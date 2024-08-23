https://sarabic.ae/20240823/بعدما-ودع-زملاءه-الأرجنتيني-ديبالا-يتراجع-عن-الانتقال-إلى-الدوري-السعودي-1092021532.html

بعدما ودع زملاءه... الأرجنتيني ديبالا يتراجع عن الانتقال إلى الدوري السعودي

بعدما ودع زملاءه... الأرجنتيني ديبالا يتراجع عن الانتقال إلى الدوري السعودي

سبوتنيك عربي

تراجع نجم كرة القدم الأرجنتيني، باولو ديبالا، عن الانتقال إلى الدوري السعودي واللعب لفريق القادسية، بشكل مفاجئ حسبما أعلن اللاعب عبر حسابه على إنستغرام. 23.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-23T08:44+0000

2024-08-23T08:44+0000

2024-08-23T08:44+0000

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الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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وكان من المقرر انتقال ديبالا مقابل 75 مليون يورو إلى القادسية لمدة 3 أعوام، لكنه فضل البقاء في فريقه الحالي روما الإيطالي.وتفاجأ الجميع بتراجع ديبالا عن قراره بالانتقال للدوري السعودي، حيث أنه كان قد استعد بالفعل للرحيل، وودع زملاءه، أمس الخميس، وخرج من مركز تريغوريا للتمارين ويبدو عليه علامات التأثر.وتضاربت الأنباء حول سبب عدم إتمام الصفقة مع القادسية، إذ أفاد بعضها بأن ديبالا هو من رفض الانتقال إلى الدوري السعودي، فيما أفادت أخرى بأن روما هو الذي ألغى الصفقة لأنه ليس راضيا عن تقاضي بين 3 و4 ملايين يورو فقط إضافة إلى المكافآت المرتبطة بما يقدمه المهاجم الأرجنتيني مع الفريق السعودي.يشار إلى أن عقد اللاعب الأرجنتيني مع ناديه روما يمتد حتى صيف 2025، ويتضمن بندا جزائيا يسمح له بالرحيل مقابل 12 مليون يورو لكن مفعوله انتهى في 31 يوليو/ تموز، مع خيار التجديد تلقائيا لموسم إضافي مع نفس الراتب في حال خاض 14 مباراة رسمية مع الفريق هذا الموسم.جدير بالذكر أن ديبالا كان قد نشر مقطع فيديو تضمن عبارة "شكرا روما.. أراكم الأحد"، حيث يلعب نادي العاصمة ضد إمبولي في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي، قبل تراجعه المفاجئ عن الرحيل.وفي وقت سابق، صرح العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أواخر يوليو/ تموز الماضيء، بأن بلاده تؤمن بأهمية الرياضة، وتأثيرها الإيجابي على كل إنسان، ودورها الفاعل في توثيق الروابط بين الشعوب، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة ومد الجسور بين المجتمعات في مختلف أنحاء العالم.ونقل موقع "مباشر"، عن الملك سلمان أنه من خلال رؤية السعودية 2030، التي تولي الاستثمار في القطاع الرياضي أهمية كبيرة: "يسرنا أن تقدم ملف ترشحها لاستضافة كأس العالم وسنعمل مع المجتمع الدولي لاستضافة هذا الحدث الرياضي المهم، الذي يسهمُ في تنمية كرة القدم"، وأضاف ملك السعودية أن بلاده "نجحت في تكريس مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الرياضية العالمية، بعزيمة أبنائها وهمتهم".

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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار كرة القدم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود