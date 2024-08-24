حل وحيد لإنقاذ أوكرانيا من كارثة محققة في المستقبل

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05:00 GMT
183 د
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:17 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:32 GMT
28 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
09:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
10:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
غزة...هل تستخدم إيران الرد المحتمل على إسرائيل كورقة ضغط على مفاوضات وقف إطلاق النار
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
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16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لم ولن تقبل بالتحالف الأمريكي الكردي لزعزعة أمن واستقرار البلاد
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي في القاهرة بمقترح جديد لمحور صلاح الدين، موسكو: واشنطن تحاول بيع مجلس الأمن "سمكا في البحر" بمبادرات جديدة لغزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لم ولن تقبل بالتحالف الأمريكي الكردي لزعزعة أمن واستقرار البلاد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:52 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
16:34 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240824/محلل-يقدم-حلا-وحيدا-لإنقاذ-أوكرانيا-من-كارثة-محققة-في-المستقبل-1092062430.html
حل وحيد لإنقاذ أوكرانيا من كارثة محققة في المستقبل
حل وحيد لإنقاذ أوكرانيا من كارثة محققة في المستقبل
سبوتنيك عربي
كشف المحلل والخبير الاستراتيجي، لوكاس ليروس، عن الحل الوحيد الذي سينقذ أوكرانيا وشعبها من الكارثة الديموغرافية والمخاطر الأخرى. 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T10:40+0000
2024-08-24T10:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ونشر موقع InfoBRICS مقالا للكاتب ومحلل مركز الأبحاث الجيواستراتيجية، لوكاس ليروس، الذي أكد فيه على أنه لا يوجد سوى حل واحد للمشكلة الديموغرافية في أوكرانيا، وذلك من خلال الاستسلام السريع وفقا لـ"صيغة السلام" الروسية وقطع العلاقات مع الناتو.وحذر ليروس من أن أوكرانيا ستواجه مشكلة ديموغرافية متفاقمة بسبب المزيد من الأعمال العدائية، مضيفا بالقول إن "المزيد من الأوكرانيين يفرون من البلاد خوفا من تجنيدهم في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، وتستمر الخسائر على الجبهة في التزايد".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.خبير أمريكي: الهجوم على مقاطعة كورسك سيذكره التاريخ كعملية محكوم عليها بالفشلودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240824/إعلام-واشنطن-تتجهز-لقرار-جديد-بشأن-أوكرانيا-بسبب-هجوم-القوات-المسلحة-الأوكرانية-على-مقاطعة-كورسك--1092059563.html
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العالم
العالم

حل وحيد لإنقاذ أوكرانيا من كارثة محققة في المستقبل

10:40 GMT 24.08.2024 (تم التحديث: 10:58 GMT 24.08.2024)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، أوكرانيا
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
© Sputnik
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تابعنا عبر
كشف المحلل والخبير الاستراتيجي، لوكاس ليروس، عن الحل الوحيد الذي سينقذ أوكرانيا وشعبها من الكارثة الديموغرافية والمخاطر الأخرى.
ونشر موقع InfoBRICS مقالا للكاتب ومحلل مركز الأبحاث الجيواستراتيجية، لوكاس ليروس، الذي أكد فيه على أنه لا يوجد سوى حل واحد للمشكلة الديموغرافية في أوكرانيا، وذلك من خلال الاستسلام السريع وفقا لـ"صيغة السلام" الروسية وقطع العلاقات مع الناتو.
وحذر ليروس من أن أوكرانيا ستواجه مشكلة ديموغرافية متفاقمة بسبب المزيد من الأعمال العدائية، مضيفا بالقول إن "المزيد من الأوكرانيين يفرون من البلاد خوفا من تجنيدهم في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، وتستمر الخسائر على الجبهة في التزايد".
وصول المساعدات الأمريكية إلى موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: واشنطن تتجهز لقرار جديد بشأن أوكرانيا بسبب هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك
08:08 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
خبير أمريكي: الهجوم على مقاطعة كورسك سيذكره التاريخ كعملية محكوم عليها بالفشل
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Военнослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:44 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. المالكي: على حماس أن تقبل بوجود قيادة فلسطينية واحدة05:12 GMT
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