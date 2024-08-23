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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240823/الخارجية-الروسية-دبلوماسيون-وخبراء-روس-يحددون-هوية-صحفيين-غربيين-عبروا-حدود-روسيا-دون-تصريح-1092032367.html
الخارجية الروسية: دبلوماسيون وخبراء روس يحددون هوية صحفيين غربيين عبروا حدود روسيا دون تصريح
الخارجية الروسية: دبلوماسيون وخبراء روس يحددون هوية صحفيين غربيين عبروا حدود روسيا دون تصريح
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن دبلوماسيين وخبراء روس، يقومون بتحديد هوية الصحفيين الغربيين، الذين دخلوا الأراضي... 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T12:34+0000
2024-08-23T12:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت زاخاروفا للصحفيين على هامش المنتدى العاشر التعليمي الشبابي لعموم روسيا "أرض المعاني"، منصة "روسمولوديوج (الهيئة الفيدرالية لشؤون الشباب). الأحداث": "حاليا، يقوم دبلوماسيونا وخبراؤنا، الذين يتعاملون مع هذه القضية، بتحديد هوية ما يسمى بالصحفيين الغربيين، الذين عبروا حدود بلادنا دون أي وثائق، بلا تأشيرات ولا تصاريح إقامة".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أنه تم تقديم احتجاج شديد للسفيرة الإيطالية في موسكو، سيسيليا بيتشيوني، بخصوص تصرفات طاقم تصوير شركة التلفزيون والإذاعة الإيطالية "راي"، الذي دخل بشكل غير قانوني إلى أراضي روسيا الاتحادية، لتغطية الهجوم الإرهابي الإجرامي، الذي شنه مسلحون أوكرانيون على مقاطعة كورسك.وأعلن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم أمس الخميس، أنه تم فتح قضية جنائية ضد الصحفي الأمريكي نيك بيتون، والصحفيتين الأوكرانيتين، أوليسيا بوروفيك وديانا بوتسكو، بتهمة عبور حدود الدولة الروسية بشكل غير قانوني في مقاطعة كورسك.وفتحت قضية جنائية، في وقت سابق، ضد الصحفيتين الإيطاليتين، سيموني ترايني وستيفاني باتيستيني، بموجب نفس المادة من القانون الجنائي الروسي، والتي تنص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نشرت مواد تفيد بأن صحفييها ومصورا دخلوا إلى "سودجا"، برفقة عسكريين من القوات المسلحة الأوكرانية.وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، إنه تم وقف تقدمها إلى عمق الأراضي الروسية؛ مؤكدًا أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو، والوصول إلى حدود الدولة.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، بأن نظام كييف قام باستفزاز وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية؛ مؤكدا العدو سيتلقى رداً مناسباً، وسيتم تحقيق جميع الأهداف التي وضعتها روسيا.جدير بالذكر، أنه تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك، لضمان أمن المواطنين.
https://sarabic.ae/20240823/مصلحة-السجون-الفيدرالية-سجناء-يحتجزون-رهائن-في-إصلاحية-بمقاطعة-فولغوغراد-وأنباء-عن-وقوع-إصابات-1092025554.html
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روسيا

الخارجية الروسية: دبلوماسيون وخبراء روس يحددون هوية صحفيين غربيين عبروا حدود روسيا دون تصريح

12:34 GMT 23.08.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن دبلوماسيين وخبراء روس، يقومون بتحديد هوية الصحفيين الغربيين، الذين دخلوا الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، بشكل غير قانوني.
وقالت زاخاروفا للصحفيين على هامش المنتدى العاشر التعليمي الشبابي لعموم روسيا "أرض المعاني"، منصة "روسمولوديوج (الهيئة الفيدرالية لشؤون الشباب). الأحداث": "حاليا، يقوم دبلوماسيونا وخبراؤنا، الذين يتعاملون مع هذه القضية، بتحديد هوية ما يسمى بالصحفيين الغربيين، الذين عبروا حدود بلادنا دون أي وثائق، بلا تأشيرات ولا تصاريح إقامة".
وفي وقت سابق، أعلنت زاخاروفا أنه سيتم النظر في كل حالة دخول غير قانوني من قبل الصحفيين الغربيين إلى مقاطعة كورسك، بشكل منفصل؛ وينطبق ذلك على الصحفيين من جميع البلدان.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أنه تم تقديم احتجاج شديد للسفيرة الإيطالية في موسكو، سيسيليا بيتشيوني، بخصوص تصرفات طاقم تصوير شركة التلفزيون والإذاعة الإيطالية "راي"، الذي دخل بشكل غير قانوني إلى أراضي روسيا الاتحادية، لتغطية الهجوم الإرهابي الإجرامي، الذي شنه مسلحون أوكرانيون على مقاطعة كورسك.
وأعلن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم أمس الخميس، أنه تم فتح قضية جنائية ضد الصحفي الأمريكي نيك بيتون، والصحفيتين الأوكرانيتين، أوليسيا بوروفيك وديانا بوتسكو، بتهمة عبور حدود الدولة الروسية بشكل غير قانوني في مقاطعة كورسك.
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11:28 GMT
وفتحت قضية جنائية، في وقت سابق، ضد الصحفيتين الإيطاليتين، سيموني ترايني وستيفاني باتيستيني، بموجب نفس المادة من القانون الجنائي الروسي، والتي تنص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نشرت مواد تفيد بأن صحفييها ومصورا دخلوا إلى "سودجا"، برفقة عسكريين من القوات المسلحة الأوكرانية.

يشار إلى أنه، في الساعة 5:30 من صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجوما، بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، إنه تم وقف تقدمها إلى عمق الأراضي الروسية؛ مؤكدًا أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو، والوصول إلى حدود الدولة.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، بأن نظام كييف قام باستفزاز وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية؛ مؤكدا العدو سيتلقى رداً مناسباً، وسيتم تحقيق جميع الأهداف التي وضعتها روسيا.
جدير بالذكر، أنه تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك، لضمان أمن المواطنين.
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