسافرين بعد إلغاء وتعطيل رحلاتهم، بينما حاولت السلطات تحديد مكان المقص المفقود، والذي تم العثور عليه في اليوم التالي.
وأفادت تلك الوسائل أنه كانت هناك مخاوف متمثّلة بأن يكون شخصا قد استحوذ على المقص واستخدمه كسلاح على متن إحدى الرحلات. وفي نهاية المطاف، صرّح المطار عن عثوره على الأداة وتمكنت الرحلات من استئناف عملها.
وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان، إنها طلبت من المطار التحقيق في "سبب فقدان المقص".