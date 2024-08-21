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حادث تصادم مروع بين 25 سيارة في مصر... فيديو
حادث تصادم مروع بين 25 سيارة في مصر... فيديو
سبوتنيك عربي
وقع حادث مروري مروع في الساعات المبكرة من صباح اليوم الأربعاء، أعلى الطريق الدائري أمام "نزلة الرماية" في العاصمة المصرية القاهرة، حيث تصادمت نحو 25 سيارة، ما... 21.08.2024, سبوتنيك عربي
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وذكرت وسائل إعلام محلية وشهود عيان، أن الحادث نتج عن تصادم سيارتي نقل إحداهما كانت تحمل الرمال، وهو ما تسبب في توقف عدد من السيارات على الطريق، ثم تتابع تصادم السيارات إثر ذلك.ولم تبلغ وزارة الصحة المصرية عن وفيات، بينما أكدت نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى أقرب المستشفيات لتلقي العلاج.وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة، أضرارا بالغة لحقت بعدد كبير من السيارات المتصادمة.وتزهق أرواح الآلاف في مصر، سنويا، إثر حوادث السير، على الرغم من أن مؤشر جودة الطرق لعام 2019، يظهر أنها تحتل المرتبة الخامسة عربيًا والمركز الثامن والعشرين عالميًا.وعلى مدى العقد الأخير، كثفت الحكومة المصرية جهود تطوير منظومة الطرق وأنفقت مبالغ طائلة سواء لإنشاء شبكة جديدة أو لتحسين حالة الشبكة الحالية.وتقع حوادث السير غالبا بسبب "السرعة الزائدة أو عدم الالتزام بقوانين المرور،أو سوء حالة الطرق".وبحسب بيانات"الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" في مصر، بلغ عدد الوفيات في حوادث الطرق 5861 شخصا، عام 2023، مقابل 7762 شخصاعام 2022، بانخفاض قدره 24.5 بالمئة.بينما بلغ عدد الإصابات في حوادث الطرق 71 ألف إصابة عام 2023، مقارنة بـ 55.9 ألف إصابة في عام 2022.
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن

حادث تصادم مروع بين 25 سيارة في مصر... فيديو

11:26 GMT 21.08.2024
© AP Photo / Ibrahim el-Shazlyسيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر
سيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Ibrahim el-Shazly
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وقع حادث مروري مروع في الساعات المبكرة من صباح اليوم الأربعاء، أعلى الطريق الدائري أمام "نزلة الرماية" في العاصمة المصرية القاهرة، حيث تصادمت نحو 25 سيارة، ما أسفر عن إصابة 26 شخصا.
وذكرت وسائل إعلام محلية وشهود عيان، أن الحادث نتج عن تصادم سيارتي نقل إحداهما كانت تحمل الرمال، وهو ما تسبب في توقف عدد من السيارات على الطريق، ثم تتابع تصادم السيارات إثر ذلك.
ولم تبلغ وزارة الصحة المصرية عن وفيات، بينما أكدت نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى أقرب المستشفيات لتلقي العلاج.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة، أضرارا بالغة لحقت بعدد كبير من السيارات المتصادمة.
وتزهق أرواح الآلاف في مصر، سنويا، إثر حوادث السير، على الرغم من أن مؤشر جودة الطرق لعام 2019، يظهر أنها تحتل المرتبة الخامسة عربيًا والمركز الثامن والعشرين عالميًا.
وعلى مدى العقد الأخير، كثفت الحكومة المصرية جهود تطوير منظومة الطرق وأنفقت مبالغ طائلة سواء لإنشاء شبكة جديدة أو لتحسين حالة الشبكة الحالية.
وتقع حوادث السير غالبا بسبب "السرعة الزائدة أو عدم الالتزام بقوانين المرور،أو سوء حالة الطرق".
وبحسب بيانات"الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" في مصر، بلغ عدد الوفيات في حوادث الطرق 5861 شخصا، عام 2023، مقابل 7762 شخصاعام 2022، بانخفاض قدره 24.5 بالمئة.
بينما بلغ عدد الإصابات في حوادث الطرق 71 ألف إصابة عام 2023، مقارنة بـ 55.9 ألف إصابة في عام 2022.
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