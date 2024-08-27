https://sarabic.ae/20240827/أستاذ-في-القانون-الدولي-الصراعات-تتحول-إلى-ورقة-انتخابات-رئاسية-في-الولايات-المتحدة-1092126270.html

أستاذ في القانون الدولي: الصراعات تتحول إلى ورقة انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة

أستاذ في القانون الدولي: الصراعات تتحول إلى ورقة انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

أوضح أستاذ القانون الدولي في جامعة "القديس يوسف" اللبنانية الدكتور رزق زغيب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "ما يحصل اليوم في العالم من أزمات سببه الرئيسي هو... 27.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-27T09:05+0000

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و رأى زغيب أن "هذا التبدل أمر طبيعي نتيجة لصعود قوى دولية كبرى ترفض الهيمنة الأميركية على النظام العالمي ومنها روسيا والصين "، مبيّناً أن "ما يعرقل استقرار العالم هو رفض الولايات المتحدة التخلي عن سيطرتها على العالم، لا سيّما أن واشنطن ترفض نمو القوى الدولية الأخرى على مختلف الأصعدة الاقتصادية والعسكرية والسياسية".ولفت الدكتور زغيب إلى أن "القوى الصاعدة تحاول مواجهة المشروع الأميركي ليس بما تملكه من ثقل اقتصادي فقط وإنما تاريخي وقومي أيضاً، وخصوصًا روسيا التي تعتبر هذه المواجهة بمثابة مسألة حياة أو موت"، مشددًا على أنه "لا يمكن مقاربة العلاقة بين روسيا وأوكرانيا، بناء على علاقة أي دولتين مختلفتين، لا بل هناك علاقة وثيقة تاريخية ومتداخلة بين البلدين".

https://sarabic.ae/20240827/أستاذ-في-القانون-الدولي-لا-يمكن-أن-يحكم-كييف-نظام-معاد-لروسيا-1092124547.html

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