https://sarabic.ae/20240822/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تعلن-تلقيها-معلومات-حول-اكتشاف-بقايا-مسيرة-في-محطة-كورسك-النووية-1092012724.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن تلقيها معلومات حول اكتشاف بقايا مسيرة في محطة كورسك النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن تلقيها معلومات حول اكتشاف بقايا مسيرة في محطة كورسك النووية
سبوتنيك عربي
أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها حصلت على معلومات من روسيا حول بقايا طائرة من دون طيار تم اكتشافها على أراضي محطة كورسك للطاقة النووية. 22.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-22T18:54+0000
2024-08-22T18:54+0000
2024-08-22T18:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقالت الوكالة في بيان على موقعها الإلكتروني: "في هذا الصدد أكد غروسي عزمه إجراء تقييم شخصي للوضع على الأرض خلال زيارة الأسبوع المقبل".ونُقل عن غروسي قوله في رسالة على الموقع الإلكتروني للمنظمة: "النشاط العسكري بالقرب من محطات الطاقة النووية يمثل خطرًا جسيمًا على الأمن النووي".وتابع: "زيارتي لمحطة كورسك للطاقة النووية الأسبوع المقبل ستوفر لنا إمكانية الوصول في الوقت المناسب لتقييم الوضع بشكل مستقل".وفي وقت سابق من اليوم، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، اجتماعا حول الوضع في المقاطعات الروسية الحدودية مع أوكرانيا، بحضور النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتوروف، والقادة الإقليميين، مشيرًا إلى أن الشيء الرئيسي هو دعم السكان المحليين وحل مهام طرد العدو من أراضي مقاطعة كورسك.وقال بوتين، خلال اجتماع حول الوضع في مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك: "لقد حاول العدو ضرب محطة كورسك للطاقة النووية ليلاً اليوم".وأضاف: "تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووعدوا بإرسال متخصصين لتقييم الوضع".وأردف بوتين: "آمل أن يتم ذلك من جانبهم في النهاية"، في إشارة إلى وعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإرسال متخصصين لتقييم الوضع في محطة كورسك للطاقة النووية.
https://sarabic.ae/20240822/بوتين-يعقد-اجتماعا-حول-الوضع-في-المناطق-الروسية-المتاخمة-لأوكرانيا---1091997082.html
https://sarabic.ae/20240822/الجيش-الروسي-يستهدف-القوات-والمعدات-العسكرية-الأوكرانية-في-مقاطعة-سومي-1091995903.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن تلقيها معلومات حول اكتشاف بقايا مسيرة في محطة كورسك النووية
أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها حصلت على معلومات من روسيا حول بقايا طائرة من دون طيار تم اكتشافها على أراضي محطة كورسك للطاقة النووية.
وقالت الوكالة في بيان على موقعها الإلكتروني: "في هذا الصدد أكد غروسي عزمه إجراء تقييم شخصي للوضع على الأرض خلال زيارة الأسبوع المقبل".
وأكد غروسي أن القتال بالقرب من محطة كورسك للطاقة النووية يشكل خطراً جسيماً على السلامة النووية.
ونُقل عن غروسي قوله في رسالة على الموقع الإلكتروني للمنظمة: "النشاط العسكري بالقرب من محطات الطاقة النووية يمثل خطرًا جسيمًا على الأمن النووي".
وتابع: "زيارتي لمحطة كورسك للطاقة النووية الأسبوع المقبل ستوفر لنا إمكانية الوصول في الوقت المناسب لتقييم الوضع بشكل مستقل".
ووفقا للبيان الصحفي، خلال زيارته لمحطة كورسك للطاقة النووية، سيناقش غروسي الخطوات الإضافية اللازمة لتقييم حالة السلامة النووية للمنشأة.
وفي وقت سابق من اليوم، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، اجتماعا حول الوضع في المقاطعات الروسية الحدودية مع أوكرانيا، بحضور النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتوروف، والقادة الإقليميين، مشيرًا إلى أن الشيء الرئيسي هو دعم السكان المحليين وحل مهام طرد العدو من أراضي مقاطعة كورسك.
وقال بوتين، خلال اجتماع حول الوضع في مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك: "لقد حاول العدو ضرب محطة كورسك للطاقة النووية ليلاً اليوم".
وأضاف: "تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووعدوا بإرسال متخصصين لتقييم الوضع".
وأردف بوتين: "آمل أن يتم ذلك من جانبهم في النهاية"، في إشارة إلى وعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإرسال متخصصين لتقييم الوضع في محطة كورسك للطاقة النووية.