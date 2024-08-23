https://sarabic.ae/20240823/إثيوبيا-تسعى-لجذب-الاستثمارات-الروسية-في-القطاعات-الصناعية-1092017159.html
إثيوبيا تسعى لجذب الاستثمارات الروسية في القطاعات الصناعية
إثيوبيا تسعى لجذب الاستثمارات الروسية في القطاعات الصناعية
سبوتنيك عربي
أفاد فيسيها ييتاجيسو، رئيس مؤسسة تطوير المناطق الصناعية الإثيوبية، بأن إثيوبيا تعمل على جذب الاستثمارات الروسية في قطاعات رئيسية تشمل التصنيع، التكنولوجيا،... 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T00:32+0000
2024-08-23T00:32+0000
2024-08-23T00:32+0000
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وذكر تقرير لقناة EBC الإثيوبية أن ييتاجيسو عقد اجتماعاً افتراضياً مع روزا يروكنه، نائبة رئيس البعثة في السفارة الإثيوبية في روسيا، حيث شدد الطرفان على إمكانية توسيع المشاركة الروسية في تطوير المناطق الصناعية الإثيوبية.وقال ييتاجيسو، وفقاً للتقرير، "نحن ملتزمون بالعمل عن كثب مع سفارتنا لتحقيق هذا الهدف".من جانبها، أشارت يروكنه إلى الروابط السياسية والاقتصادية التاريخية بين إثيوبيا وروسيا، مضيفة أن المستثمرين الروس يظهرون اهتماماً كبيراً بالمناطق الصناعية الإثيوبية.
https://sarabic.ae/20230727/آبي-أحمد-بعد-لقائه-مع-بوتين-إثيوبيا-وروسيا-تواصلان-تعزيز-العلاقات-الثنائية-والتعاون-الاقتصادي-1079465696.html
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أخبار إثيوبيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار إثيوبيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
إثيوبيا تسعى لجذب الاستثمارات الروسية في القطاعات الصناعية
أفاد فيسيها ييتاجيسو، رئيس مؤسسة تطوير المناطق الصناعية الإثيوبية، بأن إثيوبيا تعمل على جذب الاستثمارات الروسية في قطاعات رئيسية تشمل التصنيع، التكنولوجيا، الأدوية، السيارات، ومعالجة الزراعة.
وذكر تقرير لقناة EBC الإثيوبية أن ييتاجيسو عقد اجتماعاً افتراضياً مع روزا يروكنه، نائبة رئيس البعثة في السفارة الإثيوبية في روسيا، حيث شدد الطرفان على إمكانية توسيع المشاركة الروسية في تطوير المناطق الصناعية الإثيوبية.
وقال ييتاجيسو، وفقاً للتقرير، "نحن ملتزمون بالعمل عن كثب مع سفارتنا لتحقيق هذا الهدف".
من جانبها، أشارت يروكنه إلى الروابط السياسية والاقتصادية التاريخية بين إثيوبيا وروسيا
، مضيفة أن المستثمرين الروس يظهرون اهتماماً كبيراً بالمناطق الصناعية الإثيوبية.