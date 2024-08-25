https://sarabic.ae/20240825/البرهان-أي-خطوة-تقدم-من-روسيا-تجاهنا-فنحن-نتقدّم-10-خطوات-إلى-الأمام--1092079360.html

البرهان: أي خطوة تقدم من روسيا تجاهنا فنحن نتقدّم 10 خطوات إلى الأمام

البرهان: أي خطوة تقدم من روسيا تجاهنا فنحن نتقدّم 10 خطوات إلى الأمام

سبوتنيك عربي

أوضح رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، أن السودان لم يتردد في تطوير علاقته مع روسيا أو أي بلد في العالم،... 25.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-25T07:31+0000

2024-08-25T07:31+0000

2024-08-25T07:31+0000

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وقال البرهان: "نحن منفتحون على كل من يقف معنا ويساعدنا.. وروسيا من الدول التي لديها موقفٌ ثابتٌ تجاه السودان ولم تتغير أبدا، لذلك أي خطوة تقدم منهم تجاهنا فنحن نتقدم 10 خطوات إلى الأمام"، وفقا لصحيفة "السوداني". وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، شدد وزير الخارجية السوداني، حسين عوض علي، في تصريحات لـ"سبوتنيك" على أن "روسيا من الدول التي من المزمع فتح لها باب المشاركة في إعادة إعمار السودان وإتاحة الفرص لها كاملة، متوقعا أن يكون للشركات الروسية دور كبير في إعادة الإعمار، خاصة وأن السودان بلد غني بموارده الطبيعية سواء بالمعادن أو الثروات الحيوانية". وأشاد الوزير "بالسياسة الدولية الروسية التي تقرأ مصالحها وتشابكها مع الآخر خاصة مع الدول العربية والأفريقية، خاصة وأن السياسة الروسية مبنية على التعاون البناء وسياسة الأخذ والعطاء المتساوي، هذه السياسة هي التي أدت إلى هذا التلاقي مع العالم العربي والأفريقي".وكان سفير السودان لدى روسيا، حسن محمد الغزالي، قد أكد العام الماضي، أن البنكين المركزيين في السودان وروسيا يجريان محادثات حول إمكانية استخدام العملات الوطنية في التبادلات التجارية بين البلدين.وقال الغزالي: إن "روسيا اقترحت على السودان تسوية المعاملات المالية بالعملات الوطنية".وأضاف السفير أن المناقشات مستمرة في هذه المسألة من قبل البنوك المركزية في كلا البلدين، لكي يتم تحديد مدى إمكانية تنفيذ هذه الخطوة مشيرا الى أنها مسألة فنية إلى حد كبير".وفي فبراير/ شباط 2023، أكد وزير خارجية السودان السابق، علي الصادق، ونظيره الروسي، سيرغي لافروف، على "ضرورة تكثيف أوجه التعاون في مختلف المجالات، وإنفاذ برامج التعاون الثنائي وفق مخرجات اللجنة الوزارية المشتركة التي انعقدت في موسكو عام 2022، بجانب، سبل زيادة ميزان التبادل التجاري والاستثمارات الروسية، خاصة في مجال البنية التحتية، والتعاون مع روسيا في توليد الطاقة في الخزانات القائمة إضافة إلى مجالات الجيولوجيا والتعدين والنفط"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية السودانية.كما أكد لافروف، أن موسكو والخطوم في طور التصديق على نقطة للبحرية الروسية في البحر الأحمر.وقال لافروف في تصريحات للصحفين في الخرطوم: "أما الاتفاق على إنشاء مركز دعم مادي للبحرية الروسية في السودان فهو الآن في طور المصادقة عليه".

https://sarabic.ae/20240607/وزير-الخارجية-السوداني-لـسبوتنيك-روسيا-من-الدول-التي-ستشارك-في-إعادة-إعمار-السودان-1089609871.html

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