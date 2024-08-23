بعدما ودع زملاءه... الأرجنتيني ديبالا يتراجع عن الانتقال إلى الدوري السعودي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:18 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات أنصار الله بفتح جبهات جديدة لدعم غزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد كورونا.. هل يتحول مرض جدري القرود لجائحة عالمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تستطيع فعل شيء فهي تخضع للسياسات الأمريكية
16:04 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة...هل تستخدم إيران الرد المحتمل على إسرائيل كورقة ضغط على مفاوضات وقف إطلاق النار
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية!
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:17 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:32 GMT
28 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
09:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
10:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
غزة...هل تستخدم إيران الرد المحتمل على إسرائيل كورقة ضغط على مفاوضات وقف إطلاق النار
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240823/بعدما-ودع-زملاءه-الأرجنتيني-ديبالا-يتراجع-عن-الانتقال-إلى-الدوري-السعودي-1092021532.html
بعدما ودع زملاءه... الأرجنتيني ديبالا يتراجع عن الانتقال إلى الدوري السعودي
بعدما ودع زملاءه... الأرجنتيني ديبالا يتراجع عن الانتقال إلى الدوري السعودي
سبوتنيك عربي
تراجع نجم كرة القدم الأرجنتيني، باولو ديبالا، عن الانتقال إلى الدوري السعودي واللعب لفريق القادسية، بشكل مفاجئ حسبما أعلن اللاعب عبر حسابه على إنستغرام. 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T08:44+0000
2024-08-23T08:44+0000
مجتمع
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار كرة القدم
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104269/11/1042691148_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_51e9227502e3d83f102d1c68c19e3367.jpg
وكان من المقرر انتقال ديبالا مقابل 75 مليون يورو إلى القادسية لمدة 3 أعوام، لكنه فضل البقاء في فريقه الحالي روما الإيطالي.وتفاجأ الجميع بتراجع ديبالا عن قراره بالانتقال للدوري السعودي، حيث أنه كان قد استعد بالفعل للرحيل، وودع زملاءه، أمس الخميس، وخرج من مركز تريغوريا للتمارين ويبدو عليه علامات التأثر.وتضاربت الأنباء حول سبب عدم إتمام الصفقة مع القادسية، إذ أفاد بعضها بأن ديبالا هو من رفض الانتقال إلى الدوري السعودي، فيما أفادت أخرى بأن روما هو الذي ألغى الصفقة لأنه ليس راضيا عن تقاضي بين 3 و4 ملايين يورو فقط إضافة إلى المكافآت المرتبطة بما يقدمه المهاجم الأرجنتيني مع الفريق السعودي.يشار إلى أن عقد اللاعب الأرجنتيني مع ناديه روما يمتد حتى صيف 2025، ويتضمن بندا جزائيا يسمح له بالرحيل مقابل 12 مليون يورو لكن مفعوله انتهى في 31 يوليو/ تموز، مع خيار التجديد تلقائيا لموسم إضافي مع نفس الراتب في حال خاض 14 مباراة رسمية مع الفريق هذا الموسم.جدير بالذكر أن ديبالا كان قد نشر مقطع فيديو تضمن عبارة "شكرا روما.. أراكم الأحد"، حيث يلعب نادي العاصمة ضد إمبولي في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي، قبل تراجعه المفاجئ عن الرحيل.وفي وقت سابق، صرح العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أواخر يوليو/ تموز الماضيء، بأن بلاده تؤمن بأهمية الرياضة، وتأثيرها الإيجابي على كل إنسان، ودورها الفاعل في توثيق الروابط بين الشعوب، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة ومد الجسور بين المجتمعات في مختلف أنحاء العالم.ونقل موقع "مباشر"، عن الملك سلمان أنه من خلال رؤية السعودية 2030، التي تولي الاستثمار في القطاع الرياضي أهمية كبيرة: "يسرنا أن تقدم ملف ترشحها لاستضافة كأس العالم وسنعمل مع المجتمع الدولي لاستضافة هذا الحدث الرياضي المهم، الذي يسهمُ في تنمية كرة القدم"، وأضاف ملك السعودية أن بلاده "نجحت في تكريس مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الرياضية العالمية، بعزيمة أبنائها وهمتهم".
