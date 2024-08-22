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https://sarabic.ae/20240822/مسؤول-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-قرارات-إسرائيل-ضد-بنوك-الضفة-تندرج-في-إطار-الحرب-الشاملة-1092014161.html
مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": قرارات إسرائيل ضد بنوك الضفة تندرج في إطار الحرب الشاملة
مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": قرارات إسرائيل ضد بنوك الضفة تندرج في إطار الحرب الشاملة
سبوتنيك عربي
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، اليوم الخميس، إن قرار إسرائيل بشأن رفض قبول عمليات تحويل الشيكل من البنوك الفلسطينية في... 22.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-22T19:55+0000
2024-08-22T19:55+0000
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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "إسرائيل تمضي قدما باتجاه تصعيد عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تدمر وتقتل النساء والأطفال والمدنيين في قطاع غزة والضفة والقدس"، مؤكدًا أن "ما يجري يأتي في ظل تصعيد العدوان الإسرائيلي ضمن حرب الإبادة التي تشنّها".وتابع أن "إسرائيل وجرائمها المتواصلة واستهدافها بشكل يومي للمخيمات الفلسطينية في الضفة، وقتلها الكثير من المواطنين في جنين ونابلس ومخيمات النزوح والمدن والقرى والبلدات الفلسطينية، التي تقتحمها مع المستوطنين، تخضع ضمن الجرائم الإسرائيلية التي تهدف لمصادرة الأراضي وتوسيع البناء الاستيطاني والاستعماري في الضفة".وواصل أنه "منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، سقط أكثر من 650 شهيدا في محافظات الضفة والقدس، و10500 معتقل، وما يقارب 8000 جريح، وكل ذلك يندرج في إطار الحرب الشاملة ضد الشعب الفلسطيني، إذ تتخذ إسرائيل القرارات التي لها علاقة بالتطهير العرقي، وطرد المواطنين الأصليين، وتحويلها إلى مستعمرات".وشدد على أن "إسرائيل ترتكز في جرائمها على التحالف الأمريكي للهجوم على الشعب الفلسطيني، وتظن أنها محمية من المساءلة والمحاسبة عن هذه الجرائم، عبر أمريكا، التي تتخذ حق النقض لصالحها في المحافل الدولية، أو عبر دعم واشنطن وإسنادها بالسلاح في العدوان".وقررت إسرائيل رفض قبول عمليات تحويل الشيكل من البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.وقالت سلطة النقد الفلسطينية في بيان لها إن الخطوة "ستجعل البنوك العاملة في فلسطين غير قادرة على تمويل عمليات التجارة ودفع أثمان السلع والخدمات للشركات والموردين الإسرائيليين".وأوضحت أن استمرار رفض شحن الشيكل "يحرم البنوك الفلسطينية من تغذية حساباتها في بنوك المراسلة الإسرائيلية، مما يترك أثرا مباشرا على قدرة القطاعين العام والخاص على تمويل عمليات استيراد السلع والخدمات القادمة من إسرائيل".وأوضحت أن "هذه المعطيات ستؤدي إلى حرمان المواطن الفلسطيني بالضفة من سلع وخدمات حيوية، ولن يكون قادرا على دفع أثمانها عبر القنوات المصرفية الرسمية".
https://sarabic.ae/20240818/693-مليار-شيكل-حصيلة-استقطاعات-إسرائيل-من-أموال-المقاصة-الفلسطينية-1091866264.html
https://sarabic.ae/20240805/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-اقتطاع-إسرائيل-100-مليون-شيكل-من-أموال-المقاصة-جزء-من-الحرب-الشاملة--1091449315.html
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حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الضفة الغربية, طوفان الأقصى, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الضفة الغربية, طوفان الأقصى, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": قرارات إسرائيل ضد بنوك الضفة تندرج في إطار الحرب الشاملة

