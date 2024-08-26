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الدفاع الروسية تكشف عن بنك الأهداف الأوكراني الضخم الذي دمرته اليوم بضربة واسعة النطاق
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https://sarabic.ae/20240826/بعد-توقيف-مؤسس-تلغرام-خبير-دوروف-تعرض-لإبتزاز-بطلب-من-زيلينسكي-وحصار-الجيش-الأوكراني-بات-وشيكا-1092102331.html
بعد توقيف مؤسس "تلغرام".. خبير: دوروف تعرض لإبتزاز بطلب من زيلينسكي وحصار الجيش الأوكراني بات وشيكا
بعد توقيف مؤسس "تلغرام".. خبير: دوروف تعرض لإبتزاز بطلب من زيلينسكي وحصار الجيش الأوكراني بات وشيكا
سبوتنيك عربي
رأى الخبير في العلاقات الدولية قصي عبيدو أنّ "مؤسس تطبيق "تلغرام" بافيل دوروف تعرض لعملية ابتزاز في باريس من خلال توقيفه للحصول على معلومات يمكن أن تخدم... 26.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-26T10:54+0000
2024-08-26T10:54+0000
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وكشف في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنّ " السلطات الفرنسية قد نفذت هذا الاعتقال الذي يعدّ خرقًا للقانون الدولي، بطلب من الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي"، لافتًا إلى أنّ "البديل لهذا التطبيق موجود ومن الطبيعي أن يكون هناك احتياطات لمواجهة أيّ خرق، على اعتبار أنّ روسيا كانت تتوقع أن يقوم الغرب بمحاولة للحصول على معلومات أمنية داخلية تتعلق بالعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا". واعتبر أنّه "من حق روسيا استخدام أيّ سلاح للدفاع عن أراضيها حتى لو كان سلاحاً نوويا"، منوّهاً بأنّ "سكان أوكرانيا هم من غالبية وأصول روسية، بحسب ما صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلا أنّ الغرب لا يريد الاعتراف بذلك ودائماً ما يحاول تصوير روسيا على أّنها تشكل تهديدًا للعالم ". وشدّد الخبير في العلاقات الدولية على أنّ "النتائج الميدانية تصبّ في مصلحة روسيا على الصعيد الإعلامي والسياسي، وبالتالي زيلينسكي لن يبقى أمامه سوى تلبية شروط الغرب لعدّة اعتبارات"، قائلًا: "يتمثّل الاعتبار الأول في إيقاف الدعم الأميركي والأوروبي لنظام كييف بسبب الأزمة الاقتصادية بدليل الدراسات الأميركية الحديثة التي تحدثت عن عجز في الخزينة من جهة وقيام الإدارة الأميركية بتحويل دعمها من أوكرانيا إلى إسرائيل من جهة ثانية، أمّا الاعتبار الثاني، فيتمثل في انهيار معنويات الجيش الأوكراني والمرتزقة الأوروبيين الذين يقاتلون معه". وتطرّق للحديث عن تاثير الانتخابات الاميركية على هذا الملف، واعتبر أنّ "الخطة الأميركية موجودة ولا تتغير مع تغير الرئيس إلا أن ما يختلف هو عقلية الرئيس سواء كانت تجارية أو استخباراتية"، مضيفاً: "المرشح الجمهوري دونالد ترامب يتصرف بطريقة التاجر ولا يستطيع أن يقدّم أي دعم لزيلينسكي في هذه المرحلة".
https://sarabic.ae/20240825/تمديد-احتجاز-مؤسس-تلغرام-بافيل-دوروف-في-فرنسا-1092094118.html
https://sarabic.ae/20240825/معاون-مؤسس-ويكيليكس-يكشف-السبب-الخفي-من-اعتقال-دوروف-في-فرنسا-1092082847.html
https://sarabic.ae/20240826/تصويت-برأيك-ما-هو-السبب-الحقيقي-لاعتقال-مؤسس-تلغرام؟--1092099353.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فرنسا , تلغرام
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فرنسا , تلغرام

بعد توقيف مؤسس "تلغرام".. خبير: دوروف تعرض لإبتزاز بطلب من زيلينسكي وحصار الجيش الأوكراني بات وشيكا

