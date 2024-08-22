أطرف الصور لهذا الأسبوع

لقطة طريفة لأحد الأشخاص يلتقط صورة مع شخص يرتدي قناع دونالد ترامب، قبل تجمع انتخابي للمرشح الرئاسي الجمهوري ترامب، في بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية.
لقطة طريفة لأحد الأشخاص يلتقط صورة مع شخص يرتدي قناع دونالد ترامب، قبل تجمع انتخابي للمرشح الرئاسي الجمهوري ترامب، في بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية.
أحد أشبال الأسود الآسيوية بعد ولادته، يرقد بالقرب من أمه آريا، خلال عملية الوزن السنوية في حديقة حيوانات لندن، بريطانيا.
أحد أشبال الأسود الآسيوية بعد ولادته، يرقد بالقرب من أمه آريا، خلال عملية الوزن السنوية في حديقة حيوانات لندن، بريطانيا.
صورة لإحدى المشاركات في مسابقة "نفخ العلكة" في معرض ولاية أيوا، الولايات المتحدة الأمريكية.
صورة لإحدى المشاركات في مسابقة "نفخ العلكة" في معرض ولاية أيوا، الولايات المتحدة الأمريكية.
صورة لإحدى المشاركات في احتفال "التفاح المنقذ" في قرية كراسنوفيدوفو في جمهورية تتارستان، روسيا.
صورة لإحدى المشاركات في احتفال "التفاح المنقذ" في قرية كراسنوفيدوفو في جمهورية تتارستان، روسيا.
صورة لماعز على أراضي منزل ريفي في منطقة يوزنوي بوتوفو، في موسكو، روسيا.
صورة لماعز على أراضي منزل ريفي في منطقة يوزنوي بوتوفو، في موسكو، روسيا.
المخرج السينمائي تيم بيرتون، يمازح أحد الممثلين خلال حدث ترويجي لفيلم "عصير الخنفساء 2"، في مدينة مكسيكو، المكسيك.
المخرج السينمائي تيم بيرتون، يمازح أحد الممثلين خلال حدث ترويجي لفيلم "عصير الخنفساء 2"، في مدينة مكسيكو، المكسيك.
أحد مشجعي فريق أتلانتا بريفز، يمازح الجماهير قبل مباراة البيسبول ضد فريق فيلادلفيا فيليز، الولايات المتحدة الأمريكية.
أحد مشجعي فريق أتلانتا بريفز، يمازح الجماهير قبل مباراة البيسبول ضد فريق فيلادلفيا فيليز، الولايات المتحدة الأمريكية.
صورة لكلب يرتدي زي "لاميرادا"، وهو يتنافس في مسابقة أزياء، احتفالاً بعيد القديس روش (شفيع الكلاب) في لاباز، بوليفيا.
صورة لكلب يرتدي زي "لاميرادا"، وهو يتنافس في مسابقة أزياء، احتفالاً بعيد القديس روش (شفيع الكلاب) في لاباز، بوليفيا.