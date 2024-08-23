الصور الأكثر لفتا للأنظار لهذا الأسبوع

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مشاركون في منتدى الشباب "ماشوك" في الاحتفال بيوم علم روسيا، حيث قاموا برفع العلم الروسي ثلاثي الألوان بمساحة 108 أمتار مربعة على جبل مشوك في بياتيغورسك.