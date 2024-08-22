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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240822/سلطات-زابوروجيه-شركة-عسكرية-أمريكية-خاصة-دربت-كتيبة-آزوف-الإرهابية-1091982813.html
سلطات زابوروجيه: شركة عسكرية أمريكية خاصة دربت كتيبة "آزوف" الإرهابية
سلطات زابوروجيه: شركة عسكرية أمريكية خاصة دربت كتيبة "آزوف" الإرهابية
سبوتنيك عربي
أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن شركة عسكرية أمريكية خاصة، تقوم بإعداد كتيبة "آزوف"... 22.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-22T07:45+0000
2024-08-22T07:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "تتواجد شركة "Forward Observation Group" في الأراضي التي يسيطر عليها نظام زيلينسكي، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، وقاموا بدور نشط في تشكيل الفيلق الأجنبي كجزء من القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى كتيبة آزوف، وتعليمهم من بين أمور أخرى، طرقًا منحرفة مختلفة لقتل الناس".بالإضافة إلى ذلك، وفقًا له، تم جلب مرتزقة من الشركات العسكرية الخاصة الأمريكية، في بداية العملية العسكرية لحماية العائلات الأوليغارشية الأوكرانية.وقبل أيام قليلة، نشرت مجموعة أخرى من الشركة العسكرية الخاصة "Forward Observations Group"، صورة على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر ثلاثة رجال يرتدون ملابس عسكرية ويحملون أسلحة وشارات زرقاء وخلفهم مركبة مدرعة، تحت عبارة "الرجال في كورسك".وفي وقت سابق، رفضت الشركة العسكرية الأمريكية الخاصة، التي يشارك مقاتلوها في هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك الروسية، حيث قُتل مدنيون روس، التعليق لوكالة "سبوتنيك" على مشاركتها في العمليات الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240821/خبير-الناتو-متورط--في-الهجوم-الإرهابي-على-كورسك-وأمريكا-جلبت-قوات-من-جبهة-النصرة-إلى-أوكرانيا--1091967884.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

سلطات زابوروجيه: شركة عسكرية أمريكية خاصة دربت كتيبة "آزوف" الإرهابية

07:45 GMT 22.08.2024
© Sputnik . Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation  / الانتقال إلى بنك الصوراستسلام المقاتلين الأوكرانيين من كتبيبة "آزوف" في ماريوبول
استسلام المقاتلين الأوكرانيين من كتبيبة آزوف في ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
© Sputnik . Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation
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أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن شركة عسكرية أمريكية خاصة، تقوم بإعداد كتيبة "آزوف" الإرهابية الأوكرانية (منظمة إرهابية محظورة في روسيا).
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "تتواجد شركة "Forward Observation Group" في الأراضي التي يسيطر عليها نظام زيلينسكي، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، وقاموا بدور نشط في تشكيل الفيلق الأجنبي كجزء من القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى كتيبة آزوف، وتعليمهم من بين أمور أخرى، طرقًا منحرفة مختلفة لقتل الناس".
بالإضافة إلى ذلك، وفقًا له، تم جلب مرتزقة من الشركات العسكرية الخاصة الأمريكية، في بداية العملية العسكرية لحماية العائلات الأوليغارشية الأوكرانية.
وقبل أيام قليلة، نشرت مجموعة أخرى من الشركة العسكرية الخاصة "Forward Observations Group"، صورة على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر ثلاثة رجال يرتدون ملابس عسكرية ويحملون أسلحة وشارات زرقاء وخلفهم مركبة مدرعة، تحت عبارة "الرجال في كورسك".
قوات أمريكية في استونيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
خبير: "الناتو" متورط في الهجوم الإرهابي على كورسك وأمريكا جلبت قوات من "جبهة النصرة" إلى أوكرانيا
أمس, 14:56 GMT
وفي وقت سابق، رفضت الشركة العسكرية الأمريكية الخاصة، التي يشارك مقاتلوها في هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك الروسية، حيث قُتل مدنيون روس، التعليق لوكالة "سبوتنيك" على مشاركتها في العمليات الأوكرانية.
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