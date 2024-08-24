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شؤون عسكرية
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11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:52 GMT
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240824/خبير-أمريكي-الصراع-الأوكراني-كشف-عن-عجز-الصناعة-الغربية-في-مواصلة-العمليات-العسكرية-طويلة-المدى-1092072606.html
خبير أمريكي: الصراع الأوكراني كشف عن عجز الصناعة الغربية في مواصلة العمليات العسكرية طويلة المدى
خبير أمريكي: الصراع الأوكراني كشف عن عجز الصناعة الغربية في مواصلة العمليات العسكرية طويلة المدى
سبوتنيك عربي
ذكر المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الصراع الأوكراني كشف عن عدم قدرة المجمع الصناعي العسكري الغربي على مواصلة العمليات... 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T18:43+0000
2024-08-24T18:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف جونسون في مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على "يوتيوب": "لقد استنفد الأوكرانيون عمليا ما حصلوا عليه من الغرب. لا الولايات المتحدة ولا أوروبا تجلس على كومة من المستودعات المليئة بالدبابات وقطع المدفعية. لقد انتهى الأمر. آخر عامين ونصف العام (من الصراع الأوكراني) كشفوا حقيقة أن الغرب ضعيف فعليا من حيث قدرته على دعم المجهود الحربي، فقد اختفت القاعدة الصناعية، وأصبحوا يعتمدون على التصنيع الأجنبي، ناهيك عن نقص العمالة الماهرة".وخلص جونسون إلى القول: "سيكون الأمر مختلفا لو كان الوضع في أوكرانيا حالة معزولة، ولكن هناك أيضا إسرائيل هي الأولى في تلقي معظم هذه المعدات، وقد تلاشت أوكرانيا الآن في الخلفية".وفي يوليو/ تموز الفائت، وقعت أكثر من 20 دولة، على هامش قمة الناتو في واشنطن، وثيقة لتسريع وتنسيق الجهود الجماعية لتقديم الدعم العسكري لكييف، وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
https://sarabic.ae/20240824/الرئيس-البولندي-يعترف-بمشاركة-دبابات-بلاده-في-هجوم-قوات-كييف-على-مقاطعة-كورسك-1092070517.html
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روسيا
روسيا

خبير أمريكي: الصراع الأوكراني كشف عن عجز الصناعة الغربية في مواصلة العمليات العسكرية طويلة المدى

18:43 GMT 24.08.2024 (تم التحديث: 18:44 GMT 24.08.2024)
© Photo / Ministry of Defense of the Russian Federationإجلاء أول دبابة أمريكية "أبرامز إم 1"، التي تم تدميرها على اتجاه محور أفدييفكا، من منطقة العملية العسكرية الخاصة
إجلاء أول دبابة أمريكية أبرامز إم 1، التي تم تدميرها على اتجاه محور أفدييفكا، من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
© Photo / Ministry of Defense of the Russian Federation
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ذكر المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الصراع الأوكراني كشف عن عدم قدرة المجمع الصناعي العسكري الغربي على مواصلة العمليات العسكرية طويلة المدى.
وأضاف جونسون في مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على "يوتيوب": "لقد استنفد الأوكرانيون عمليا ما حصلوا عليه من الغرب. لا الولايات المتحدة ولا أوروبا تجلس على كومة من المستودعات المليئة بالدبابات وقطع المدفعية. لقد انتهى الأمر. آخر عامين ونصف العام (من الصراع الأوكراني) كشفوا حقيقة أن الغرب ضعيف فعليا من حيث قدرته على دعم المجهود الحربي، فقد اختفت القاعدة الصناعية، وأصبحوا يعتمدون على التصنيع الأجنبي، ناهيك عن نقص العمالة الماهرة".
وبحسب الخبير، فإن أزمة الإنتاج في الغرب أصبحت أكثر وضوحا على خلفية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وخلص جونسون إلى القول: "سيكون الأمر مختلفا لو كان الوضع في أوكرانيا حالة معزولة، ولكن هناك أيضا إسرائيل هي الأولى في تلقي معظم هذه المعدات، وقد تلاشت أوكرانيا الآن في الخلفية".
رئيس بولندا.. أندجي دودا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الرئيس البولندي يعترف بمشاركة دبابات بلاده في هجوم قوات كييف على مقاطعة كورسك
16:54 GMT
وفي يوليو/ تموز الفائت، وقعت أكثر من 20 دولة، على هامش قمة الناتو في واشنطن، وثيقة لتسريع وتنسيق الجهود الجماعية لتقديم الدعم العسكري لكييف، وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية.
وفي إطار هذه الوثيقة، يتعهد الطرفان بتقديم الدعم لتلبية الاحتياجات العاجلة إلى أوكرانيا في مجال الدفاع والأمن والتدريب العسكري وتحديث الجيش.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الأمم المتحدة: 84 % من قطاع غزة أصبح الآن ضمن منطقة الإخلاء13:17 GMTВоеннослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:44 GMT
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