https://sarabic.ae/20240801/رونالدو-يدعم-السعودية-لاستضافة-كأس-العالم-2034-فيديو-1091322549.html
https://sarabic.ae/20231011/انعقاد-الدورة-الـ8-للجنة-السعودية-الروسية-المشتركة-للتعاون-التجاري-والاقتصادي-والعلمي-والتقني-1081894816.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104269/11/1042691148_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_08a127d2ccb4b0cd6453f1bf44f707af.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار كرة القدم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار كرة القدم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بعدما ودع زملاءه... الأرجنتيني ديبالا يتراجع عن الانتقال إلى الدوري السعودي

08:44 GMT 23.08.2024
© Sputnik . Youssed Abdenالدوري السعودي
الدوري السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
© Sputnik . Youssed Abden
تابعنا عبر
تراجع نجم كرة القدم الأرجنتيني، باولو ديبالا، عن الانتقال إلى الدوري السعودي واللعب لفريق القادسية، بشكل مفاجئ حسبما أعلن اللاعب عبر حسابه على إنستغرام.
وكان من المقرر انتقال ديبالا مقابل 75 مليون يورو إلى القادسية لمدة 3 أعوام، لكنه فضل البقاء في فريقه الحالي روما الإيطالي.
وتفاجأ الجميع بتراجع ديبالا عن قراره بالانتقال للدوري السعودي، حيث أنه كان قد استعد بالفعل للرحيل، وودع زملاءه، أمس الخميس، وخرج من مركز تريغوريا للتمارين ويبدو عليه علامات التأثر.
اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
مجتمع
رونالدو يدعم السعودية لاستضافة كأس العالم 2034... فيديو
1 أغسطس, 13:33 GMT
وتضاربت الأنباء حول سبب عدم إتمام الصفقة مع القادسية، إذ أفاد بعضها بأن ديبالا هو من رفض الانتقال إلى الدوري السعودي، فيما أفادت أخرى بأن روما هو الذي ألغى الصفقة لأنه ليس راضيا عن تقاضي بين 3 و4 ملايين يورو فقط إضافة إلى المكافآت المرتبطة بما يقدمه المهاجم الأرجنتيني مع الفريق السعودي.
يشار إلى أن عقد اللاعب الأرجنتيني مع ناديه روما يمتد حتى صيف 2025، ويتضمن بندا جزائيا يسمح له بالرحيل مقابل 12 مليون يورو لكن مفعوله انتهى في 31 يوليو/ تموز، مع خيار التجديد تلقائيا لموسم إضافي مع نفس الراتب في حال خاض 14 مباراة رسمية مع الفريق هذا الموسم.
جدير بالذكر أن ديبالا كان قد نشر مقطع فيديو تضمن عبارة "شكرا روما.. أراكم الأحد"، حيث يلعب نادي العاصمة ضد إمبولي في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي، قبل تراجعه المفاجئ عن الرحيل.
انعقاد الدورة الـ8 للجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
انعقاد الدورة الـ8 للجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني
11 أكتوبر 2023, 10:00 GMT
وفي وقت سابق، صرح العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أواخر يوليو/ تموز الماضيء، بأن بلاده تؤمن بأهمية الرياضة، وتأثيرها الإيجابي على كل إنسان، ودورها الفاعل في توثيق الروابط بين الشعوب، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة ومد الجسور بين المجتمعات في مختلف أنحاء العالم.
ونقل موقع "مباشر"، عن الملك سلمان أنه من خلال رؤية السعودية 2030، التي تولي الاستثمار في القطاع الرياضي أهمية كبيرة: "يسرنا أن تقدم ملف ترشحها لاستضافة كأس العالم وسنعمل مع المجتمع الدولي لاستضافة هذا الحدث الرياضي المهم، الذي يسهمُ في تنمية كرة القدم"، وأضاف ملك السعودية أن بلاده "نجحت في تكريس مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الرياضية العالمية، بعزيمة أبنائها وهمتهم".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:15 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة 10 مناطق مختلفة في جنوب لبنان05:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала