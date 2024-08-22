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https://sarabic.ae/20240822/توريد-440-ألف-جرعة-من-لقاح-جدري-القردة-إلى-دولة-أوروبية-غير-معلنة-1091992987.html
توريد 440 ألف جرعة من لقاح "جدري القردة" إلى دولة أوروبية غير معلنة
توريد 440 ألف جرعة من لقاح "جدري القردة" إلى دولة أوروبية غير معلنة
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة الأدوية الدنماركية "بافاريان نورديك"، أمس الأربعاء، أنها وقّعت عقدا لتوريد 440 ألف جرعة من لقاحها المضاد لـ"جدري القردة" إلى دولة أوروبية لم تحدد... 22.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-22T10:31+0000
2024-08-22T10:31+0000
مجتمع
الصحة
جدري القردة
منوعات
علوم
الأخبار
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ونقل موقع "بارونز" عن شركة "بافاريان نورديك"، قولها إن "الطلب كان منتظرا وتم تضمينه في توقعات الشركة لهذا العام".من جانبه قال بول تشابلن، الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان: "تم التخطيط للطلب الأخير كجزء من خطتنا الأصلية لهذا العام، وبالتالي، لن يؤثر على السعة المتبقية المتاحة لدعم الحكومات والمنظمات لمواجهة حالة الطوارئ الصحية العامة الحالية، التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية بشأن جدري القردة".وكانت الشركة، قد أفادت الأسبوع الماضي، بأنها مستعدة لتوريد ما يصل إلى 10 ملايين جرعة من لقاحها المضاد لـ"جدري القردة"، بحلول نهاية عام 2025.وفي وقت سابق، أفاد باحثون متخصصون بالأوبئة، أن الدواء المستخدم في آخر تفشٍ عالمي لـ"جدري القردة"، بين عامي 2022 و2023، ليس فعالا ضد الفيروس الحالي، والذي يعد أكثر حدة وسرعة في الانتشار في أفريقيا.وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن الدواء المضاد للفيروس "تيكوفيريمات"، لم يقلل من مدة الإصابة بالمرض بين الأطفال والبالغين المصابين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا للنتائج الأولية لتجربة أجراها باحثون في جمهورية الكونغو الديمقراطية والولايات المتحدة الأمريكية.يشار إلى أن هناك نوعين فرعيين للفيروس، وهما السلالة 1 الأكثر فتكا والمنتشرة في حوض الكونغو في وسط أفريقيا، والسلالة 2 المتفشية في غرب أفريقيا، التي تسببت في تفشٍ عالمي عام 2022.من جانبها، وصفت جين مارازو، مديرة المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، النتائج التي تتحدث عن فاعلية الدواء بأنها نتائج "مخيبة للآمال"، فيما أكد الباحثون أنه يمكن مع ذلك معالجة المرضى وتجنب وفاتهم عند إدخالهم للمستشفى.وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة "طوارئ عالمية"، يوم الأربعاء الماضي، حيث تؤثر السلالة 1 على الأطفال، وهو اتجاه لم نشهده في تفشي عام 2022.وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحفي: "اجتمعت لجنة الطوارئ، وأبلغتني بأنه من وجهة نظرها، يشكّل الوضع حالة طوارئ صحية عالمية تثير القلق دوليا. وقبلت هذه النصيحة"، وأضاف: "هذا أمر يجب أن يثير قلقنا جميعا.. احتمال انتشاره خارج أفريقيا وما هو أبعد منها، أمر مقلق جدا".يأتي ذلك بعد تفشي "جدري القردة" في الكونغو وأماكن أخرى في أفريقيا، وتأكيد حالات إصابة بين الأطفال والبالغين في أكثر من 12 دولة، وانتشار سلالة جديدة من الفيروس.
