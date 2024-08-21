https://sarabic.ae/20240821/روسيا-والصين-توسعان-استخدام-العملات-الوطينة-والمدفوعات-تتجاوز-95-من-التعاملات-1091950260.html

روسيا والصين توسعان استخدام العملات الوطينة.. والمدفوعات تتجاوز 95% من التعاملات

روسيا والصين توسعان استخدام العملات الوطينة.. والمدفوعات تتجاوز 95% من التعاملات

سبوتنيك عربي

وصف رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، الارتباط الروسي الصيني بأنه عامل استقرار قوي في ظروف تشكيل النظام العالمي الجديد. 21.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-21T09:19+0000

2024-08-21T09:19+0000

2024-08-21T09:19+0000

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وقال ميشوستين خلال لقائه رئيس مجلس الدولة الصيني: "شراكتنا الشاملة وتفاعلنا الاستراتيجي لهما أهمية خاصة في الوضع الذي تتشكل فيه ملامح جديدة للنظام العالمي، وفي هذه الظروف، يعمل الاتصال الروسي الصيني كعامل استقرار قوي، يسهم في نمو اقتصاد بلداننا وتحسين حياة مواطنينا".وأشار رئيس الحكومة الروسية إلى أن العلاقات الروسية الصينية تقوم على أساس متين من حسن الجوار والمساواة والاحترام المتبادل لمصالح الطرف الآخر.وأشار ميشوستين إلى أنه "من خلال الجمع بين الإمكانات العلمية الغنية لروسيا والقدرات التكنولوجية الإنتاجية للصين، أنا واثق من أننا قادرون على تحقيق نجاح كبير".وأوضح رئيس الوزراء الروسي أن موسكو وبكين تعتزمان توسيع "التبادلات في مجالات كثيفة المعرفة مثل الفضاء والتكنولوجيات الشاملة والذكاء الاصطناعي".ومن جهته، صرح رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية، لي تشيانغ، بأن العلاقات بين روسيا والصين صمدت أمام الاضطرابات الدولية.وأضاف: "يمكننا القول، إن صداقتنا قوية وصلبة وثابتة. إنها رصيدنا الثمين المشترك".وتجري محادثات ميشوستين ولي تشيانغ، في العاصمة الروسية موسكو، في إطار الاجتماع الدوري التاسع والعشرين لرئيسي حكومتي روسيا والصين.وتشهد العلاقات بين روسيا والصين تطوراً لافتاً، خاصة على الصعيد الاقتصادي، بما يشمل التعاون في مجالات الطاقة والطائرات وبناء المحطات الفضائية الدولية وقطاع الفضاء، وغيرها من أوجه التعاون الاستراتيجية.

https://sarabic.ae/20240820/رئيس-مجلس-الدولة-الصيني-يصل-إلى-موسكو-في-زيارة-رسمية-1091922812.html

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