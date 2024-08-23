الصور الأكثر لفتا للأنظار لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:18 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات أنصار الله بفتح جبهات جديدة لدعم غزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد كورونا.. هل يتحول مرض جدري القرود لجائحة عالمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تستطيع فعل شيء فهي تخضع للسياسات الأمريكية
16:04 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة...هل تستخدم إيران الرد المحتمل على إسرائيل كورقة ضغط على مفاوضات وقف إطلاق النار
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية!
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:17 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:32 GMT
28 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
09:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
10:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
غزة...هل تستخدم إيران الرد المحتمل على إسرائيل كورقة ضغط على مفاوضات وقف إطلاق النار
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لم ولن تقبل بالتحالف الأمريكي الكردي لزعزعة أمن واستقرار البلاد
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي في القاهرة بمقترح جديد لمحور صلاح الدين، موسكو: واشنطن تحاول بيع مجلس الأمن "سمكا في البحر" بمبادرات جديدة لغزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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الصور الأكثر لفتا للأنظار لهذا الأسبوع
الصور الأكثر لفتا للأنظار لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
أهم وأبرز لقطات وصور الأسبوع الأخير، من روسيا والعالم. 23.08.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور

الصور الأكثر لفتا للأنظار لهذا الأسبوع

12:51 GMT 23.08.2024
تابعنا عبر
أهم وأبرز لقطات وصور الأسبوع الأخير، من روسيا والعالم.
© AP Photo / Armando Franca

نساء ألمانيات يرقصن ويقضين إجازة في البرتغال فوق نهر تاجوس من على سطح متحف الفن والعمارة والتكنولوجيا في لشبونة.

نساء ألمانيات يرقصن ويقضين إجازة في البرتغال فوق نهر تاجوس من على سطح متحف الفن والعمارة والتكنولوجيا في لشبونة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Armando Franca

نساء ألمانيات يرقصن ويقضين إجازة في البرتغال فوق نهر تاجوس من على سطح متحف الفن والعمارة والتكنولوجيا في لشبونة.

© Sputnik . Denis Abramov / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركون في منتدى الشباب "ماشوك" في الاحتفال بيوم علم روسيا، حيث قاموا برفع العلم الروسي ثلاثي الألوان بمساحة 108 أمتار مربعة على جبل مشوك في بياتيغورسك.

مشاركون في منتدى الشباب &quot;ماشوك&quot; في الاحتفال بيوم علم روسيا، حيث قاموا برفع العلم الروسي ثلاثي الألوان بمساحة 108 أمتار مربعة على جبل مشوك في بياتيغورسك. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Denis Abramov
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشاركون في منتدى الشباب "ماشوك" في الاحتفال بيوم علم روسيا، حيث قاموا برفع العلم الروسي ثلاثي الألوان بمساحة 108 أمتار مربعة على جبل مشوك في بياتيغورسك.

© Sputnik . Vyacheslav Prokofiev/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف بعد انتهاء المحادثات الروسية الأذربيجانية في مقر الإقامة الأذربيجاني في ولاية زاغلبا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف بعد انتهاء المحادثات الروسية الأذربيجانية في مقر الإقامة الأذربيجاني في ولاية زاغلبا. - سبوتنيك عربي
3/17
© Sputnik . Vyacheslav Prokofiev/POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف بعد انتهاء المحادثات الروسية الأذربيجانية في مقر الإقامة الأذربيجاني في ولاية زاغلبا.

© AP Photo / Eric Gay

سائحات على نهر كومال البارد حيث وصلت درجات الحرارة في جنوب تكساس إلى أرقام قياسية.

سائحات على نهر كومال البارد حيث وصلت درجات الحرارة في جنوب تكساس إلى أرقام قياسية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Eric Gay

سائحات على نهر كومال البارد حيث وصلت درجات الحرارة في جنوب تكساس إلى أرقام قياسية.

© AP Photo / Odelyn Joseph

متظاهر ملثم يسير أمام حاجز طريق مشتعل وضعه المتظاهرون للمطالبة بأن تتخذ الشرطة ورئيس الوزراء إجراءات فورية ضد العصابات في بورت أو برنس في هايتي.

