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رئيس حزب إسرائيلي: لماذا ظهرت أهمية محور فيلادلفيا الآن فقط
رئيس حزب إسرائيلي: لماذا ظهرت أهمية محور فيلادلفيا الآن فقط
سبوتنيك عربي
تساءل رئيس حزب إسرائيلي، اليوم الجمعة، عن السبب وراء اهتمام حكومة بنيامين نتنياهو، بمحور فيلادلفيا في الفترة الراهنة مقارنة بالفترة السابقة من الحرب الدائرة... 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T12:14+0000
2024-08-23T12:14+0000
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وأجرت إذاعة "ريشيت بيت" الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، حوارا عبر الأثير مع يائير جولان، رئيس حزب العمل الإسرائيلي، أعرب عن دهشته من الاهتمام الجارف لبلاده بمحور فيلادلفيا في الفترة الراهنة، مقارنة بالأعوام السابقة أو أشهر الحرب على غزة.وأوضح جولان في مكالمته الهاتفية أن الجيش الإسرائيلي قد وصل إلى محور فيلادلفيا في الشهر السابع من الحرب وليس من الشهر الأول إذا كانت له مثل تلك الأهمية التي يوليها للمحور في الوقت الراهن من الحرب.وشدد رئيس حزب العمل الإسرائيلي على أن المحور لم يهرب أو ينتقل من مكانه، ولكن يمكن للمحتجزين الإسرائيليين أن يتم تهريبهم أو قتلهم أو عدم عودتهم من الأساس إلى منازلهم، داعيا إلى سرعة إتمام صفقة تبادل الأسرى والرهائن مع حركة حماس.ويشار إلى أن جولان قد نشر تغريدة له في الرابع عشر من شهر يونيو/حزيران الماضي، أوضح من خلالها أنه لا توجد أهداف واقعية للحرب على قطاع غزة، مؤكدا أنه "لا يمكن تحرير المحتجزين والقضاء على حركة حماس في الوقت نفسه".وأوضح جولان الذي انتخب رئيسا لحزب العمل، مؤخرا، أن إسرائيل لا تملك أي خطة لما بعد الحرب في قطاع غزة كما أنه ليس لديها خطة لإنهاء الحرب في الشمال أمام "حزب الله" اللبناني.فيما أضاف جولان في تغريدته المطولة أنه "كان من الممكن التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حماس، وإنهاء الحرب قبل 4 أشهر، إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منع ذلك"، داعيا إلى تغيير الحكومة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وبدأت يوم الخميس الماضي، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية، لبحث التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى في قطاع غزة، في ظل غياب حركة حماس، التي ترفض المشاركة، حيث تؤكد على مطالبها وبأنها قد وافقت على ما تم طرحه سابقا، وبأنها لن تعود للمفاوضات لإعطاء نتنياهو، المزيد من الوقت.
https://sarabic.ae/20240823/أسيرة-إسرائيلية-محررة-لم-يضربوني-في-غزة-بل-أصبت-بانهيار-مبنى-جراء-قصف-إسرائيلي-1092025122.html
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طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس
طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس

رئيس حزب إسرائيلي: لماذا ظهرت أهمية محور فيلادلفيا الآن فقط

12:14 GMT 23.08.2024
© AP Photo / Victor R. Caivanoجندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023.
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Victor R. Caivano
تابعنا عبر
تساءل رئيس حزب إسرائيلي، اليوم الجمعة، عن السبب وراء اهتمام حكومة بنيامين نتنياهو، بمحور فيلادلفيا في الفترة الراهنة مقارنة بالفترة السابقة من الحرب الدائرة على قطاع غزة.
وأجرت إذاعة "ريشيت بيت" الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، حوارا عبر الأثير مع يائير جولان، رئيس حزب العمل الإسرائيلي، أعرب عن دهشته من الاهتمام الجارف لبلاده بمحور فيلادلفيا في الفترة الراهنة، مقارنة بالأعوام السابقة أو أشهر الحرب على غزة.
وأوضح جولان في مكالمته الهاتفية أن الجيش الإسرائيلي قد وصل إلى محور فيلادلفيا في الشهر السابع من الحرب وليس من الشهر الأول إذا كانت له مثل تلك الأهمية التي يوليها للمحور في الوقت الراهن من الحرب.
وشدد رئيس حزب العمل الإسرائيلي على أن المحور لم يهرب أو ينتقل من مكانه، ولكن يمكن للمحتجزين الإسرائيليين أن يتم تهريبهم أو قتلهم أو عدم عودتهم من الأساس إلى منازلهم، داعيا إلى سرعة إتمام صفقة تبادل الأسرى والرهائن مع حركة حماس.
تظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة فرانس برس، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
أسيرة إسرائيلية محررة: لم يضربوني في غزة بل أصبت بانهيار مبنى جراء قصف إسرائيلي
11:25 GMT
ويشار إلى أن جولان قد نشر تغريدة له في الرابع عشر من شهر يونيو/حزيران الماضي، أوضح من خلالها أنه لا توجد أهداف واقعية للحرب على قطاع غزة، مؤكدا أنه "لا يمكن تحرير المحتجزين والقضاء على حركة حماس في الوقت نفسه".
وأوضح جولان الذي انتخب رئيسا لحزب العمل، مؤخرا، أن إسرائيل لا تملك أي خطة لما بعد الحرب في قطاع غزة كما أنه ليس لديها خطة لإنهاء الحرب في الشمال أمام "حزب الله" اللبناني.
فيما أضاف جولان في تغريدته المطولة أنه "كان من الممكن التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حماس، وإنهاء الحرب قبل 4 أشهر، إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منع ذلك"، داعيا إلى تغيير الحكومة.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
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07:43 GMT
وبدأت يوم الخميس الماضي، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية، لبحث التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى في قطاع غزة، في ظل غياب حركة حماس، التي ترفض المشاركة، حيث تؤكد على مطالبها وبأنها قد وافقت على ما تم طرحه سابقا، وبأنها لن تعود للمفاوضات لإعطاء نتنياهو، المزيد من الوقت.
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