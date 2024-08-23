https://sarabic.ae/20240823/أعلى-10-دول-بأكبر-تهديد-إرهابي-في-العالم-1092027451.html
أعلى 10 دول بأكبر تهديد إرهابي في العالم
أعلى 10 دول بأكبر تهديد إرهابي في العالم
سبوتنيك عربي
أعلى 10 دول بأكبر تهديد إرهابي في العالم
2024-08-23T11:57+0000
2024-08-23T11:57+0000
2024-08-23T11:57+0000
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يوضح الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" مستوى التهديد الإرهابي في دول العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
أعلى 10 دول بأكبر تهديد إرهابي في العالم
أعلى 10 دول بأكبر تهديد إرهابي في العالم
أعلى 10 دول بأكبر تهديد إرهابي في العالم
دخلت أكثر من عشر دول عربية قائمة أعلى 10 دول بأكبر تهديد إرهابي في العالم، حسب مؤشر الإرهاب العالمي (GTI)، وفقًا لما نشرته منظمة "رؤية الإنسانية".
يوضح الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" مستوى التهديد الإرهابي في دول العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.