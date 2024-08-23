الصور الأكثر لفتا للأنظار لهذا الأسبوع

نساء ألمانيات يرقصن ويقضين إجازة في البرتغال فوق نهر تاجوس من على سطح متحف الفن والعمارة والتكنولوجيا في لشبونة.
نساء ألمانيات يرقصن ويقضين إجازة في البرتغال فوق نهر تاجوس من على سطح متحف الفن والعمارة والتكنولوجيا في لشبونة.
مشاركون في منتدى الشباب "ماشوك" في الاحتفال بيوم علم روسيا، حيث قاموا برفع العلم الروسي ثلاثي الألوان بمساحة 108 أمتار مربعة على جبل مشوك في بياتيغورسك.
مشاركون في منتدى الشباب "ماشوك" في الاحتفال بيوم علم روسيا، حيث قاموا برفع العلم الروسي ثلاثي الألوان بمساحة 108 أمتار مربعة على جبل مشوك في بياتيغورسك.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف بعد انتهاء المحادثات الروسية الأذربيجانية في مقر الإقامة الأذربيجاني في ولاية زاغلبا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف بعد انتهاء المحادثات الروسية الأذربيجانية في مقر الإقامة الأذربيجاني في ولاية زاغلبا.
سائحات على نهر كومال البارد حيث وصلت درجات الحرارة في جنوب تكساس إلى أرقام قياسية.
سائحات على نهر كومال البارد حيث وصلت درجات الحرارة في جنوب تكساس إلى أرقام قياسية.
متظاهر ملثم يسير أمام حاجز طريق مشتعل وضعه المتظاهرون للمطالبة بأن تتخذ الشرطة ورئيس الوزراء إجراءات فورية ضد العصابات في بورت أو برنس في هايتي.
متظاهر ملثم يسير أمام حاجز طريق مشتعل وضعه المتظاهرون للمطالبة بأن تتخذ الشرطة ورئيس الوزراء إجراءات فورية ضد العصابات في بورت أو برنس في هايتي.
مؤيدون لحزب المؤتمر يحتجون للمطالبة بالتحقيق في مزاعم شركة الأبحاث المالية "هيندينبيرج" ضد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية مادهابي بوري بوتش، ويهتفون بشعارات بالقرب من مكتب الداخلية في مومباي الواقعة في الهند.
مؤيدون لحزب المؤتمر يحتجون للمطالبة بالتحقيق في مزاعم شركة الأبحاث المالية "هيندينبيرج" ضد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية مادهابي بوري بوتش، ويهتفون بشعارات بالقرب من مكتب الداخلية في مومباي الواقعة في الهند.
امرأة تغسل وجه ابنتها التي تعاني من متلازمة مينيرال أوكسفورد في مركز علاج في مونيغي شرقي الكونغو.
امرأة تغسل وجه ابنتها التي تعاني من متلازمة مينيرال أوكسفورد في مركز علاج في مونيغي شرقي الكونغو.
المدفعية الحربية التابعة للواء "اسبنيول" تطلق 88 طلقة في منطقة العمليات العسكرية.
المدفعية الحربية التابعة للواء "اسبنيول" تطلق 88 طلقة في منطقة العمليات العسكرية.
أحد المشاركين يتسلق عمودا في مسابقة تسلق أعمدة مدهونة بالشحم خلال الذكرى السنوية التاسعة والسبعين ليوم الاستقلال في شاطئ أنكول في جاكرتا الإندونيسية.
أحد المشاركين يتسلق عمودا في مسابقة تسلق أعمدة مدهونة بالشحم خلال الذكرى السنوية التاسعة والسبعين ليوم الاستقلال في شاطئ أنكول في جاكرتا الإندونيسية.
الحضور ينظرون إلى روبوت على شكل إنسان خلال مؤتمر الروبوتات العالمي الذي عقد في بكين.
الحضور ينظرون إلى روبوت على شكل إنسان خلال مؤتمر الروبوتات العالمي الذي عقد في بكين.
متظاهرون يشتبكون مع الشرطة بالقرب من القنصلية الإسرائيلية خلال المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو.
متظاهرون يشتبكون مع الشرطة بالقرب من القنصلية الإسرائيلية خلال المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو.
تداعيات غارة جوية إسرائيلية في قرية النبي شيت في البقاع الشرقي في لبنان.
تداعيات غارة جوية إسرائيلية في قرية النبي شيت في البقاع الشرقي في لبنان.
أول مقاتل أمريكي "بوسطن" يقاتل مع القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا.
أول مقاتل أمريكي "بوسطن" يقاتل مع القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا.
أعضاء وفد ولاية ويسكونسن يشاهدون المؤتمر الوطني الديمقراطي يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024 في شيكاغو.
أعضاء وفد ولاية ويسكونسن يشاهدون المؤتمر الوطني الديمقراطي يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024 في شيكاغو.
متظاهر يشتبك مع الشرطة خلال مظاهرة ضد التغييرات المثيرة للجدل في قوانين الانتخابات والتي من شأنها أن تعزز النفوذ السياسي للرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو في جاكرتا الإندونيسية.
متظاهر يشتبك مع الشرطة خلال مظاهرة ضد التغييرات المثيرة للجدل في قوانين الانتخابات والتي من شأنها أن تعزز النفوذ السياسي للرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو في جاكرتا الإندونيسية.
رئيس بوتسوانا موكجويتسي ماسيسي يحمل الماسة التي يبلغ وزنها 2492 قيراطًا، التي تم استخراجها من أحد مناجمها، وسيتم عرضها يوم الخميس 22 أغسطس 2024 في جابورون.
رئيس بوتسوانا موكجويتسي ماسيسي يحمل الماسة التي يبلغ وزنها 2492 قيراطًا، التي تم استخراجها من أحد مناجمها، وسيتم عرضها يوم الخميس 22 أغسطس 2024 في جابورون.
عمال النظافة ينزلون بالحبال من جبل كوركوفادو لإزالة القمامة الملقاة على منحدر تمثال المسيح الفادي في ريو دي جانيرو البرازيلية.
عمال النظافة ينزلون بالحبال من جبل كوركوفادو لإزالة القمامة الملقاة على منحدر تمثال المسيح الفادي في ريو دي جانيرو البرازيلية.