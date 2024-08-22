https://sarabic.ae/20240822/وزير-الخارجية-اللبناني-الوضع-قد-يخرج-عن-السيطرة-في-المنطقة-بحال-فشل-مفاوضات-غزة-1091996017.html
وزير الخارجية اللبناني: الوضع قد يخرج عن السيطرة في المنطقة بحال فشل مفاوضات غزة
وزير الخارجية اللبناني: الوضع قد يخرج عن السيطرة في المنطقة بحال فشل مفاوضات غزة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، اليوم الخميس، أن "لبنان لا يرغب في التصعيد واندلاع حرب". 22.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-22T11:37+0000
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وحذر بوحبيب، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الياباني يوكو كاميكاوا، من أن "الوضع في المنطقة قد يخرج عن السيطرة في حال فشلت المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن قطاع غزة".وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن بو حبيب "شدد على ضرورة الحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة لإرساء التهدئة في جنوب لبنان والمنطقة".ويواصل "حزب الله" تصعيد الأعمال العسكرية ضد إسرائيل، وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن "حزب الله" لا يكتفي بالتصعيد بل إنه يثبت أيضاً قدرته على تحديد المواقع، التي يريد مهاجمتها، وينظر الحزب إلى هذه الحرب باعتبارها حرباً "تكتيكية معقدة"، وهو يشرح تكتيكاته علناً.وتتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 10 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا في الجنوب اللبناني، علاوة على قيام إسرائيل بشكل متكرر، باستهداف عناصر وقادة ميدانيين في "حزب الله".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
https://sarabic.ae/20240822/نتنياهو-من-الشمال-مستعدون-لأي-سيناريو-سواء-في-الدفاع-أو-الهجوم-1091993463.html
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لبنان, أخبار لبنان, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وزير الخارجية اللبناني: الوضع قد يخرج عن السيطرة في المنطقة بحال فشل مفاوضات غزة
أكد وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، اليوم الخميس، أن "لبنان لا يرغب في التصعيد واندلاع حرب".
وحذر بوحبيب، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الياباني يوكو كاميكاوا، من أن "الوضع في المنطقة قد يخرج عن السيطرة في حال فشلت المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن قطاع غزة".
وأفادت وسائل إعلام لبنانية
، بأن بو حبيب "شدد على ضرورة الحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة لإرساء التهدئة في جنوب لبنان والمنطقة".
ويواصل "حزب الله" تصعيد الأعمال العسكرية ضد إسرائيل، وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن "حزب الله" لا يكتفي بالتصعيد بل إنه يثبت أيضاً قدرته على تحديد المواقع، التي يريد مهاجمتها، وينظر الحزب إلى هذه الحرب باعتبارها حرباً "تكتيكية معقدة"، وهو يشرح تكتيكاته علناً.
وتتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 10 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا في الجنوب اللبناني، علاوة على قيام إسرائيل بشكل متكرر، باستهداف عناصر وقادة ميدانيين في "حزب الله".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين
، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.