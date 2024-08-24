https://sarabic.ae/20240824/أردوغان-سنضع-جميع-غواصاتنا-المحلية-في-الخدمة-بحلول-عام-2029-1092068294.html
أردوغان: سنضع جميع غواصاتنا المحلية في الخدمة بحلول عام 2029
أردوغان: سنضع جميع غواصاتنا المحلية في الخدمة بحلول عام 2029
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أنه من الضرورة امتلاك بلاده لأسطول بحري قوي وفعال. 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T15:33+0000
2024-08-24T15:33+0000
2024-08-24T15:33+0000
رجب طيب أردوغان
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وأعلن في كلمة له خلال حفل افتتاح قيادة حوض أكساز لبناء السفن وتسليم منصات بحرية للقوات التركية، والذي أقيم في ولاية موغلا، عن "التخطيط لإدخال الغواصة محلية الصنع "خضر ريّس" في الخدمة في 2025 والغواصة "مراد ريّس" في 2026"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.وتابع: "نحن ندرك أنه من أجل العيش بسلام على أراضينا، يجب أن يكون لدينا قوة بحرية قوية وفعالة سواء في وطننا الأزرق (البحار) أو في المناطق الجغرافية البعيدة".وأضاف: "سنعزز قدرة قواتنا البحرية من خلال وضع جميع غواصاتنا المحلية ضمن مشروع "ميلدن" في الخدمة بحلول عام 2029".وأردف: "نأمل أن يكون مشروع "ميلدن" وسيلة لتحقيق حلمنا المستمر منذ 138 ببناء غواصات محلية".كما أعلن عن "تجديد سفينة "سافارونا" بالكامل، والتي تم تركها لمصيرها لسنوات وتم استخدامها ككازينو لفترة من الوقت، مع الحفاظ على وفائها بأصلها".وأكد أنه "تم تحقيق ثورة في صناعة الدفاع في السنوات الـ22 الماضية".ومضى: "سوف نسير بثقة نحو أهدافنا في القرن التركي، دون أن نثبط أو نتعب أو نتراجع خطوة إلى الوراء، بغض النظر عن المتشردين الذين يطلقون على الوطن الأزرق قصة خيالية".
https://sarabic.ae/20240718/أردوغان-يبحث-مع-ترامب-محاولة-اغتياله-ويشيد-بشجاعته-وقيادته-القوية-1090924679.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أردوغان: سنضع جميع غواصاتنا المحلية في الخدمة بحلول عام 2029
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أنه من الضرورة امتلاك بلاده لأسطول بحري قوي وفعال.
وأعلن في كلمة له خلال حفل افتتاح قيادة حوض أكساز لبناء السفن وتسليم منصات بحرية للقوات التركية، والذي أقيم في ولاية موغلا، عن "التخطيط لإدخال الغواصة محلية الصنع "خضر ريّس" في الخدمة في 2025 والغواصة "مراد ريّس" في 2026"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
وتابع: "نحن ندرك أنه من أجل العيش بسلام على أراضينا، يجب أن يكون لدينا قوة بحرية قوية وفعالة سواء في وطننا الأزرق (البحار) أو في المناطق الجغرافية البعيدة".
وأضاف: "سنعزز قدرة قواتنا البحرية من خلال وضع جميع غواصاتنا المحلية ضمن مشروع "ميلدن" في الخدمة بحلول عام 2029".
وأردف: "نأمل أن يكون مشروع "ميلدن" وسيلة لتحقيق حلمنا المستمر منذ 138 ببناء غواصات محلية".
كما أعلن عن "تجديد سفينة "سافارونا" بالكامل، والتي تم تركها لمصيرها لسنوات وتم استخدامها ككازينو لفترة من الوقت، مع الحفاظ على وفائها بأصلها".
وأكد أنه "تم تحقيق ثورة في صناعة الدفاع في السنوات الـ22 الماضية".
ومضى: "سوف نسير بثقة نحو أهدافنا في القرن التركي، دون أن نثبط أو نتعب أو نتراجع خطوة إلى الوراء، بغض النظر عن المتشردين الذين يطلقون على الوطن الأزرق قصة خيالية".