19:55 GMT 22.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatتأثير الحرب ضد قطاع غزة على العامل الفلسطينيين في الضفة الغربية
تأثير الحرب ضد قطاع غزة على العامل الفلسطينيين في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
تأثير الحرب ضد قطاع غزة على العامل الفلسطينيين في الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
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قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، اليوم الخميس، إن قرار إسرائيل بشأن رفض قبول عمليات تحويل الشيكل من البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية، يندرج في إطار الحرب الشاملة ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "إسرائيل تمضي قدما باتجاه تصعيد عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تدمر وتقتل النساء والأطفال والمدنيين في قطاع غزة والضفة والقدس"، مؤكدًا أن "ما يجري يأتي في ظل تصعيد العدوان الإسرائيلي ضمن حرب الإبادة التي تشنّها".
وتابع أن "إسرائيل وجرائمها المتواصلة واستهدافها بشكل يومي للمخيمات الفلسطينية في الضفة، وقتلها الكثير من المواطنين في جنين ونابلس ومخيمات النزوح والمدن والقرى والبلدات الفلسطينية، التي تقتحمها مع المستوطنين، تخضع ضمن الجرائم الإسرائيلية التي تهدف لمصادرة الأراضي وتوسيع البناء الاستيطاني والاستعماري في الضفة".
الحطب في زمن الحرب ... بديل شحيح محفوف بالمخاطر للفلسطينيين في شمال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
6.93 مليار شيكل حصيلة استقطاعات إسرائيل من أموال المقاصة الفلسطينية
18 أغسطس, 14:25 GMT
وواصل أنه "منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، سقط أكثر من 650 شهيدا في محافظات الضفة والقدس، و10500 معتقل، وما يقارب 8000 جريح، وكل ذلك يندرج في إطار الحرب الشاملة ضد الشعب الفلسطيني، إذ تتخذ إسرائيل القرارات التي لها علاقة بالتطهير العرقي، وطرد المواطنين الأصليين، وتحويلها إلى مستعمرات".

وأكد واصل أبو يوسف أن "إسرائيل تهدف من كل تحركاتها إلى نقطتين أساسيتين: الأولى تصفية القضية الفلسطينية وعودة احتلال كافة الأراضي بشكل كامل، والثانية تتمثل في ضرب التمكين الفلسطيني تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، مستغلة انشغال المجتمع الدولي في العدوان المستمر على قطاع غزة منذ نحو 11 شهرا".

وشدد على أن "إسرائيل ترتكز في جرائمها على التحالف الأمريكي للهجوم على الشعب الفلسطيني، وتظن أنها محمية من المساءلة والمحاسبة عن هذه الجرائم، عبر أمريكا، التي تتخذ حق النقض لصالحها في المحافل الدولية، أو عبر دعم واشنطن وإسنادها بالسلاح في العدوان".
وقررت إسرائيل رفض قبول عمليات تحويل الشيكل من البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": اقتطاع إسرائيل 100 مليون شيكل من أموال المقاصة جزء من الحرب الشاملة
5 أغسطس, 19:01 GMT
وقالت سلطة النقد الفلسطينية في بيان لها إن الخطوة "ستجعل البنوك العاملة في فلسطين غير قادرة على تمويل عمليات التجارة ودفع أثمان السلع والخدمات للشركات والموردين الإسرائيليين".
وأوضحت أن استمرار رفض شحن الشيكل "يحرم البنوك الفلسطينية من تغذية حساباتها في بنوك المراسلة الإسرائيلية، مما يترك أثرا مباشرا على قدرة القطاعين العام والخاص على تمويل عمليات استيراد السلع والخدمات القادمة من إسرائيل".
وأوضحت أن "هذه المعطيات ستؤدي إلى حرمان المواطن الفلسطيني بالضفة من سلع وخدمات حيوية، ولن يكون قادرا على دفع أثمانها عبر القنوات المصرفية الرسمية".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة 10 مناطق مختلفة في جنوب لبنان 15:20 GMT
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