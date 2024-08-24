https://sarabic.ae/20240824/خبير-أمريكي-الصراع-الأوكراني-كشف-عن-عجز-الصناعة-الغربية-في-مواصلة-العمليات-العسكرية-طويلة-المدى-1092072606.html
خبير أمريكي: الصراع الأوكراني كشف عن عجز الصناعة الغربية في مواصلة العمليات العسكرية طويلة المدى
خبير أمريكي: الصراع الأوكراني كشف عن عجز الصناعة الغربية في مواصلة العمليات العسكرية طويلة المدى
سبوتنيك عربي
ذكر المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الصراع الأوكراني كشف عن عدم قدرة المجمع الصناعي العسكري الغربي على مواصلة العمليات... 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T18:43+0000
2024-08-24T18:43+0000
2024-08-24T18:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف جونسون في مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على "يوتيوب": "لقد استنفد الأوكرانيون عمليا ما حصلوا عليه من الغرب. لا الولايات المتحدة ولا أوروبا تجلس على كومة من المستودعات المليئة بالدبابات وقطع المدفعية. لقد انتهى الأمر. آخر عامين ونصف العام (من الصراع الأوكراني) كشفوا حقيقة أن الغرب ضعيف فعليا من حيث قدرته على دعم المجهود الحربي، فقد اختفت القاعدة الصناعية، وأصبحوا يعتمدون على التصنيع الأجنبي، ناهيك عن نقص العمالة الماهرة".وخلص جونسون إلى القول: "سيكون الأمر مختلفا لو كان الوضع في أوكرانيا حالة معزولة، ولكن هناك أيضا إسرائيل هي الأولى في تلقي معظم هذه المعدات، وقد تلاشت أوكرانيا الآن في الخلفية".وفي يوليو/ تموز الفائت، وقعت أكثر من 20 دولة، على هامش قمة الناتو في واشنطن، وثيقة لتسريع وتنسيق الجهود الجماعية لتقديم الدعم العسكري لكييف، وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
https://sarabic.ae/20240824/الرئيس-البولندي-يعترف-بمشاركة-دبابات-بلاده-في-هجوم-قوات-كييف-على-مقاطعة-كورسك-1092070517.html
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روسيا
خبير أمريكي: الصراع الأوكراني كشف عن عجز الصناعة الغربية في مواصلة العمليات العسكرية طويلة المدى
18:43 GMT 24.08.2024 (تم التحديث: 18:44 GMT 24.08.2024)
ذكر المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الصراع الأوكراني كشف عن عدم قدرة المجمع الصناعي العسكري الغربي على مواصلة العمليات العسكرية طويلة المدى.
وأضاف جونسون في مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على "يوتيوب": "لقد استنفد الأوكرانيون عمليا ما حصلوا عليه من الغرب. لا الولايات المتحدة ولا أوروبا تجلس على كومة من المستودعات المليئة بالدبابات وقطع المدفعية. لقد انتهى الأمر. آخر عامين ونصف العام (من الصراع الأوكراني) كشفوا حقيقة أن الغرب ضعيف فعليا من حيث قدرته على دعم المجهود الحربي، فقد اختفت القاعدة الصناعية، وأصبحوا يعتمدون على التصنيع الأجنبي، ناهيك عن نقص العمالة الماهرة".
وبحسب الخبير، فإن أزمة الإنتاج في الغرب أصبحت أكثر وضوحا على خلفية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وخلص جونسون إلى القول: "سيكون الأمر مختلفا لو كان الوضع في أوكرانيا حالة معزولة، ولكن هناك أيضا إسرائيل هي الأولى في تلقي معظم هذه المعدات، وقد تلاشت أوكرانيا الآن في الخلفية".
وفي يوليو/ تموز الفائت، وقعت أكثر من 20 دولة، على هامش قمة الناتو في واشنطن، وثيقة لتسريع وتنسيق الجهود الجماعية لتقديم الدعم العسكري لكييف، وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية.
وفي إطار هذه الوثيقة، يتعهد الطرفان بتقديم الدعم لتلبية الاحتياجات العاجلة إلى أوكرانيا في مجال الدفاع والأمن والتدريب العسكري وتحديث الجيش.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.