10:54 GMT 26.08.2024
© Sputnik . Natalia Seliverstovaتلغرام
تلغرام - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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حصري
رأى الخبير في العلاقات الدولية قصي عبيدو أنّ "مؤسس تطبيق "تلغرام" بافيل دوروف تعرض لعملية ابتزاز في باريس من خلال توقيفه للحصول على معلومات يمكن أن تخدم أوكرانيا والغرب في مواجهة روسيا".
وكشف في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنّ " السلطات الفرنسية قد نفذت هذا الاعتقال الذي يعدّ خرقًا للقانون الدولي، بطلب من الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي"، لافتًا إلى أنّ "البديل لهذا التطبيق موجود ومن الطبيعي أن يكون هناك احتياطات لمواجهة أيّ خرق، على اعتبار أنّ روسيا كانت تتوقع أن يقوم الغرب بمحاولة للحصول على معلومات أمنية داخلية تتعلق بالعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا".

عبيدو وفي معرض حديثه عن آخر التطورات في كورسك قال إنّ "هناك أوراق إعتماد تحاول أوكرانيا تقديمها أمام الغرب بعد التداعيات السلبية للهجوم الارهابي الاوكراني على كورسك وبهدف الحصول على الدعم اللوجيستي المطلوب".

مؤسس شبكة تليغرام الروسي بافيل دوروف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
تمديد احتجاز مؤسس تلغرام بافل دوروف في فرنسا
أمس, 23:42 GMT
واعتبر أنّه "من حق روسيا استخدام أيّ سلاح للدفاع عن أراضيها حتى لو كان سلاحاً نوويا"، منوّهاً بأنّ "سكان أوكرانيا هم من غالبية وأصول روسية، بحسب ما صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلا أنّ الغرب لا يريد الاعتراف بذلك ودائماً ما يحاول تصوير روسيا على أّنها تشكل تهديدًا للعالم ".

وأضاف أنّ "هناك فبركة إعلامية يقوم بها الغرب عبر "إعلامه المأجور" للترويج أمام الرأي العام أن الهجوم الإرهابي على كورسك نجح، ولكن في حقيقة الأمر هناك كمين ممكن أن تقع فيه القوات الاوكرانية، لا سيّما وأنّ مسألة حصارها في كورسك بات أمراً قريبًا جدّا، والقرار بتدمير هذه القوات قد اتُخذ".

مؤسس تطبيق المراسلة الفورية تلغرام بافل دوروف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
معاون مؤسس "ويكيليكس" يكشف السبب الخفي من اعتقال دوروف في فرنسا
أمس, 10:29 GMT
وشدّد الخبير في العلاقات الدولية على أنّ "النتائج الميدانية تصبّ في مصلحة روسيا على الصعيد الإعلامي والسياسي، وبالتالي زيلينسكي لن يبقى أمامه سوى تلبية شروط الغرب لعدّة اعتبارات"، قائلًا: "يتمثّل الاعتبار الأول في إيقاف الدعم الأميركي والأوروبي لنظام كييف بسبب الأزمة الاقتصادية بدليل الدراسات الأميركية الحديثة التي تحدثت عن عجز في الخزينة من جهة وقيام الإدارة الأميركية بتحويل دعمها من أوكرانيا إلى إسرائيل من جهة ثانية، أمّا الاعتبار الثاني، فيتمثل في انهيار معنويات الجيش الأوكراني والمرتزقة الأوروبيين الذين يقاتلون معه".

وأوضح عبيدو أنّ "زيلينسكي يطمح إلى الحصول على المزيد من الدعم الغربي وتحديداً على صعيد العتاد وليس على الصعيد البشري"، مبيّنا أنّ "الكلفة العسكرية لهذه المتطلبات الأوكرانية تبلغ 500 مليون دولار يوميًا، ما بات يشكل عبئًا كبيرًا على هذا المحور الغربي الذي يعول بشكل كبير على استنزاف روسيا".

مؤسس تلغرام بافل دوروف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
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تصويت... برأيك ما هو السبب الحقيقي لاعتقال مؤسس تلغرام؟
08:14 GMT
وتطرّق للحديث عن تاثير الانتخابات الاميركية على هذا الملف، واعتبر أنّ "الخطة الأميركية موجودة ولا تتغير مع تغير الرئيس إلا أن ما يختلف هو عقلية الرئيس سواء كانت تجارية أو استخباراتية"، مضيفاً: "المرشح الجمهوري دونالد ترامب يتصرف بطريقة التاجر ولا يستطيع أن يقدّم أي دعم لزيلينسكي في هذه المرحلة".
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