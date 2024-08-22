أطرف الصور لهذا الأسبوع

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
On air
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:32 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
10:04 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير ينصح بغرس الأشجار لمواجهة التغير المناخي في الشرق الأوسط
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدور المصري ومحادثات جنيف في البحث عن حل للأزمة السودانية وتدهور الوضع الإنساني
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:05 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:32 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:18 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات أنصار الله بفتح جبهات جديدة لدعم غزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد كورونا.. هل يتحول مرض جدري القرود لجائحة عالمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار لهذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم. 22.08.2024, سبوتنيك عربي
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фото, العالم, صور
фото, العالم, صور

أطرف الصور لهذا الأسبوع

10:48 GMT 22.08.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار لهذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم.
© AP Photo / Laurence Kesterson

لقطة طريفة لأحد الأشخاص يلتقط صورة مع شخص يرتدي قناع دونالد ترامب، قبل تجمع انتخابي للمرشح الرئاسي الجمهوري ترامب، في بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

لقطة طريفة لأحد الأشخاص يلتقط صورة مع شخص يرتدي قناع دونالد ترامب، قبل تجمع انتخابي للمرشح الرئاسي الجمهوري ترامب، في بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Laurence Kesterson

لقطة طريفة لأحد الأشخاص يلتقط صورة مع شخص يرتدي قناع دونالد ترامب، قبل تجمع انتخابي للمرشح الرئاسي الجمهوري ترامب، في بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

أحد أشبال الأسود الآسيوية بعد ولادته، يرقد بالقرب من أمه آريا، خلال عملية الوزن السنوية في حديقة حيوانات لندن، بريطانيا.

أحد أشبال الأسود الآسيوية بعد ولادته، يرقد بالقرب من أمه آريا، خلال عملية الوزن السنوية في حديقة حيوانات لندن، بريطانيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

أحد أشبال الأسود الآسيوية بعد ولادته، يرقد بالقرب من أمه آريا، خلال عملية الوزن السنوية في حديقة حيوانات لندن، بريطانيا.

© AP Photo / Charlie Neibergall

صورة لإحدى المشاركات في مسابقة "نفخ العلكة" في معرض ولاية أيوا، الولايات المتحدة الأمريكية.

صورة لإحدى المشاركات في مسابقة &quot;نفخ العلكة&quot; في معرض ولاية أيوا، الولايات المتحدة الأمريكية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Charlie Neibergall

صورة لإحدى المشاركات في مسابقة "نفخ العلكة" في معرض ولاية أيوا، الولايات المتحدة الأمريكية.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لإحدى المشاركات في احتفال "التفاح المنقذ" في قرية كراسنوفيدوفو في جمهورية تتارستان، روسيا.

صورة لإحدى المشاركات في احتفال &quot;التفاح المنقذ&quot; في قرية كراسنوفيدوفو في جمهورية تتارستان، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لإحدى المشاركات في احتفال "التفاح المنقذ" في قرية كراسنوفيدوفو في جمهورية تتارستان، روسيا.

© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لماعز على أراضي منزل ريفي في منطقة يوزنوي بوتوفو، في موسكو، روسيا.

صورة لماعز على أراضي منزل ريفي في منطقة يوزنوي بوتوفو، في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vitaliy Belousov
/
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صورة لماعز على أراضي منزل ريفي في منطقة يوزنوي بوتوفو، في موسكو، روسيا.

© AP Photo / Fernando Llano

المخرج السينمائي تيم بيرتون، يمازح أحد الممثلين خلال حدث ترويجي لفيلم "عصير الخنفساء 2"، في مدينة مكسيكو، المكسيك.

المخرج السينمائي تيم بيرتون، يمازح أحد الممثلين خلال حدث ترويجي لفيلم &quot;عصير الخنفساء 2&quot;، في مدينة مكسيكو، المكسيك. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Fernando Llano

المخرج السينمائي تيم بيرتون، يمازح أحد الممثلين خلال حدث ترويجي لفيلم "عصير الخنفساء 2"، في مدينة مكسيكو، المكسيك.

© AP Photo / Jason Allen

أحد مشجعي فريق أتلانتا بريفز، يمازح الجماهير قبل مباراة البيسبول ضد فريق فيلادلفيا فيليز، الولايات المتحدة الأمريكية.

أحد مشجعي فريق أتلانتا بريفز، يمازح الجماهير قبل مباراة البيسبول ضد فريق فيلادلفيا فيليز، الولايات المتحدة الأمريكية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Jason Allen

أحد مشجعي فريق أتلانتا بريفز، يمازح الجماهير قبل مباراة البيسبول ضد فريق فيلادلفيا فيليز، الولايات المتحدة الأمريكية.

© AP Photo / Juan Karita

صورة لكلب يرتدي زي "لاميرادا"، وهو يتنافس في مسابقة أزياء، احتفالاً بعيد القديس روش (شفيع الكلاب) في لاباز، بوليفيا.

صورة لكلب يرتدي زي &quot;لاميرادا&quot;، وهو يتنافس في مسابقة أزياء، احتفالاً بعيد القديس روش (شفيع الكلاب) في لاباز، بوليفيا. - سبوتنيك عربي
8/8
© AP Photo / Juan Karita

صورة لكلب يرتدي زي "لاميرادا"، وهو يتنافس في مسابقة أزياء، احتفالاً بعيد القديس روش (شفيع الكلاب) في لاباز، بوليفيا.

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