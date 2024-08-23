دراجون من سوريا والعراق ولبنان والأردن يجوبون شوارع دمشق احتفالا بعيد العلم الروسي... صور
© Sputnik . Shams Molhem دراجون من سوريا والعراق ولبنان والأردن يجوبون شوارع دمشق احتفالا بعيد العلم الروسي
© Sputnik . Shams Molhem
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أقيم في العاصمة السورية دمشق سلسلة من الفعاليات الفنية والرياضية احتفالا بـ"عيد العلم الروسي".
وشهدت الاحتفالية التي في إطار مشاركة الشعب الروسي مناسبته الوطنية مشاركة من أربع دول عربية إلى جانب عدد من أبناء الجالية الروسية في سوريا.
وتضمنت الاحتفالية مجموعة من النشاطات المتنوعة، بما في ذلك مسير بالدراجات النارية شارك فيه دراجون من سوريا ولبنان والعراق والأردن، إضافة إلى حفل فني أقيم في (البيت الروسي) بمشاركة فرق تراثية من روسيا، كما أضيء العلم الروسي على جدران "أوبرا دمشق".
وقال شادي الكايد، أحد المشاركين في مسير مسير الدراجات، لـ "سبوتنيك": "نشارك الشعب الروسي احتفاله بعيد العلم الذي له معان ودلالات سامية ونبيلة ترمز إلى الإيمان بالوطن والسلام والإجلال للأبطال الشجعان الذين دافعوا عن أرض روسيا".
© Sputnik . Shams Molhem دراجون من سوريا والعراق ولبنان والأردن يجوبون شوارع دمشق احتفالا بعيد العلم الروسي
دراجون من سوريا والعراق ولبنان والأردن يجوبون شوارع دمشق احتفالا بعيد العلم الروسي
© Sputnik . Shams Molhem
وبين الكايد أن الهدف من الاحتفالية هو تقديم الشكر للشعب الروسي على مواقفه الداعمة لسورية وللجيش العربي السوري في التصدي للإرهاب.
© Sputnik . Shams Molhem دراجون من سوريا والعراق ولبنان والأردن يجوبون شوارع دمشق احتفالا بعيد العلم الروسي
دراجون من سوريا والعراق ولبنان والأردن يجوبون شوارع دمشق احتفالا بعيد العلم الروسي
© Sputnik . Shams Molhem
بدوره، قال الدراج اللبناني محمد البنيل لـ "سبوتنيك": "الدراجون اللبنانيون لبوا الدعوة لمشاركة الشعبين السوري والروسي هذا الاحتفال، لافتاً إلى أنهم في خندق واحد في مواجهة الإرهاب والنازية والداعمين لهما، وأن مشاركة الشباب اليوم بهذه المناسبة هي أصدق تعبير عن الشكر والامتنان لروسيا قيادة وشعباً على مواقفها النبيلة التي يعرفها الجميع".
© Sputnik . Shams Molhem دراجون من سوريا والعراق ولبنان والأردن يجوبون شوارع دمشق احتفالا بعيد العلم الروسي
دراجون من سوريا والعراق ولبنان والأردن يجوبون شوارع دمشق احتفالا بعيد العلم الروسي
© Sputnik . Shams Molhem
وقال سامر العوام، رئيس النادي السوري للدراجات السياحية: "جئنا لنشارك في الاحتفالية لنؤكد للعالم أن سوريا وروسيا دولتان محبتان للسلام، وهذا ما يرمز له العلم الروسي".
© Sputnik . Shams Molhem دراجون من سوريا والعراق ولبنان والأردن يجوبون شوارع دمشق احتفالا بعيد العلم الروسي
دراجون من سوريا والعراق ولبنان والأردن يجوبون شوارع دمشق احتفالا بعيد العلم الروسي
© Sputnik . Shams Molhem
من جهته، أكد رفعت بركات، وهو أحد المشاركين في مسير الدراجات: "نحن كشباب سوريين نعرب في هذا اليوم عن محبتنا للشعب الروسي الصديق الذي وقف إلى جانبنا في حربنا ضد الإرهاب".
© Sputnik . Shams Molhem دراجون من سوريا والعراق ولبنان والأردن يجوبون شوارع دمشق احتفالا بعيد العلم الروسي
دراجون من سوريا والعراق ولبنان والأردن يجوبون شوارع دمشق احتفالا بعيد العلم الروسي
© Sputnik . Shams Molhem
وفي السياق، أقيم حفل فني في البيت الروسي بدمشق احتفالا بيوم العلم الوطني لدولة روسيا الاتحادية.
© Sputnik . Shams Molhem دراجون من سوريا والعراق ولبنان والأردن يجوبون شوارع دمشق احتفالا بعيد العلم الروسي
دراجون من سوريا والعراق ولبنان والأردن يجوبون شوارع دمشق احتفالا بعيد العلم الروسي
© Sputnik . Shams Molhem
وتخلل الحفل، الذي حضره جمهور غفير من محبي الثقافة والفنون الروسية، عروضا موسيقية وكلاسيكية قدمتها فرقة موسيقية روسية زائرة، إضافة إلى فقرات غنائية ورقصات شعبية من الفلكلور الروسي، أضفت على الحفل أجواءً مميزة وجذبت إعجاب الحضور.
© Sputnik . Shams Molhem دراجون من سوريا والعراق ولبنان والأردن يجوبون شوارع دمشق احتفالا بعيد العلم الروسي
دراجون من سوريا والعراق ولبنان والأردن يجوبون شوارع دمشق احتفالا بعيد العلم الروسي
© Sputnik . Shams Molhem
وقال القائم بأعمال السفارة الروسية بدمشق، أفلكيني كازلوف، لـ "سبوتنيك": "هذه المناسبة مهمة ورمز للأخوة، تجسيد للعلاقات الكبيرة التي تربط ما بين روسيا وسوريا، فالعلاقات لها طابع خاص. وقد أصبح هذا التعاون أكثر قوة وديناميكية خلال فترة الأزمة. ونحن ندعم تعاوننا ونحافظ عليه من أجل الوقوف معًا دائمًا من أجل الحق في حل القضايا العالمية".
© Sputnik . Shams Molhem دراجون من سوريا والعراق ولبنان والأردن يجوبون شوارع دمشق احتفالا بعيد العلم الروسي
دراجون من سوريا والعراق ولبنان والأردن يجوبون شوارع دمشق احتفالا بعيد العلم الروسي
© Sputnik . Shams Molhem
من جهته، لفت مستشار المركز الثقافي الروسي بدمشق، علي الأحمد، إلى العلاقات المميزة بين روسيا وسوريا، مؤكداً أهمية تبادل الثقافات وتعزيز الروابط بين الشعوب من خلال مثل هذه الفعاليات، معربا عن شكره لكل من ساهم في تنظيم وإنجاح الحفل.
كما شهدت احتفالات عيد العلم الروسي بدمشق، إضاءة مبنى دار الأسد للثقافة والفنون (أوبرا دمشق) بألوان العلم الروسي.