متظاهر ملثم يسير أمام حاجز طريق مشتعل وضعه المتظاهرون للمطالبة بأن تتخذ الشرطة ورئيس الوزراء إجراءات فورية ضد العصابات في بورت أو برنس في هايتي. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Odelyn Joseph

متظاهر ملثم يسير أمام حاجز طريق مشتعل وضعه المتظاهرون للمطالبة بأن تتخذ الشرطة ورئيس الوزراء إجراءات فورية ضد العصابات في بورت أو برنس في هايتي.

© AP Photo / Rafiq Maqbool

مؤيدون لحزب المؤتمر يحتجون للمطالبة بالتحقيق في مزاعم شركة الأبحاث المالية "هيندينبيرج" ضد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية مادهابي بوري بوتش، ويهتفون بشعارات بالقرب من مكتب الداخلية في مومباي الواقعة في الهند.

مؤيدون لحزب المؤتمر يحتجون للمطالبة بالتحقيق في مزاعم شركة الأبحاث المالية &quot;هيندينبيرج&quot; ضد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية مادهابي بوري بوتش، ويهتفون بشعارات بالقرب من مكتب الداخلية في مومباي الواقعة في الهند. - سبوتنيك عربي
6/17
© AP Photo / Rafiq Maqbool

مؤيدون لحزب المؤتمر يحتجون للمطالبة بالتحقيق في مزاعم شركة الأبحاث المالية "هيندينبيرج" ضد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية مادهابي بوري بوتش، ويهتفون بشعارات بالقرب من مكتب الداخلية في مومباي الواقعة في الهند.

© AP Photo / Moses Sawasawa

امرأة تغسل وجه ابنتها التي تعاني من متلازمة مينيرال أوكسفورد في مركز علاج في مونيغي شرقي الكونغو.

امرأة تغسل وجه ابنتها التي تعاني من متلازمة مينيرال أوكسفورد في مركز علاج في مونيغي شرقي الكونغو. - سبوتنيك عربي
7/17
© AP Photo / Moses Sawasawa

امرأة تغسل وجه ابنتها التي تعاني من متلازمة مينيرال أوكسفورد في مركز علاج في مونيغي شرقي الكونغو.

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

المدفعية الحربية التابعة للواء "اسبنيول" تطلق 88 طلقة في منطقة العمليات العسكرية.

المدفعية الحربية التابعة للواء &quot;اسبنيول&quot; تطلق 88 طلقة في منطقة العمليات العسكرية. - سبوتنيك عربي
8/17
© Sputnik . Sergey Bobylev
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المدفعية الحربية التابعة للواء "اسبنيول" تطلق 88 طلقة في منطقة العمليات العسكرية.

© AP Photo / Tatan Syuflana

أحد المشاركين يتسلق عمودا في مسابقة تسلق أعمدة مدهونة بالشحم خلال الذكرى السنوية التاسعة والسبعين ليوم الاستقلال في شاطئ أنكول في جاكرتا الإندونيسية.

أحد المشاركين يتسلق عمودا في مسابقة تسلق أعمدة مدهونة بالشحم خلال الذكرى السنوية التاسعة والسبعين ليوم الاستقلال في شاطئ أنكول في جاكرتا الإندونيسية. - سبوتنيك عربي
9/17
© AP Photo / Tatan Syuflana

أحد المشاركين يتسلق عمودا في مسابقة تسلق أعمدة مدهونة بالشحم خلال الذكرى السنوية التاسعة والسبعين ليوم الاستقلال في شاطئ أنكول في جاكرتا الإندونيسية.

© AP Photo / Ng Han Guan

الحضور ينظرون إلى روبوت على شكل إنسان خلال مؤتمر الروبوتات العالمي الذي عقد في بكين.

الحضور ينظرون إلى روبوت على شكل إنسان خلال مؤتمر الروبوتات العالمي الذي عقد في بكين. - سبوتنيك عربي
10/17
© AP Photo / Ng Han Guan

الحضور ينظرون إلى روبوت على شكل إنسان خلال مؤتمر الروبوتات العالمي الذي عقد في بكين.

© AP Photo / Noah Berger

متظاهرون يشتبكون مع الشرطة بالقرب من القنصلية الإسرائيلية خلال المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو.

