بعد فشل جولة القاهرة.. ما سيناريوهات الحرب في قطاع غزة؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
09:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
10:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:29 GMT
15 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:44 GMT
17 د
ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
اجتماع حاسم بين الوسطاء والوفد الإسرائيلي في القاهرة ووفد من حماس في القاهرة، تصاعد الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:24 GMT
156 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم العلم الوطني ثلاثي الألوان الأبيض والأزرق والأحمر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهجمات الروسية كانت مدروسة وانتقامية ضد القوات الأوكرانية
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا بعد فشل جولة مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب في غزة
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240826/بعد-فشل-جولة-القاهرة-ما-سيناريوهات-الحرب-في-قطاع-غزة-1092116592.html
بعد فشل جولة القاهرة.. ما سيناريوهات الحرب في قطاع غزة؟
بعد فشل جولة القاهرة.. ما سيناريوهات الحرب في قطاع غزة؟
سبوتنيك عربي
بعد فشل جولة المفاوضات الأخيرة في التوصل لوقف إطلاق نار وعقد صفقة تبادل الأسرى في قطاع غزة، تذهب الأوضاع إلى مزيد من التصعيد. 26.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-26T18:39+0000
2024-08-26T18:39+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091716055_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_f98f86ed98e855f092f3071ef4a45b0f.jpg
ويرى مراقبون أن السيناريوهات المقبلة تتركز حول زيادة إسرائيل من تصعيدها في غزة، وقصفها للمدنيين والأطفال للضغط على "حماس" للقبول بالتنازلات، فيما سيكون هناك جولة جديدة من التفاوض خلال أسبوع أو اثنين.وقالت مصادر أمنية مصرية، ليل الأحد/ الاثنين، إن المحادثات التي جرت في القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة، انتهت.ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدرين أمنيين مصريين، قولهما إن محادثات وقف إطلاق النار بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي، التي جرت في القاهرة، انتهت دون التوصل إلى اتفاق.وأشار المصدران المصريان إلى أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وإسرائيل لم يوافقا على العديد من الحلول التي قدمها الوسطاء.زيادة الضغط الإسرائيليقال الدكتور ماهر صافي، الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، إن المحادثات بشأن اتفاق محتمل لوقف الحرب في غزة، انتهت دون التوصل إلى اتفاق بالقاهرة، حيث لم توافق إسرائيل على العديد من الحلول التي قدمها الوسطاء، فيما أصرت حركة حماس على تنفيذ البنود التي اتفق عليها سابقا.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، أوضح وفد حركة حماس أن إسرائيل لا تريد وقف إطلاق النار بعد اجتياح رفح، فيما تناولت المحادثات خمسة مواضيع مهمة منها الإصرار على وقف إطلاق النار، وسحب القوات من كل القطاع، وإغاثة النازحين وعودتهم لديارهم، ثم صفقة تبادل عادلة.وأكد أن وقف العدوان هو أولوية أولى للحركة، إلا أن إسرائيل لا تزال تماطل حتى هذه اللحظة، ووضعت شروطاً جديدة لقبول الاتفاق، وتراجعت عما وافقت عليه مسبقا، حيث تريد الانسحاب فقط من 3 كيلومترات من محور فيلادلفيا.وأوضح أن مصر ترى ضرورة انسحاب إسرائيل بشكل كامل من محور فيلادلفيا، ولكن لمنع تعطيل الصفقة تسعى القاهرة لأن يكون الانسحاب على مرحلتين.وفيما يتعلق بسيناريوهات المرحلة القادمة، يعتقد المحلل السياسي الفلسطيني أن إسرائيل ستزيد من الضغط على حماس من خلال استهداف المدنيين الفلسطينيين بشكل مكثف، وستزيد من عمليات أوامر الإخلاء وعملياتها العسكرية والبرية داخل قطاع غزة.مفاوضات جديدةفي السياق، اعتبر الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، أن فشل المفاوضات التي جرت في القاهرة وقبلها في الدوحة، في التوصل لاتفاق هدنة وتبادل الأسرى في قطاع غزة، لا يعني أن الأبواب باتت مغلقة بشكل نهائي للتوصل إلى حل.وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فالسيناريوهات المقبلة هي التفاوض، حيث لن يكون هناك هدنة أو وقف الحرب في غزة قبل شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وإسرائيل ستراوغ في هذه الفترة، إضافة إلى أن واشنطن غير جادة في الضغط على إسرائيل.وطالب الرقب بضرورة بأن يتم العودة لمجلس الأمن لتحويل قرار رقم 2735 إلى قرار تحت البند السابع، وبالتالي إلزام كل الأطراف بوقف هذه الحرب التي تمارس الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.ويرى أن السيناريو الأقرب هو أن يتم الدعوة لجولة جديدة من المفاوضات بعد أسبوع أو أسبوعين، وهكذا حتى الوصول لمطلع أكتوبر واحتفال نتنياهو بنصره على الأبرياء من الأطفال والنساء في قطاع غزة، وبعد ذلك تبدأ أمريكا في الضغط لتنفيذ هدنة قبل الانتخابات الأمريكية.وقال إن المفاوضات فشلت، لكن ربما تعقد جلسة أخرى الأسبوع المقبل، والأبواب لم تغلق بشكل كامل أمام التوصل لاتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى.وأفادت مصادر إعلامية بأن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" رفضت، أمس الأحد، الشروط الجديدة التي طرحتها إسرائيل في محادثات وقف إطلاق النار في غزة.وتتضمن نقاط الخلاف الرئيسية في المحادثات الجارية بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر "الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا".وقالت "حماس" إن "إسرائيل تراجعت عن التزامها بسحب قواتها من هذا المحور ووضعت شروطا جديدة أخرى منها فحص الفلسطينيين النازحين أثناء عودتهم إلى شمال القطاع عندما يبدأ وقف إطلاق النار".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني وإصابة نحو 94 ألفا آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.
https://sarabic.ae/20240826/أمريكا-أرسلت-أكثر-من-50-ألف-طن-من-الأسلحة-والمعدات-العسكرية-إلى-إسرائيل-منذ-بداية-حرب-غزة--1092099706.html
https://sarabic.ae/20240826/بعد-أنباء-عن-فشل-المفاوضات-واشنطن-نبذل-جهودا-لإيقاف-إطلاق-النار-في-غزة-1092095193.html
https://sarabic.ae/20240826/تغطية-مباشرة-لـ-طوفان-الأقصى-قتلى-وجرحى-في-قصف-إسرائيلي-على-غزة-1092094259.html
https://sarabic.ae/20240825/وفد-حماس-يغادر-القاهرة-بعد-التأكيد-على-الوسطاء-بإلزام-إسرائيل-بمقترح-بايدن-وقرار-مجلس-الأمن-1092092909.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091716055_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4ff640b6f1cacaff21a30cbceec123ea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

بعد فشل جولة القاهرة.. ما سيناريوهات الحرب في قطاع غزة؟

18:39 GMT 26.08.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafiآثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafi
تابعنا عبر
حصري
بعد فشل جولة المفاوضات الأخيرة في التوصل لوقف إطلاق نار وعقد صفقة تبادل الأسرى في قطاع غزة، تذهب الأوضاع إلى مزيد من التصعيد.
ويرى مراقبون أن السيناريوهات المقبلة تتركز حول زيادة إسرائيل من تصعيدها في غزة، وقصفها للمدنيين والأطفال للضغط على "حماس" للقبول بالتنازلات، فيما سيكون هناك جولة جديدة من التفاوض خلال أسبوع أو اثنين.
وقالت مصادر أمنية مصرية، ليل الأحد/ الاثنين، إن المحادثات التي جرت في القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة، انتهت.
منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
أمريكا أرسلت أكثر من 50 ألف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ بداية حرب غزة
08:29 GMT
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدرين أمنيين مصريين، قولهما إن محادثات وقف إطلاق النار بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي، التي جرت في القاهرة، انتهت دون التوصل إلى اتفاق.
وأشار المصدران المصريان إلى أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وإسرائيل لم يوافقا على العديد من الحلول التي قدمها الوسطاء.

زيادة الضغط الإسرائيلي

قال الدكتور ماهر صافي، الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، إن المحادثات بشأن اتفاق محتمل لوقف الحرب في غزة، انتهت دون التوصل إلى اتفاق بالقاهرة، حيث لم توافق إسرائيل على العديد من الحلول التي قدمها الوسطاء، فيما أصرت حركة حماس على تنفيذ البنود التي اتفق عليها سابقا.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، أوضح وفد حركة حماس أن إسرائيل لا تريد وقف إطلاق النار بعد اجتياح رفح، فيما تناولت المحادثات خمسة مواضيع مهمة منها الإصرار على وقف إطلاق النار، وسحب القوات من كل القطاع، وإغاثة النازحين وعودتهم لديارهم، ثم صفقة تبادل عادلة.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، واشنطن، 25 يوليو/ تموز 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
بعد أنباء عن فشل المفاوضات.. واشنطن: نبذل جهودا لإيقاف إطلاق النار في غزة
04:23 GMT
وأكد أن وقف العدوان هو أولوية أولى للحركة، إلا أن إسرائيل لا تزال تماطل حتى هذه اللحظة، ووضعت شروطاً جديدة لقبول الاتفاق، وتراجعت عما وافقت عليه مسبقا، حيث تريد الانسحاب فقط من 3 كيلومترات من محور فيلادلفيا.
وأوضح أن مصر ترى ضرورة انسحاب إسرائيل بشكل كامل من محور فيلادلفيا، ولكن لمنع تعطيل الصفقة تسعى القاهرة لأن يكون الانسحاب على مرحلتين.
وفيما يتعلق بسيناريوهات المرحلة القادمة، يعتقد المحلل السياسي الفلسطيني أن إسرائيل ستزيد من الضغط على حماس من خلال استهداف المدنيين الفلسطينيين بشكل مكثف، وستزيد من عمليات أوامر الإخلاء وعملياتها العسكرية والبرية داخل قطاع غزة.

مفاوضات جديدة

في السياق، اعتبر الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، أن فشل المفاوضات التي جرت في القاهرة وقبلها في الدوحة، في التوصل لاتفاق هدنة وتبادل الأسرى في قطاع غزة، لا يعني أن الأبواب باتت مغلقة بشكل نهائي للتوصل إلى حل.
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فالسيناريوهات المقبلة هي التفاوض، حيث لن يكون هناك هدنة أو وقف الحرب في غزة قبل شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وإسرائيل ستراوغ في هذه الفترة، إضافة إلى أن واشنطن غير جادة في الضغط على إسرائيل.
صورة لنزوح العائلات الفلسطينية نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة
12:46 GMT
وطالب الرقب بضرورة بأن يتم العودة لمجلس الأمن لتحويل قرار رقم 2735 إلى قرار تحت البند السابع، وبالتالي إلزام كل الأطراف بوقف هذه الحرب التي تمارس الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.
ويرى أن السيناريو الأقرب هو أن يتم الدعوة لجولة جديدة من المفاوضات بعد أسبوع أو أسبوعين، وهكذا حتى الوصول لمطلع أكتوبر واحتفال نتنياهو بنصره على الأبرياء من الأطفال والنساء في قطاع غزة، وبعد ذلك تبدأ أمريكا في الضغط لتنفيذ هدنة قبل الانتخابات الأمريكية.
وقال إن المفاوضات فشلت، لكن ربما تعقد جلسة أخرى الأسبوع المقبل، والأبواب لم تغلق بشكل كامل أمام التوصل لاتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى.
وأفادت مصادر إعلامية بأن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" رفضت، أمس الأحد، الشروط الجديدة التي طرحتها إسرائيل في محادثات وقف إطلاق النار في غزة.
يحيى السنوار رئيس حركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
وفد "حماس" يغادر القاهرة بعد التأكيد على الوسطاء بإلزام إسرائيل بمقترح بايدن وقرار مجلس الأمن
أمس, 18:47 GMT
وتتضمن نقاط الخلاف الرئيسية في المحادثات الجارية بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر "الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا".
وقالت "حماس" إن "إسرائيل تراجعت عن التزامها بسحب قواتها من هذا المحور ووضعت شروطا جديدة أخرى منها فحص الفلسطينيين النازحين أثناء عودتهم إلى شمال القطاع عندما يبدأ وقف إطلاق النار".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني وإصابة نحو 94 ألفا آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة12:46 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала