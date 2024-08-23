https://sarabic.ae/20240823/مصلحة-السجون-الفيدرالية-سجناء-يحتجزون-رهائن-في-إصلاحية-بمقاطعة-فولغوغراد-وأنباء-عن-وقوع-إصابات-1092025554.html
مصلحة السجون الفيدرالية: سجناء يحتجزون رهائن في إصلاحية بمقاطعة فولغوغراد وأنباء عن وقوع إصابات
مصلحة السجون الفيدرالية: سجناء يحتجزون رهائن في إصلاحية بمقاطعة فولغوغراد وأنباء عن وقوع إصابات
سبوتنيك عربي
أفادت مصلحة السجون الفيدرالية الروسية، اليوم الجمعة، بأن سجناء في المؤسسة الإصلاحية رقم 19 في مقاطعة فولغوغراد، احتجزوا رهائن خلال اجتماع للجنة التأديبية،... 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T11:28+0000
2024-08-23T11:28+0000
2024-08-23T11:28+0000
روسيا
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وقال المكتب الصحفي لمصلحة السجون لوكالة "سبوتنيك": "خلال اجتماع اللجنة التأديبية في المؤسسة الإصلاحية رقم 19 في مقاطعة فولغوغراد، احتجز سجناء رهائن وهناك إصابات".وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت مصلحة السجون الفيدرالية الروسية أنه تم القضاء على محتجزي رهائن في مركز الاحتجاز قيد المحاكمة في مقاطعة روستوف، موضحة أنه لم يصب أحد من موظفي المركز أثناء العملية.وقال المكتب الصحفي لمصلحة السجون الفيدرالية الروسية في بيان اليوم: "خلال العملية الخاصة لتحرير الرهائن في مركز الاحتجاز قيد المحاكمة رقم 1 التابع لمصلحة السجون الفيدرالية الروسية في مقاطعة روستوف، تم القضاء على المجرمين، وتم إطلاق سراح الموظفين المحتجزين كرهائن ولم يصابوا بأذى".
https://sarabic.ae/20240616/سجناء-مدانون-بتهم-الإرهاب--يحتجزون-اثنين-من-الموظفين-كرهائن-الرهائن-في-مركز-الاحتجاز-1089902745.html
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روسيا
مصلحة السجون الفيدرالية: سجناء يحتجزون رهائن في إصلاحية بمقاطعة فولغوغراد وأنباء عن وقوع إصابات
أفادت مصلحة السجون الفيدرالية الروسية، اليوم الجمعة، بأن سجناء في المؤسسة الإصلاحية رقم 19 في مقاطعة فولغوغراد، احتجزوا رهائن خلال اجتماع للجنة التأديبية، مشيرة إلى وقوع إصابات.
وقال المكتب الصحفي لمصلحة السجون لوكالة "سبوتنيك": "خلال اجتماع اللجنة التأديبية في المؤسسة الإصلاحية رقم 19 في مقاطعة فولغوغراد، احتجز سجناء رهائن وهناك إصابات".
وأشارت مصلحة السجون الفيدرالية الروسية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الرهائن.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت مصلحة السجون الفيدرالية الروسية أنه تم القضاء على محتجزي رهائن في مركز الاحتجاز قيد المحاكمة في مقاطعة روستوف، موضحة أنه لم يصب أحد من موظفي المركز أثناء العملية.
وقال المكتب الصحفي لمصلحة السجون الفيدرالية الروسية في بيان اليوم: "خلال العملية الخاصة لتحرير الرهائن في مركز الاحتجاز قيد المحاكمة رقم 1 التابع لمصلحة السجون الفيدرالية الروسية في مقاطعة روستوف، تم القضاء على المجرمين، وتم إطلاق سراح الموظفين المحتجزين كرهائن ولم يصابوا بأذى".