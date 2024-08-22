https://sarabic.ae/20240822/سلطات-زابوروجيه-شركة-عسكرية-أمريكية-خاصة-دربت-كتيبة-آزوف-الإرهابية-1091982813.html
سلطات زابوروجيه: شركة عسكرية أمريكية خاصة دربت كتيبة "آزوف" الإرهابية
سلطات زابوروجيه: شركة عسكرية أمريكية خاصة دربت كتيبة "آزوف" الإرهابية
سبوتنيك عربي
أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن شركة عسكرية أمريكية خاصة، تقوم بإعداد كتيبة "آزوف"... 22.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-22T07:45+0000
2024-08-22T07:45+0000
2024-08-22T07:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "تتواجد شركة "Forward Observation Group" في الأراضي التي يسيطر عليها نظام زيلينسكي، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، وقاموا بدور نشط في تشكيل الفيلق الأجنبي كجزء من القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى كتيبة آزوف، وتعليمهم من بين أمور أخرى، طرقًا منحرفة مختلفة لقتل الناس".بالإضافة إلى ذلك، وفقًا له، تم جلب مرتزقة من الشركات العسكرية الخاصة الأمريكية، في بداية العملية العسكرية لحماية العائلات الأوليغارشية الأوكرانية.وقبل أيام قليلة، نشرت مجموعة أخرى من الشركة العسكرية الخاصة "Forward Observations Group"، صورة على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر ثلاثة رجال يرتدون ملابس عسكرية ويحملون أسلحة وشارات زرقاء وخلفهم مركبة مدرعة، تحت عبارة "الرجال في كورسك".وفي وقت سابق، رفضت الشركة العسكرية الأمريكية الخاصة، التي يشارك مقاتلوها في هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك الروسية، حيث قُتل مدنيون روس، التعليق لوكالة "سبوتنيك" على مشاركتها في العمليات الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240821/خبير-الناتو-متورط--في-الهجوم-الإرهابي-على-كورسك-وأمريكا-جلبت-قوات-من-جبهة-النصرة-إلى-أوكرانيا--1091967884.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
سلطات زابوروجيه: شركة عسكرية أمريكية خاصة دربت كتيبة "آزوف" الإرهابية
أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن شركة عسكرية أمريكية خاصة، تقوم بإعداد كتيبة "آزوف" الإرهابية الأوكرانية (منظمة إرهابية محظورة في روسيا).
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "تتواجد شركة "Forward Observation Group" في الأراضي التي يسيطر عليها نظام زيلينسكي، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، وقاموا بدور نشط في تشكيل الفيلق الأجنبي كجزء من القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى كتيبة آزوف، وتعليمهم من بين أمور أخرى، طرقًا منحرفة مختلفة لقتل الناس".
بالإضافة إلى ذلك، وفقًا له، تم جلب مرتزقة من الشركات العسكرية الخاصة الأمريكية، في بداية العملية العسكرية لحماية العائلات الأوليغارشية الأوكرانية.
وقبل أيام قليلة، نشرت مجموعة أخرى من الشركة العسكرية الخاصة "Forward Observations Group"، صورة على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر ثلاثة رجال يرتدون ملابس عسكرية ويحملون أسلحة وشارات زرقاء وخلفهم مركبة مدرعة، تحت عبارة "الرجال في كورسك".
وفي وقت سابق، رفضت الشركة العسكرية الأمريكية الخاصة، التي يشارك مقاتلوها في هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك الروسية، حيث قُتل مدنيون روس، التعليق لوكالة "سبوتنيك" على مشاركتها في العمليات الأوكرانية.