https://sarabic.ae/20240824/محلل-يقدم-حلا-وحيدا-لإنقاذ-أوكرانيا-من-كارثة-محققة-في-المستقبل-1092062430.html
حل وحيد لإنقاذ أوكرانيا من كارثة محققة في المستقبل
حل وحيد لإنقاذ أوكرانيا من كارثة محققة في المستقبل
سبوتنيك عربي
كشف المحلل والخبير الاستراتيجي، لوكاس ليروس، عن الحل الوحيد الذي سينقذ أوكرانيا وشعبها من الكارثة الديموغرافية والمخاطر الأخرى. 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T10:40+0000
2024-08-24T10:40+0000
2024-08-24T10:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/02/1088463386_0:30:3244:1855_1920x0_80_0_0_03fe4adbab2977b9f8db09fcc37d4e2a.jpg
ونشر موقع InfoBRICS مقالا للكاتب ومحلل مركز الأبحاث الجيواستراتيجية، لوكاس ليروس، الذي أكد فيه على أنه لا يوجد سوى حل واحد للمشكلة الديموغرافية في أوكرانيا، وذلك من خلال الاستسلام السريع وفقا لـ"صيغة السلام" الروسية وقطع العلاقات مع الناتو.وحذر ليروس من أن أوكرانيا ستواجه مشكلة ديموغرافية متفاقمة بسبب المزيد من الأعمال العدائية، مضيفا بالقول إن "المزيد من الأوكرانيين يفرون من البلاد خوفا من تجنيدهم في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، وتستمر الخسائر على الجبهة في التزايد".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.خبير أمريكي: الهجوم على مقاطعة كورسك سيذكره التاريخ كعملية محكوم عليها بالفشلودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240824/إعلام-واشنطن-تتجهز-لقرار-جديد-بشأن-أوكرانيا-بسبب-هجوم-القوات-المسلحة-الأوكرانية-على-مقاطعة-كورسك--1092059563.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم
حل وحيد لإنقاذ أوكرانيا من كارثة محققة في المستقبل
10:40 GMT 24.08.2024 (تم التحديث: 10:58 GMT 24.08.2024)
كشف المحلل والخبير الاستراتيجي، لوكاس ليروس، عن الحل الوحيد الذي سينقذ أوكرانيا وشعبها من الكارثة الديموغرافية والمخاطر الأخرى.
ونشر موقع InfoBRICS
مقالا للكاتب ومحلل مركز الأبحاث الجيواستراتيجية، لوكاس ليروس، الذي أكد فيه على أنه لا يوجد سوى حل واحد للمشكلة الديموغرافية في أوكرانيا، وذلك من خلال الاستسلام السريع وفقا لـ"صيغة السلام" الروسية وقطع العلاقات مع الناتو.
وحذر ليروس من أن أوكرانيا ستواجه مشكلة ديموغرافية متفاقمة بسبب المزيد من الأعمال العدائية، مضيفا بالقول إن "المزيد من الأوكرانيين يفرون من البلاد خوفا من تجنيدهم في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، وتستمر الخسائر على الجبهة في التزايد".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.