https://sarabic.ae/20240823/القوات-الروسية-تنفذ-16-ضربة-مشتركة-على-أهداف-استراتيجية-في-أوكرانيا-1092035672.html

القوات الروسية تنفذ 16 ضربة مشتركة على أهداف استراتيجية في أوكرانيا

القوات الروسية تنفذ 16 ضربة مشتركة على أهداف استراتيجية في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية نفذت 16 ضربة مشتركة، في الفترة من 17 إلى 23 أغسطس/ آب الجاري، بأسلحة عالية الدقة ومركبات جوية دون... 23.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-23T12:58+0000

2024-08-23T12:58+0000

2024-08-23T13:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذت القوات المسلحة الروسية 16 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة ومركبات جوية من دون طيار على البنية التحتية للمطارات ومستودعات الذخيرة وأسلحة الصواريخ والمدفعية وورشات تصليح الأسلحة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك حظائر تخزين أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "ناسامس".وتابع البيان: "خلال الأسبوع، واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" عملية تدمير تشكيلات القوات المسلحة في مقاطعة كورسك".وأكد البيان أن الضربات التي قام بها الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش والطائرات من دون طيار ونيران المدفعية استهدفت تركيزات محددة من القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية.وأكد البيان أنه، خلال الأسبوع، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية، خلال الأسبوع، نحو 3400 جندي، و3 دبابات، و19 مركبة قتالية مدرعة، و10 مركبات مدرعة، بالإضافة إلى 48 مركبة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.قوات مشاة البحرية الروسية تحيد مجموعة استطلاع أوكرانية في كورسكودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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