https://sarabic.ae/20240823/الخارجية-الروسية-دبلوماسيون-وخبراء-روس-يحددون-هوية-صحفيين-غربيين-عبروا-حدود-روسيا-دون-تصريح-1092032367.html

الخارجية الروسية: دبلوماسيون وخبراء روس يحددون هوية صحفيين غربيين عبروا حدود روسيا دون تصريح

الخارجية الروسية: دبلوماسيون وخبراء روس يحددون هوية صحفيين غربيين عبروا حدود روسيا دون تصريح

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن دبلوماسيين وخبراء روس، يقومون بتحديد هوية الصحفيين الغربيين، الذين دخلوا الأراضي... 23.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-23T12:34+0000

2024-08-23T12:34+0000

2024-08-23T12:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت زاخاروفا للصحفيين على هامش المنتدى العاشر التعليمي الشبابي لعموم روسيا "أرض المعاني"، منصة "روسمولوديوج (الهيئة الفيدرالية لشؤون الشباب). الأحداث": "حاليا، يقوم دبلوماسيونا وخبراؤنا، الذين يتعاملون مع هذه القضية، بتحديد هوية ما يسمى بالصحفيين الغربيين، الذين عبروا حدود بلادنا دون أي وثائق، بلا تأشيرات ولا تصاريح إقامة".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أنه تم تقديم احتجاج شديد للسفيرة الإيطالية في موسكو، سيسيليا بيتشيوني، بخصوص تصرفات طاقم تصوير شركة التلفزيون والإذاعة الإيطالية "راي"، الذي دخل بشكل غير قانوني إلى أراضي روسيا الاتحادية، لتغطية الهجوم الإرهابي الإجرامي، الذي شنه مسلحون أوكرانيون على مقاطعة كورسك.وأعلن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم أمس الخميس، أنه تم فتح قضية جنائية ضد الصحفي الأمريكي نيك بيتون، والصحفيتين الأوكرانيتين، أوليسيا بوروفيك وديانا بوتسكو، بتهمة عبور حدود الدولة الروسية بشكل غير قانوني في مقاطعة كورسك.وفتحت قضية جنائية، في وقت سابق، ضد الصحفيتين الإيطاليتين، سيموني ترايني وستيفاني باتيستيني، بموجب نفس المادة من القانون الجنائي الروسي، والتي تنص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نشرت مواد تفيد بأن صحفييها ومصورا دخلوا إلى "سودجا"، برفقة عسكريين من القوات المسلحة الأوكرانية.وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، إنه تم وقف تقدمها إلى عمق الأراضي الروسية؛ مؤكدًا أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو، والوصول إلى حدود الدولة.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، بأن نظام كييف قام باستفزاز وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية؛ مؤكدا العدو سيتلقى رداً مناسباً، وسيتم تحقيق جميع الأهداف التي وضعتها روسيا.جدير بالذكر، أنه تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك، لضمان أمن المواطنين.

https://sarabic.ae/20240823/مصلحة-السجون-الفيدرالية-سجناء-يحتجزون-رهائن-في-إصلاحية-بمقاطعة-فولغوغراد-وأنباء-عن-وقوع-إصابات-1092025554.html

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