متظاهرون يشتبكون مع الشرطة بالقرب من القنصلية الإسرائيلية خلال المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو. - سبوتنيك عربي
11/17
© AP Photo / Noah Berger

متظاهرون يشتبكون مع الشرطة بالقرب من القنصلية الإسرائيلية خلال المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو.

© AP Photo / Bilal Hussein

تداعيات غارة جوية إسرائيلية في قرية النبي شيت في البقاع الشرقي في لبنان.

تداعيات غارة جوية إسرائيلية في قرية النبي شيت في البقاع الشرقي في لبنان. - سبوتنيك عربي
12/17
© AP Photo / Bilal Hussein

تداعيات غارة جوية إسرائيلية في قرية النبي شيت في البقاع الشرقي في لبنان.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

أول مقاتل أمريكي "بوسطن" يقاتل مع القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا.

أول مقاتل أمريكي &quot;بوسطن&quot; يقاتل مع القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي
13/17
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أول مقاتل أمريكي "بوسطن" يقاتل مع القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا.

© AP Photo / Charles Rex Arbogast

أعضاء وفد ولاية ويسكونسن يشاهدون المؤتمر الوطني الديمقراطي يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024 في شيكاغو.

أعضاء وفد ولاية ويسكونسن يشاهدون المؤتمر الوطني الديمقراطي يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024 في شيكاغو. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Charles Rex Arbogast

أعضاء وفد ولاية ويسكونسن يشاهدون المؤتمر الوطني الديمقراطي يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024 في شيكاغو.

© AP Photo / Dita Alangkara

متظاهر يشتبك مع الشرطة خلال مظاهرة ضد التغييرات المثيرة للجدل في قوانين الانتخابات والتي من شأنها أن تعزز النفوذ السياسي للرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو في جاكرتا الإندونيسية.

متظاهر يشتبك مع الشرطة خلال مظاهرة ضد التغييرات المثيرة للجدل في قوانين الانتخابات والتي من شأنها أن تعزز النفوذ السياسي للرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو في جاكرتا الإندونيسية. - سبوتنيك عربي
15/17
© AP Photo / Dita Alangkara

متظاهر يشتبك مع الشرطة خلال مظاهرة ضد التغييرات المثيرة للجدل في قوانين الانتخابات والتي من شأنها أن تعزز النفوذ السياسي للرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو في جاكرتا الإندونيسية.

© AP Photo

رئيس بوتسوانا موكجويتسي ماسيسي يحمل الماسة التي يبلغ وزنها 2492 قيراطًا، التي تم استخراجها من أحد مناجمها، وسيتم عرضها يوم الخميس 22 أغسطس 2024 في جابورون.

رئيس بوتسوانا موكجويتسي ماسيسي يحمل الماسة التي يبلغ وزنها 2492 قيراطًا، التي تم استخراجها من أحد مناجمها، وسيتم عرضها يوم الخميس 22 أغسطس 2024 في جابورون. - سبوتنيك عربي
16/17
© AP Photo

رئيس بوتسوانا موكجويتسي ماسيسي يحمل الماسة التي يبلغ وزنها 2492 قيراطًا، التي تم استخراجها من أحد مناجمها، وسيتم عرضها يوم الخميس 22 أغسطس 2024 في جابورون.

© AP Photo / Bruna Prado

عمال النظافة ينزلون بالحبال من جبل كوركوفادو لإزالة القمامة الملقاة على منحدر تمثال المسيح الفادي في ريو دي جانيرو البرازيلية.

عمال النظافة ينزلون بالحبال من جبل كوركوفادو لإزالة القمامة الملقاة على منحدر تمثال المسيح الفادي في ريو دي جانيرو البرازيلية. - سبوتنيك عربي
17/17
© AP Photo / Bruna Prado

عمال النظافة ينزلون بالحبال من جبل كوركوفادو لإزالة القمامة الملقاة على منحدر تمثال المسيح الفادي في ريو دي جانيرو البرازيلية.

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Разминирование военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:24 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يقول إن 185 ضابطا وجنديا ما زالوا يتلقون العلاج13:16 GMT
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