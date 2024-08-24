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شؤون عسكرية
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11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
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صدى الحياة
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تقرير: نتنياهو يشدد على بقاء قواته في محور فيلادلفيا من معبر كرم أبو سالم إلى البحر
تقرير: نتنياهو يشدد على بقاء قواته في محور فيلادلفيا من معبر كرم أبو سالم إلى البحر
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يصر على بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا. 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T16:07+0000
2024-08-24T16:07+0000
بنيامين نتنياهو
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم العربي
حركة حماس
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
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وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن نتنياهو رغم إرسال الوفد الإسرائيلي المفاوض لإتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين لدى "حماس" إلى القاهرة، فإنه يصر على بقاء قواته العسكرية في محور فيلادلفيا من معبر كرم أبو سالم شرقا إلى البحر المتوسط غربا.ونقلت القناة عن مصدر مطلع على المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحركة حماس، والخاصة بصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، قد أكد أنه على عكس ما يشاع في وسائل الإعلام أو الانطباع الذي يحاولون خلقه في تلك الوسائل، فإن نتنياهو ما يزال مصرا على سيطرة الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا، رغم مخالفته لاتفاقية السلام مع مصر.وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قد أكد على موقف مصر الثابت بشأن معبر رفح ورفضها لاحتلال المعبر، مشدداً على إدارة مصرية فلسطينية خالصة للمعبر.ونفى مصدر أمني مصري ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية عن أن مصر وافقت على ألا تضطر إسرائيل إلى تحديد موعد نهائي للانسحاب من محور فيلادلفيا، مضيفا أن مصر تعارض الوجود العسكري الإسرائيلي في هذا المحور على الحدود مع غزة.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أكد في وقت سابق، ضرورة أن يخضع محور فيلادلفيا لسيطرة إسرائيل لمنع حماس من تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، إلا أن الجانب المصري أكد مرارا وتكرارا رفضه لتلك السيطرة الإسرائيلية على المحور والمعبر.ويمتد محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا، بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة، والتي تبلغ نحو 14 كيلومترا.ونصت معاهدة السلام التي وقعتها مصر مع إسرائيل عام 1979، على إنشاء منطقة عازلة بطول الحدود أو ما عُرف بمحور فيلادلفيا، ما يستوجب الحصول على إذن مسبق من الطرف الآخر قبل تنفيذ أي أعمال عسكرية في المنطقة.وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 40 ألف قتيل فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود. وتقود مصر وقطر والولايات المتحدة منذ أشهر مفاوضات في محاولة لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى.ولم تسفر المحادثات حتى الآن عن أي نتائج، بسبب إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على السيطرة على محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، ومعبر رفح الحدودي بغزة، وتفتيش العائدين الفلسطينيين إلى شمال غزة من خلال ممر نتساريم.بينما تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع، ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.
https://sarabic.ae/20240820/خريطة-إسرائيلية-عن-محور-فيلادلفيا-تثير-الغضب-في-مصر-1091918070.html
https://sarabic.ae/20240824/جنرال-إسرائيلي-سابق-علينا-المبادرة-بوقف-إطلاق-النار-وإطلاق-سراح-المحتجزين-1092069001.html
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بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, حركة حماس, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, حركة حماس, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة

تقرير: نتنياهو يشدد على بقاء قواته في محور فيلادلفيا من معبر كرم أبو سالم إلى البحر

16:07 GMT 24.08.2024
© AP Photo / Alex Brandonرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Alex Brandon
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ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يصر على بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن نتنياهو رغم إرسال الوفد الإسرائيلي المفاوض لإتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين لدى "حماس" إلى القاهرة، فإنه يصر على بقاء قواته العسكرية في محور فيلادلفيا من معبر كرم أبو سالم شرقا إلى البحر المتوسط غربا.
ونقلت القناة عن مصدر مطلع على المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحركة حماس، والخاصة بصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، قد أكد أنه على عكس ما يشاع في وسائل الإعلام أو الانطباع الذي يحاولون خلقه في تلك الوسائل، فإن نتنياهو ما يزال مصرا على سيطرة الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا، رغم مخالفته لاتفاقية السلام مع مصر.
فلسطينيون نزحوا بسبب القصف الإسرائيلي لقطاع غزة يسيرون بجوار الحدود مع مصر، في رفح، جنوب غزة، الأحد 14 يناير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
خريطة إسرائيلية عن محور فيلادلفيا تثير الغضب في مصر
20 أغسطس, 10:17 GMT
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قد أكد على موقف مصر الثابت بشأن معبر رفح ورفضها لاحتلال المعبر، مشدداً على إدارة مصرية فلسطينية خالصة للمعبر.
ونفى مصدر أمني مصري ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية عن أن مصر وافقت على ألا تضطر إسرائيل إلى تحديد موعد نهائي للانسحاب من محور فيلادلفيا، مضيفا أن مصر تعارض الوجود العسكري الإسرائيلي في هذا المحور على الحدود مع غزة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أكد في وقت سابق، ضرورة أن يخضع محور فيلادلفيا لسيطرة إسرائيل لمنع حماس من تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، إلا أن الجانب المصري أكد مرارا وتكرارا رفضه لتلك السيطرة الإسرائيلية على المحور والمعبر.
ويمتد محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا، بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة، والتي تبلغ نحو 14 كيلومترا.
ونصت معاهدة السلام التي وقعتها مصر مع إسرائيل عام 1979، على إنشاء منطقة عازلة بطول الحدود أو ما عُرف بمحور فيلادلفيا، ما يستوجب الحصول على إذن مسبق من الطرف الآخر قبل تنفيذ أي أعمال عسكرية في المنطقة.
آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
جنرال إسرائيلي سابق: علينا المبادرة بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين
15:47 GMT
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 40 ألف قتيل فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود. وتقود مصر وقطر والولايات المتحدة منذ أشهر مفاوضات في محاولة لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى.
ولم تسفر المحادثات حتى الآن عن أي نتائج، بسبب إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على السيطرة على محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، ومعبر رفح الحدودي بغزة، وتفتيش العائدين الفلسطينيين إلى شمال غزة من خلال ممر نتساريم.
بينما تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع، ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.
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