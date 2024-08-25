https://sarabic.ae/20240825/أجهزة-تنصت-ورادار-يخترق-الأرض-بماذا-تستعين-أمريكا-وإسرائيل-للعثور-على-السنوار؟-1092083091.html
أجهزة تنصت ورادار يخترق الأرض.. بماذا تستعين أمريكا وإسرائيل للعثور على السنوار؟
أجهزة تنصت ورادار يخترق الأرض.. بماذا تستعين أمريكا وإسرائيل للعثور على السنوار؟
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير أمريكية، عن أن إسرائيل وأمريكا تستثمران قدرا هائلا من الموارد، للبحث عن زعيم حركة "حماس" الفلسطينية، يحيى السنوار، في قطاع غزة. 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T10:50+0000
2024-08-25T10:50+0000
2024-08-25T10:50+0000
حركة حماس
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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
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وأفادت صحيفة أمريكية، أن من بين تلك الموارد، إنشاء وحدة خاصة داخل مقر جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) لاعتراض اتصالات السنوار، وتزويد إسرائيل بـ"رادار اختراق الأرض"، والذي يستخدم للمساعدة في رسم خريطة لمئات الأميال من الأنفاق الموجودة تحت غزة.وأشار التقرير كذلك إلى أن "السنوار العقل المدبر لهجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تخلى منذ فترة طويلة عن إرسال الرسائل إلكترونيا، واعتمد بدلا من ذلك على الرُسل البشريين، مما أدى إلى تعقيد البحث عنه والوصول إليه".وأضاف التقرير، نقلا عن عشرات المسؤولين الأمريكيين، أن التعاون الاستخباراتي بين أمريكا وإسرائيل كان "غير متوازن للغاية"، مبيّنا أن إسرائيل لم تقدم الكثير في مقابل المساعدة الأمريكية.وبينما أفاد مسؤول إسرائيلي بارز للصحيفة أن المساعدة كانت "لا تقدّر بثمن"، فإنها تستشهد بشخص مطلع على التعاون، والذي وصفه بأنه "غير متوازن للغاية".وبحسب المصدر ذاته، فإن "أمريكا تتوقع أن توجه إسرائيل جهودها الاستخباراتية للعثور على المحتجزين الأمريكيين في مقابل مساعدتها للعثور على يحيى السنوار".كما لفت التقرير إلى مدى اقتراب إسرائيل من القبض على السنوار، "عندما داهمت قواتها مخبأه في 31 يناير/ كانون الأول الثاني الماضي، عندما غادر على عجلة من أمره، وترك وراءه أموالا إسرائيلية".وسمح هذا الاكتشاف لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بـ"إلقاء نظرة خاطفة" على عادات السنوار في الاختباء، بما في ذلك استهلاكه المنتظم لوسائل الإعلام الإسرائيلية، ونشرات الأخبار في الساعة الثامنة مساءا.وفي شهر أغسطس/ آب الجاري، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اختيار رئيس المكتب السياسي في قطاع غزة، يحيى السنوار، رئيسا للحركة.وذكر المتحدث الرسمي باسم "حماس"، في بيان، أنه تم انتخاب يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة، خلفا لإسماعيل هنية، الذي اغتيل الشهر الماضي في العاصمة الإيرانية، طهران.
https://sarabic.ae/20240823/تقرير-إسرائيل-جندت-آلاف-المخبرين-في-غزة-1092041517.html
https://sarabic.ae/20240824/المدعي-العام-في-المحكمة-الدولية-يطلب-عدم-تأجيل-إصدار-مذكرات-اعتقال-نتنياهو-وغالانت-والسنوار--1092058407.html
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حركة حماس, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, طوفان الأقصى
حركة حماس, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, طوفان الأقصى
أجهزة تنصت ورادار يخترق الأرض.. بماذا تستعين أمريكا وإسرائيل للعثور على السنوار؟
كشفت تقارير أمريكية، عن أن إسرائيل وأمريكا تستثمران قدرا هائلا من الموارد، للبحث عن زعيم حركة "حماس" الفلسطينية، يحيى السنوار، في قطاع غزة.
وأفادت صحيفة أمريكية، أن من بين تلك الموارد، إنشاء وحدة خاصة داخل مقر جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) لاعتراض اتصالات السنوار، وتزويد إسرائيل بـ"رادار اختراق الأرض"، والذي يستخدم للمساعدة في رسم خريطة لمئات الأميال من الأنفاق الموجودة تحت غزة.
وأشار التقرير كذلك إلى أن "السنوار العقل المدبر لهجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تخلى منذ فترة طويلة عن إرسال الرسائل إلكترونيا، واعتمد بدلا من ذلك على الرُسل البشريين، مما أدى إلى تعقيد البحث عنه والوصول إليه".
وأضاف التقرير، نقلا عن عشرات المسؤولين الأمريكيين، أن التعاون الاستخباراتي بين أمريكا وإسرائيل كان "غير متوازن للغاية"، مبيّنا أن إسرائيل لم تقدم الكثير في مقابل المساعدة الأمريكية.
وبينما أفاد مسؤول إسرائيلي بارز للصحيفة أن المساعدة كانت "لا تقدّر بثمن"، فإنها تستشهد بشخص مطلع على التعاون، والذي وصفه بأنه "غير متوازن للغاية".
وبحسب المصدر ذاته، فإن "أمريكا تتوقع أن توجه إسرائيل جهودها الاستخباراتية للعثور على المحتجزين الأمريكيين في مقابل مساعدتها للعثور على يحيى السنوار".
كما لفت التقرير إلى مدى اقتراب إسرائيل من القبض على السنوار، "عندما داهمت قواتها مخبأه في 31 يناير/ كانون الأول الثاني الماضي، عندما غادر على عجلة من أمره، وترك وراءه أموالا إسرائيلية".
وسمح هذا الاكتشاف لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بـ"إلقاء نظرة خاطفة" على عادات السنوار في الاختباء، بما في ذلك استهلاكه المنتظم لوسائل الإعلام الإسرائيلية، ونشرات الأخبار في الساعة الثامنة مساءا.
وفي شهر أغسطس/ آب الجاري، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اختيار رئيس المكتب السياسي في قطاع غزة، يحيى السنوار، رئيسا للحركة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم "حماس"، في بيان، أنه تم انتخاب يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة، خلفا لإسماعيل هنية، الذي اغتيل الشهر الماضي في العاصمة الإيرانية، طهران.