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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240822/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تعلن-تلقيها-معلومات-حول-اكتشاف-بقايا-مسيرة-في-محطة-كورسك-النووية-1092012724.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن تلقيها معلومات حول اكتشاف بقايا مسيرة في محطة كورسك النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن تلقيها معلومات حول اكتشاف بقايا مسيرة في محطة كورسك النووية
سبوتنيك عربي
أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها حصلت على معلومات من روسيا حول بقايا طائرة من دون طيار تم اكتشافها على أراضي محطة كورسك للطاقة النووية. 22.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-22T18:54+0000
2024-08-22T18:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقالت الوكالة في بيان على موقعها الإلكتروني: "في هذا الصدد أكد غروسي عزمه إجراء تقييم شخصي للوضع على الأرض خلال زيارة الأسبوع المقبل".ونُقل عن غروسي قوله في رسالة على الموقع الإلكتروني للمنظمة: "النشاط العسكري بالقرب من محطات الطاقة النووية يمثل خطرًا جسيمًا على الأمن النووي".وتابع: "زيارتي لمحطة كورسك للطاقة النووية الأسبوع المقبل ستوفر لنا إمكانية الوصول في الوقت المناسب لتقييم الوضع بشكل مستقل".وفي وقت سابق من اليوم، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، اجتماعا حول الوضع في المقاطعات الروسية الحدودية مع أوكرانيا، بحضور النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتوروف، والقادة الإقليميين، مشيرًا إلى أن الشيء الرئيسي هو دعم السكان المحليين وحل مهام طرد العدو من أراضي مقاطعة كورسك.وقال بوتين، خلال اجتماع حول الوضع في مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك: "لقد حاول العدو ضرب محطة كورسك للطاقة النووية ليلاً اليوم".وأضاف: "تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووعدوا بإرسال متخصصين لتقييم الوضع".وأردف بوتين: "آمل أن يتم ذلك من جانبهم في النهاية"، في إشارة إلى وعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإرسال متخصصين لتقييم الوضع في محطة كورسك للطاقة النووية.
https://sarabic.ae/20240822/بوتين-يعقد-اجتماعا-حول-الوضع-في-المناطق-الروسية-المتاخمة-لأوكرانيا---1091997082.html
https://sarabic.ae/20240822/الجيش-الروسي-يستهدف-القوات-والمعدات-العسكرية-الأوكرانية-في-مقاطعة-سومي-1091995903.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن تلقيها معلومات حول اكتشاف بقايا مسيرة في محطة كورسك النووية

18:54 GMT 22.08.2024
محطة كورسكايا: تقع بالقرب من بلدة كورشاتوف كورسك، على ضفاف نهر سيم، وتتكون من أربع وحدات تم بناؤها خلال 1976، 1979، 1983 و 1985.
محطة كورسكايا: تقع بالقرب من بلدة كورشاتوف كورسك، على ضفاف نهر سيم، وتتكون من أربع وحدات تم بناؤها خلال 1976، 1979، 1983 و 1985. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
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أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها حصلت على معلومات من روسيا حول بقايا طائرة من دون طيار تم اكتشافها على أراضي محطة كورسك للطاقة النووية.
وقالت الوكالة في بيان على موقعها الإلكتروني: "في هذا الصدد أكد غروسي عزمه إجراء تقييم شخصي للوضع على الأرض خلال زيارة الأسبوع المقبل".

وأكد غروسي أن القتال بالقرب من محطة كورسك للطاقة النووية يشكل خطراً جسيماً على السلامة النووية.

ونُقل عن غروسي قوله في رسالة على الموقع الإلكتروني للمنظمة: "النشاط العسكري بالقرب من محطات الطاقة النووية يمثل خطرًا جسيمًا على الأمن النووي".
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعقد اجتماعا حول الوضع في المناطق الحدودية مع أوكرانيا بحضور النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتوروف، والقادة الإقليمون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
بوتين: القوات الأوكرانية حاولت ضرب محطة كورسك للطاقة النووية ليلا
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وتابع: "زيارتي لمحطة كورسك للطاقة النووية الأسبوع المقبل ستوفر لنا إمكانية الوصول في الوقت المناسب لتقييم الوضع بشكل مستقل".

ووفقا للبيان الصحفي، خلال زيارته لمحطة كورسك للطاقة النووية، سيناقش غروسي الخطوات الإضافية اللازمة لتقييم حالة السلامة النووية للمنشأة.

وفي وقت سابق من اليوم، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، اجتماعا حول الوضع في المقاطعات الروسية الحدودية مع أوكرانيا، بحضور النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتوروف، والقادة الإقليميين، مشيرًا إلى أن الشيء الرئيسي هو دعم السكان المحليين وحل مهام طرد العدو من أراضي مقاطعة كورسك.
راجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة سومي
11:25 GMT
وقال بوتين، خلال اجتماع حول الوضع في مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك: "لقد حاول العدو ضرب محطة كورسك للطاقة النووية ليلاً اليوم".
وأضاف: "تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووعدوا بإرسال متخصصين لتقييم الوضع".
وأردف بوتين: "آمل أن يتم ذلك من جانبهم في النهاية"، في إشارة إلى وعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإرسال متخصصين لتقييم الوضع في محطة كورسك للطاقة النووية.
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