https://sarabic.ae/20240821/روسيا-والصين-توسعان-استخدام-العملات-الوطينة-والمدفوعات-تتجاوز-95-من-التعاملات-1091950260.html
روسيا والصين توسعان استخدام العملات الوطينة.. والمدفوعات تتجاوز 95% من التعاملات
روسيا والصين توسعان استخدام العملات الوطينة.. والمدفوعات تتجاوز 95% من التعاملات
سبوتنيك عربي
وصف رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، الارتباط الروسي الصيني بأنه عامل استقرار قوي في ظروف تشكيل النظام العالمي الجديد. 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T09:19+0000
2024-08-21T09:19+0000
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وقال ميشوستين خلال لقائه رئيس مجلس الدولة الصيني: "شراكتنا الشاملة وتفاعلنا الاستراتيجي لهما أهمية خاصة في الوضع الذي تتشكل فيه ملامح جديدة للنظام العالمي، وفي هذه الظروف، يعمل الاتصال الروسي الصيني كعامل استقرار قوي، يسهم في نمو اقتصاد بلداننا وتحسين حياة مواطنينا".وأشار رئيس الحكومة الروسية إلى أن العلاقات الروسية الصينية تقوم على أساس متين من حسن الجوار والمساواة والاحترام المتبادل لمصالح الطرف الآخر.وأشار ميشوستين إلى أنه "من خلال الجمع بين الإمكانات العلمية الغنية لروسيا والقدرات التكنولوجية الإنتاجية للصين، أنا واثق من أننا قادرون على تحقيق نجاح كبير".وأوضح رئيس الوزراء الروسي أن موسكو وبكين تعتزمان توسيع "التبادلات في مجالات كثيفة المعرفة مثل الفضاء والتكنولوجيات الشاملة والذكاء الاصطناعي".ومن جهته، صرح رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية، لي تشيانغ، بأن العلاقات بين روسيا والصين صمدت أمام الاضطرابات الدولية.وأضاف: "يمكننا القول، إن صداقتنا قوية وصلبة وثابتة. إنها رصيدنا الثمين المشترك".وتجري محادثات ميشوستين ولي تشيانغ، في العاصمة الروسية موسكو، في إطار الاجتماع الدوري التاسع والعشرين لرئيسي حكومتي روسيا والصين.وتشهد العلاقات بين روسيا والصين تطوراً لافتاً، خاصة على الصعيد الاقتصادي، بما يشمل التعاون في مجالات الطاقة والطائرات وبناء المحطات الفضائية الدولية وقطاع الفضاء، وغيرها من أوجه التعاون الاستراتيجية.
https://sarabic.ae/20240820/رئيس-مجلس-الدولة-الصيني-يصل-إلى-موسكو-في-زيارة-رسمية-1091922812.html
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الصين, روسيا, العالم
روسيا والصين توسعان استخدام العملات الوطينة.. والمدفوعات تتجاوز 95% من التعاملات
وصف رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، الارتباط الروسي الصيني بأنه عامل استقرار قوي في ظروف تشكيل النظام العالمي الجديد.
وقال ميشوستين خلال لقائه رئيس مجلس الدولة الصيني: "شراكتنا الشاملة وتفاعلنا الاستراتيجي لهما أهمية خاصة في الوضع الذي تتشكل فيه ملامح جديدة للنظام العالمي، وفي هذه الظروف، يعمل الاتصال الروسي الصيني كعامل استقرار قوي، يسهم في نمو اقتصاد بلداننا وتحسين حياة مواطنينا".
وتابع: "من خلال الجهود المشتركة، نضمن معا تنويع التعاون التجاري والاستثماري الاقتصادي وتوسيع استخدام عملتينا الوطنيتين. اليوم حصة الروبل واليوان في التسويات المتبادلة تزيد بالفعل عن 95 بالمئة".
وأشار رئيس الحكومة الروسية إلى أن العلاقات الروسية الصينية تقوم على أساس متين من حسن الجوار والمساواة والاحترام المتبادل لمصالح الطرف الآخر.
بالإضافة إلى ذلك، أعرب ميشوستين عن ثقته في أن الاجتماع المقبل لرؤساء حكومتي البلدين سيعقد في أجواء دافئة وشبه تجارية تقليديا.
وأشار ميشوستين إلى أنه "من خلال الجمع بين الإمكانات العلمية الغنية لروسيا والقدرات التكنولوجية الإنتاجية للصين، أنا واثق من أننا قادرون على تحقيق نجاح كبير".
وأوضح رئيس الوزراء الروسي أن موسكو وبكين تعتزمان توسيع "التبادلات في مجالات كثيفة المعرفة مثل الفضاء والتكنولوجيات الشاملة والذكاء الاصطناعي".
وتابع: "نحن في ظروف خارجية صعبة. فالدول الغربية تستخدم عقوبات غير مشروعة تحت ذرائع واهية، بكل بساطة، أساليب المنافسة غير العادلة. إنهم يحاولون الحفاظ على هيمنتهم العالمية، لاحتواء الإمكانات الاقتصادية والتكنولوجية لروسيا والصين. ولكن، كما يقول أصدقاؤنا الصينيون، من يسلك طريق العدالة يجد أعوانًا كثر. ولذلك، من المهم أن نركز جهودنا على حماية مصالحنا المشتركة وبناء نظام عالمي متعدد الأقطاب وزيادة التنسيق على المنصات الدولية".
ومن جهته، صرح رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية، لي تشيانغ، بأن العلاقات بين روسيا والصين صمدت أمام الاضطرابات الدولية.
وقال لي تشيانغ، خلال المحادثات مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين: "الصداقة الصينية الروسية صمدت أمام الاضطرابات الدولية، ولها تاريخ طويل".
وأضاف: "يمكننا القول، إن صداقتنا قوية وصلبة وثابتة. إنها رصيدنا الثمين المشترك".
وتجري محادثات ميشوستين ولي تشيانغ، في العاصمة الروسية موسكو، في إطار الاجتماع الدوري التاسع والعشرين لرئيسي حكومتي روسيا والصين.
وتشهد العلاقات بين روسيا والصين تطوراً لافتاً، خاصة على الصعيد الاقتصادي، بما يشمل التعاون في مجالات الطاقة والطائرات وبناء المحطات الفضائية الدولية وقطاع الفضاء، وغيرها من أوجه التعاون الاستراتيجية.