https://sarabic.ae/20240821/وزير-العمل-اللبناني-العالم-يعاني-من-الهيمنة-الأميركية-والعين-على-الدور-الروسي-1091956820.html
وزير العمل اللبناني: العالم يعاني من الهيمنة الأميركية والعين على الدور الروسي
وزير العمل اللبناني: العالم يعاني من الهيمنة الأميركية والعين على الدور الروسي
سبوتنيك عربي
أكّد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مصطفى بيرم، أن "روسيا تشكل قوة عظمى"، متمنيًا أن "يتوجه العالم معها إلى نظام دولي جديد متعدد الأقطاب بعد أن... 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T10:29+0000
2024-08-21T10:29+0000
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وأمِل بيرم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "يتعاظم الدور الروسي أكثر فأكثر على الساحة العالمية بهدف القضاء على نظام القطب الواحد، ما يؤدي إلى توازن عالمي"، مستذكرًا "الدور الروسي في سوريا، لناحية محاربة الإرهاب الذي جاء به الغرب إلى المنطقة، إضافة إلى مواقف روسيا الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية".وفي ما يتعلّق بزيارة وفد من "حزب الله" اللبناني برئاسة النائب محمد رعد، إلى موسكو، قال وزير العمل إن "الزيارة إيجابيّة جدًا وقد تتكرر في المستقبل القريب".
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حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم
وزير العمل اللبناني: العالم يعاني من الهيمنة الأميركية والعين على الدور الروسي
حصري
أكّد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مصطفى بيرم، أن "روسيا تشكل قوة عظمى"، متمنيًا أن "يتوجه العالم معها إلى نظام دولي جديد متعدد الأقطاب بعد أن عانى هذا العالم من ويلات الهيمنة الأميركية".
وأمِل بيرم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "يتعاظم الدور الروسي أكثر فأكثر على الساحة العالمية بهدف القضاء على نظام القطب الواحد، ما يؤدي إلى توازن عالمي"، مستذكرًا "الدور الروسي في سوريا، لناحية محاربة الإرهاب الذي جاء به الغرب إلى المنطقة، إضافة إلى مواقف روسيا الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية".
ودعا الوزير اللبناني إلى "تعزيز العلاقة التي تجمع بين روسيا ولبنان، على قاعدة الحفاظ على المصالح المشتركة، إضافةً إلى ضرورة مشاركة روسيا بشكل أكبر في قضايا المنطقة، لا سيّما على الصعيدين الاقتصادي والإنساني".
وفي ما يتعلّق بزيارة وفد من "حزب الله" اللبناني برئاسة النائب محمد رعد، إلى موسكو، قال وزير العمل إن "الزيارة إيجابيّة جدًا وقد تتكرر في المستقبل القريب".