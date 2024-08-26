https://sarabic.ae/20240826/بعد-توقيف-مؤسس-تلغرام-خبير-دوروف-تعرض-لإبتزاز-بطلب-من-زيلينسكي-وحصار-الجيش-الأوكراني-بات-وشيكا-1092102331.html

بعد توقيف مؤسس "تلغرام".. خبير: دوروف تعرض لإبتزاز بطلب من زيلينسكي وحصار الجيش الأوكراني بات وشيكا

بعد توقيف مؤسس "تلغرام".. خبير: دوروف تعرض لإبتزاز بطلب من زيلينسكي وحصار الجيش الأوكراني بات وشيكا

سبوتنيك عربي

رأى الخبير في العلاقات الدولية قصي عبيدو أنّ "مؤسس تطبيق "تلغرام" بافيل دوروف تعرض لعملية ابتزاز في باريس من خلال توقيفه للحصول على معلومات يمكن أن تخدم... 26.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-26T10:54+0000

2024-08-26T10:54+0000

2024-08-26T10:54+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار فرنسا

تلغرام

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104262/65/1042626559_0:580:5568:3712_1920x0_80_0_0_51f58341d81879f9085c4d69ae2157ac.jpg

وكشف في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنّ " السلطات الفرنسية قد نفذت هذا الاعتقال الذي يعدّ خرقًا للقانون الدولي، بطلب من الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي"، لافتًا إلى أنّ "البديل لهذا التطبيق موجود ومن الطبيعي أن يكون هناك احتياطات لمواجهة أيّ خرق، على اعتبار أنّ روسيا كانت تتوقع أن يقوم الغرب بمحاولة للحصول على معلومات أمنية داخلية تتعلق بالعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا". واعتبر أنّه "من حق روسيا استخدام أيّ سلاح للدفاع عن أراضيها حتى لو كان سلاحاً نوويا"، منوّهاً بأنّ "سكان أوكرانيا هم من غالبية وأصول روسية، بحسب ما صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلا أنّ الغرب لا يريد الاعتراف بذلك ودائماً ما يحاول تصوير روسيا على أّنها تشكل تهديدًا للعالم ". وشدّد الخبير في العلاقات الدولية على أنّ "النتائج الميدانية تصبّ في مصلحة روسيا على الصعيد الإعلامي والسياسي، وبالتالي زيلينسكي لن يبقى أمامه سوى تلبية شروط الغرب لعدّة اعتبارات"، قائلًا: "يتمثّل الاعتبار الأول في إيقاف الدعم الأميركي والأوروبي لنظام كييف بسبب الأزمة الاقتصادية بدليل الدراسات الأميركية الحديثة التي تحدثت عن عجز في الخزينة من جهة وقيام الإدارة الأميركية بتحويل دعمها من أوكرانيا إلى إسرائيل من جهة ثانية، أمّا الاعتبار الثاني، فيتمثل في انهيار معنويات الجيش الأوكراني والمرتزقة الأوروبيين الذين يقاتلون معه". وتطرّق للحديث عن تاثير الانتخابات الاميركية على هذا الملف، واعتبر أنّ "الخطة الأميركية موجودة ولا تتغير مع تغير الرئيس إلا أن ما يختلف هو عقلية الرئيس سواء كانت تجارية أو استخباراتية"، مضيفاً: "المرشح الجمهوري دونالد ترامب يتصرف بطريقة التاجر ولا يستطيع أن يقدّم أي دعم لزيلينسكي في هذه المرحلة".

https://sarabic.ae/20240825/تمديد-احتجاز-مؤسس-تلغرام-بافيل-دوروف-في-فرنسا-1092094118.html

https://sarabic.ae/20240825/معاون-مؤسس-ويكيليكس-يكشف-السبب-الخفي-من-اعتقال-دوروف-في-فرنسا-1092082847.html

https://sarabic.ae/20240826/تصويت-برأيك-ما-هو-السبب-الحقيقي-لاعتقال-مؤسس-تلغرام؟--1092099353.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فرنسا , تلغرام