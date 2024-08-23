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بعد كورونا.. هل يتحول مرض جدري القرود لجائحة عالمية؟
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مسؤولة في "تيار المردة" اللبناني تشيد بالإعلام الروسي: محاولات الغرب التضييقية تكشف زيف ديمقراطيته
مسؤولة في "تيار المردة" اللبناني تشيد بالإعلام الروسي: محاولات الغرب التضييقية تكشف زيف ديمقراطيته
سبوتنيك عربي
أدانت عضوة المكتب السياسي في "تيار المردة" اللبناني، الإعلامية فيرا يمين، التقارير الأمريكية التي كشفت عن استعداد السلطات الأمريكية للقيام بعمليات تفتيش لمنازل... 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T09:11+0000
2024-08-23T09:11+0000
العالم العربي
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وأكدت الإعلامية يمين، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الخطوة الأمريكية تشير إلى أن العالم يعيش ديمقراطية مخادعة، وأن مفهوم الحرية في العالم الغربي بات مشوها".وبيّنت يمين أن "الدول صاحبة القرار والتي تدعي الديمقراطية، ضربت عرض الحائط كل القوانين الدولية"، مشيرة إلى أن "عدم اكتراثها بقرارات الأمم المتحدة خير دليل على انتهاكها الحريات العامة".وأشادت يمين بدور الإعلام الروسي، مؤكدة أنه "أحدث نقلة نوعية في السنوات الماضية بعدما كانت روسيا متهمة بأنها تمتلك إعلاما غير منتشر ولا أفق واسعة لديه".ولفتت يمين إلى أن "مداهمة منازل المتعاونين مع وسائل الإعلام الروسية في الولايات المتحدة الأمريكية، يذكر بما تعرض له الطلاب في الجامعات الأمريكية الذين احتجوا على دعم واشنطن للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة"، مضيفة أن "الإعلام الواقعي والموضوعي يزعج الولايات المتحدة لأنه يساند الشعوب المظلومة والخاضعة للهيمنة الغربية".وذكرت يمين بأن "خطوات الولايات المتحدة غير المقبولة، أدت إلى تراجعها في مسألة حرية الرأي والتعبير من المرتبة 45 إلى 55 عالميا، ما يشير أيضا إلى أن مسألة فرض التضييق على الإعلاميين والصوت الحر، بات أمرا سائدا في أمريكا".
https://sarabic.ae/20240822/واشنطن-تفتش-منازل-الأمريكيين-المتعاونين-مع-الإعلام-الروسي-موسكو-أين-إدانة-المنظمات-الدولية؟-1091988946.html
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العالم العربي
العالم العربي

مسؤولة في "تيار المردة" اللبناني تشيد بالإعلام الروسي: محاولات الغرب التضييقية تكشف زيف ديمقراطيته

09:11 GMT 23.08.2024
© Sputnik . Nagham Kabbasمنصة وكالة سبوتنيك في فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
منصة وكالة سبوتنيك في فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
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أدانت عضوة المكتب السياسي في "تيار المردة" اللبناني، الإعلامية فيرا يمين، التقارير الأمريكية التي كشفت عن استعداد السلطات الأمريكية للقيام بعمليات تفتيش لمنازل مواطنين أمريكيين يتعاونون مع وسائل الإعلام الروسية.
وأكدت الإعلامية يمين، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الخطوة الأمريكية تشير إلى أن العالم يعيش ديمقراطية مخادعة، وأن مفهوم الحرية في العالم الغربي بات مشوها".
وشددت يمين على أن "التعاطي الأمريكي بالمعنى الاتهامي مع الذين يتعاونون مع وسائل الإعلام الروسية، هو تقييد لكل معاني الحرية"، موضحة أن "السلوك الأمريكي يشير إلى أن الولايات المتحدة تعاني من أزمة داخلية، وتترجمها بالتضييق على عمل الإعلاميين الأحرار".
وبيّنت يمين أن "الدول صاحبة القرار والتي تدعي الديمقراطية، ضربت عرض الحائط كل القوانين الدولية"، مشيرة إلى أن "عدم اكتراثها بقرارات الأمم المتحدة خير دليل على انتهاكها الحريات العامة".
علم روسيا في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
واشنطن تفتش منازل الأمريكيين المتعاونين مع الإعلام الروسي... موسكو: أين إدانة المنظمات الدولية؟
أمس, 09:39 GMT
وأشادت يمين بدور الإعلام الروسي، مؤكدة أنه "أحدث نقلة نوعية في السنوات الماضية بعدما كانت روسيا متهمة بأنها تمتلك إعلاما غير منتشر ولا أفق واسعة لديه".
ولفتت يمين إلى أن "مداهمة منازل المتعاونين مع وسائل الإعلام الروسية في الولايات المتحدة الأمريكية، يذكر بما تعرض له الطلاب في الجامعات الأمريكية الذين احتجوا على دعم واشنطن للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة"، مضيفة أن "الإعلام الواقعي والموضوعي يزعج الولايات المتحدة لأنه يساند الشعوب المظلومة والخاضعة للهيمنة الغربية".

واعتبرت يمين أن "كتم الأصوات في الدول التي توصف بالديكتاتورية، هو أفضل من ادعاء الحرية بهدف مصادرة قرارات الشعوب وحركات الوعي لديها". ورأت أن "الشعوب الغربية أمام اختبار حقيقي لتعيد تركيب مفهوم الحرية لدى حكوماتها".

وذكرت يمين بأن "خطوات الولايات المتحدة غير المقبولة، أدت إلى تراجعها في مسألة حرية الرأي والتعبير من المرتبة 45 إلى 55 عالميا، ما يشير أيضا إلى أن مسألة فرض التضييق على الإعلاميين والصوت الحر، بات أمرا سائدا في أمريكا".
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