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هجوم دموي على حافلات يودي بحياة 23 شخصا في باكستان... فيديو
هجوم دموي على حافلات يودي بحياة 23 شخصا في باكستان... فيديو
سبوتنيك عربي
قتل ما لا يقل عن 23 شخصا في جنوب غرب باكستان، الاثنين، برصاص مسلحين أجبروهم على الترجّل من حافلات يستقلونها وتحققوا من عرقياتهم، وفق ما أفاد مسؤولون حكوميون. 26.08.2024, سبوتنيك عربي
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وقع الهجوم خلال فترة الصباح، في منطقة موسى خليل بإقليم بلوشستان الفقير، حيث تواجه قوات الأمن أعمال عنف طائفية وعرقية وانفصالية، بحسب الإعلام الباكستاني.وقال المسؤول الرفيع في منطقة موسى، خيل نجيب الله كاكار:وأضاف كاكار أن المسلحين أشعلوا النار أيضًا في 10 مركبات. وأكد مسؤول رفيع آخر في المنطقة يدعى حميد زهري، حصيلة القتلى، مردفا: "يبدو أن إرهابيي جيش تحرير البلوش يقفون خلف الحادثة"، وفقا لوسائل إعلام محلية.ويعد "جيش تحرير البلوش" من المجموعات الانفصالية المسلحة الأكثر نشاطا في المنطقة. ويعتبر بلوشستان أكبر أقاليم باكستان وأفقرها، رغم وفرة الموارد الطبيعية.
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هجوم دموي على حافلات يودي بحياة 23 شخصا في باكستان... فيديو

07:32 GMT 26.08.2024
© AP Photo / K.M. Chaudaryالشرطة الباكستانية
الشرطة الباكستانية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / K.M. Chaudary
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قتل ما لا يقل عن 23 شخصا في جنوب غرب باكستان، الاثنين، برصاص مسلحين أجبروهم على الترجّل من حافلات يستقلونها وتحققوا من عرقياتهم، وفق ما أفاد مسؤولون حكوميون.
وقع الهجوم خلال فترة الصباح، في منطقة موسى خليل بإقليم بلوشستان الفقير، حيث تواجه قوات الأمن أعمال عنف طائفية وعرقية وانفصالية، بحسب الإعلام الباكستاني.
وقال المسؤول الرفيع في منطقة موسى، خيل نجيب الله كاكار:

"قُتل 23 شخصا على الأقل وجرح 5 عندما أوقف مسلّحون عدة حافلات وشاحنات كبيرة وصغيرة على الطريق السريع الرابط بين البنجاب وبلوشستان".

وأوضح أن جرى "تفتيش المركبات المتوجهة من وإلى البنجاب، والتعرّف على هويات البنجابيين وإطلاق النار عليهم"، مضيفا أن من بين القتلى 3 بلوش والبقية من البنجاب، معظمهم عمال.
وأضاف كاكار أن المسلحين أشعلوا النار أيضًا في 10 مركبات.
وأكد مسؤول رفيع آخر في المنطقة يدعى حميد زهري، حصيلة القتلى، مردفا: "يبدو أن إرهابيي جيش تحرير البلوش يقفون خلف الحادثة"، وفقا لوسائل إعلام محلية.
ويعد "جيش تحرير البلوش" من المجموعات الانفصالية المسلحة الأكثر نشاطا في المنطقة. ويعتبر بلوشستان أكبر أقاليم باكستان وأفقرها، رغم وفرة الموارد الطبيعية.
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