https://sarabic.ae/20240814/الصحة-العالمية-تعلن-جدري-القردة-حالة-طارئة-صحية-على-مستوى-العالم-1091749505.html
https://sarabic.ae/20240814/هل-يتحول-جدري-القردة-إلى-وباء-عالمي-جديد-بعد-التفشي-المقلق-بأفريقيا-1091731213.html
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الصحة, جدري القردة, منوعات, علوم, الأخبار
الصحة, جدري القردة, منوعات, علوم, الأخبار

توريد 440 ألف جرعة من لقاح "جدري القردة" إلى دولة أوروبية غير معلنة

10:31 GMT 22.08.2024
© AP Photoفيروس "جدري القردة"
فيروس جدري القردة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت شركة الأدوية الدنماركية "بافاريان نورديك"، أمس الأربعاء، أنها وقّعت عقدا لتوريد 440 ألف جرعة من لقاحها المضاد لـ"جدري القردة" إلى دولة أوروبية لم تحدد اسمها.
ونقل موقع "بارونز" عن شركة "بافاريان نورديك"، قولها إن "الطلب كان منتظرا وتم تضمينه في توقعات الشركة لهذا العام".
من جانبه قال بول تشابلن، الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان: "تم التخطيط للطلب الأخير كجزء من خطتنا الأصلية لهذا العام، وبالتالي، لن يؤثر على السعة المتبقية المتاحة لدعم الحكومات والمنظمات لمواجهة حالة الطوارئ الصحية العامة الحالية، التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية بشأن جدري القردة".
وكانت الشركة، قد أفادت الأسبوع الماضي، بأنها مستعدة لتوريد ما يصل إلى 10 ملايين جرعة من لقاحها المضاد لـ"جدري القردة"، بحلول نهاية عام 2025.
العاملون الصحيون يرتدون ملابس واقية في أحد مراكز علاج الإيبولا في بيني في جمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
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الصحة العالمية تعلن "جدري القردة" حالة طارئة صحية على مستوى العالم
14 أغسطس, 19:33 GMT
وفي وقت سابق، أفاد باحثون متخصصون بالأوبئة، أن الدواء المستخدم في آخر تفشٍ عالمي لـ"جدري القردة"، بين عامي 2022 و2023، ليس فعالا ضد الفيروس الحالي، والذي يعد أكثر حدة وسرعة في الانتشار في أفريقيا.
وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن الدواء المضاد للفيروس "تيكوفيريمات"، لم يقلل من مدة الإصابة بالمرض بين الأطفال والبالغين المصابين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا للنتائج الأولية لتجربة أجراها باحثون في جمهورية الكونغو الديمقراطية والولايات المتحدة الأمريكية.
يشار إلى أن هناك نوعين فرعيين للفيروس، وهما السلالة 1 الأكثر فتكا والمنتشرة في حوض الكونغو في وسط أفريقيا، والسلالة 2 المتفشية في غرب أفريقيا، التي تسببت في تفشٍ عالمي عام 2022.
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14 أغسطس, 11:37 GMT
من جانبها، وصفت جين مارازو، مديرة المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، النتائج التي تتحدث عن فاعلية الدواء بأنها نتائج "مخيبة للآمال"، فيما أكد الباحثون أنه يمكن مع ذلك معالجة المرضى وتجنب وفاتهم عند إدخالهم للمستشفى.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة "طوارئ عالمية"، يوم الأربعاء الماضي، حيث تؤثر السلالة 1 على الأطفال، وهو اتجاه لم نشهده في تفشي عام 2022.
وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحفي: "اجتمعت لجنة الطوارئ، وأبلغتني بأنه من وجهة نظرها، يشكّل الوضع حالة طوارئ صحية عالمية تثير القلق دوليا. وقبلت هذه النصيحة"، وأضاف: "هذا أمر يجب أن يثير قلقنا جميعا.. احتمال انتشاره خارج أفريقيا وما هو أبعد منها، أمر مقلق جدا".
يأتي ذلك بعد تفشي "جدري القردة" في الكونغو وأماكن أخرى في أفريقيا، وتأكيد حالات إصابة بين الأطفال والبالغين في أكثر من 12 دولة، وانتشار سلالة جديدة من الفيروس.
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