https://sarabic.ae/20240825/نصر-الله-أطلقنا-على-عملية-الرد-على-اغتيال-فؤاد-شكر-عملية-الأربعين-1092089182.html

نصر الله: أطلقنا على عملية الرد على اغتيال فؤاد شكر عملية "الأربعين"

نصر الله: أطلقنا على عملية الرد على اغتيال فؤاد شكر عملية "الأربعين"

سبوتنيك عربي

أطلق الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأحد، على عملية الرد على اغتيال القيادي البارز في الحزب، فؤاد شكر، عملية "الأربعين". 25.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-25T15:33+0000

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ونقلت قناة "الميادين"، مساء اليوم الأحد، عن نصر الله في كلمة له على خلفية المناوشات الدائرة بين عناصر "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، مؤكدا خلالها أن العجلة في الرد على اغتيال فؤاد شكر كان يمكن أن تعني الفشل.وأوضح نصر الله أنه "من أسباب تأخير الرد الحاجة لبعض الوقت والتشاور بخصوص ما إذا كان الرد يكون عبر المحور أو منفردا"، مضيفا أن "العجلة في الرد في ذروة الاستنفار الإسرائيلي والأمريكي كان يمكن أن تعني الفشل".وشدد الأمين العام لـ"حزب الله" على أن "يكون هدف حزب الله في العمق وقريبا من تل أبيب، وقررنا أن يكون الهدف عسكريا وأن يكون له صلة بعملية اغتيال القائد الشهيد السيد فؤاد شكر"، مشيرا إلى وضع الحزب اللبناني عناوين وضوابط للرد من بينها عدم استهداف "المدنيين"، على حد قوله.وأوضح نصر الله أن "الحزب قرر القيام بعمليتنا بشكل منفرد لأسباب وحكم ستظهر مع الوقت وأن يقرر كل طرف في المحور متى وكيف يرد"، منوها إلى أنه "تريثنا حتى نعطي الفرصة للمفاوضات لأن هدفنا من كل هذه الجبهة والتضحيات هو وقف الحرب على غزة".وتتزامن هذه التصريحات مع شن الجيش الإسرائيلي "ضربات استباقية"، صباح اليوم، على لبنان لمنع "هجوم كبير" من "حزب الله"، الذي رد بدوره بإطلاق 100 صاروخ على شمال إسرائيل.فيما أعلن "حزب الله" في بيان بدء الهجوم على إسرائيل، ردا على عملية اغتيال القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر، مؤكدا استهداف "هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقاً"، وفق البيان، وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عشرات عمليات الاعتراض لصواريخ عبرت من لبنان نحو إسرائيل.ويتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.

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