https://sarabic.ae/20240824/إعلام-واشنطن-تتجهز-لقرار-جديد-بشأن-أوكرانيا-بسبب-هجوم-القوات-المسلحة-الأوكرانية-على-مقاطعة-كورسك--1092059563.html
إعلام: واشنطن تتجهز لقرار جديد بشأن أوكرانيا بسبب هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك
إعلام: واشنطن تتجهز لقرار جديد بشأن أوكرانيا بسبب هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن البيت الأبيض قد يعيد النظر بمعدلات وحجم مساعداته العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك بعد الهجوم الأوكراني... 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T08:08+0000
2024-08-24T08:08+0000
2024-08-24T08:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مصادر خاصة أن واشنطن غير واثقة من استراتيجية كييف الهجومية الشاملة، كما أن اعتماد أوكرانيا على الأسلحة الأمريكية أدى إلى إحياء المخاوف من تصعيد مباشر للصراع بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مع روسيا. وأشار مراقبون إلى أن واشنطن ما زالت لا تعلم بخطط كييف الدقيقة للعملية في مقاطعة كورسك.وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي". وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240823/خبير-أمريكي-الهجوم-على-مقاطعة-كورسك-سيذكره-التاريخ-كعملية-محكوم-عليها-بالفشل-1092041698.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم
إعلام: واشنطن تتجهز لقرار جديد بشأن أوكرانيا بسبب هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن البيت الأبيض قد يعيد النظر بمعدلات وحجم مساعداته العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك بعد الهجوم الأوكراني الأخير على مقاطعة كورسك.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مصادر خاصة أن واشنطن غير واثقة من استراتيجية كييف الهجومية الشاملة، كما أن اعتماد أوكرانيا على الأسلحة الأمريكية أدى إلى إحياء المخاوف من تصعيد مباشر للصراع بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مع روسيا.
وتابعت الصحيفة نقلا عن مسؤول أمريكي أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تجري مناقشات داخلية بشأن تعديل محتمل في حجم حزم المساعدات العسكرية المستقبلية لأوكرانيا بسبب تصرفات القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من كورسك.
وأشار مراقبون إلى أن واشنطن ما زالت لا تعلم بخطط كييف الدقيقة للعملية في مقاطعة كورسك.
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية
في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو
ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك،
وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.