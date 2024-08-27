أستاذ في القانون الدولي: الصراعات تتحول إلى ورقة انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة

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بث مباشر... لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره اليمني في موسكو
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ع الموجة مع ايلي
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
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30 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم العلم الوطني ثلاثي الألوان الأبيض والأزرق والأحمر
10:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
11:03 GMT
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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خبير: الهجمات الروسية كانت مدروسة وانتقامية ضد القوات الأوكرانية
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شؤون عسكرية
خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
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مساحة حرة
ماذا بعد فشل جولة مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب في غزة
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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120 د
مدار الليل والنهار
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:18 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
08:35 GMT
25 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
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مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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26 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
11:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
اتحاد كتاب روسيا يمنح الشاعر الفلسطيني عبدالله عيسى جائزة " الثقافة الإمبراطورية"
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29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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https://sarabic.ae/20240827/أستاذ-في-القانون-الدولي-الصراعات-تتحول-إلى-ورقة-انتخابات-رئاسية-في-الولايات-المتحدة-1092126270.html
أستاذ في القانون الدولي: الصراعات تتحول إلى ورقة انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة
أستاذ في القانون الدولي: الصراعات تتحول إلى ورقة انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أوضح أستاذ القانون الدولي في جامعة "القديس يوسف" اللبنانية الدكتور رزق زغيب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "ما يحصل اليوم في العالم من أزمات سببه الرئيسي هو... 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T09:05+0000
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و رأى زغيب أن "هذا التبدل أمر طبيعي نتيجة لصعود قوى دولية كبرى ترفض الهيمنة الأميركية على النظام العالمي ومنها روسيا والصين "، مبيّناً أن "ما يعرقل استقرار العالم هو رفض الولايات المتحدة التخلي عن سيطرتها على العالم، لا سيّما أن واشنطن ترفض نمو القوى الدولية الأخرى على مختلف الأصعدة الاقتصادية والعسكرية والسياسية".ولفت الدكتور زغيب إلى أن "القوى الصاعدة تحاول مواجهة المشروع الأميركي ليس بما تملكه من ثقل اقتصادي فقط وإنما تاريخي وقومي أيضاً، وخصوصًا روسيا التي تعتبر هذه المواجهة بمثابة مسألة حياة أو موت"، مشددًا على أنه "لا يمكن مقاربة العلاقة بين روسيا وأوكرانيا، بناء على علاقة أي دولتين مختلفتين، لا بل هناك علاقة وثيقة تاريخية ومتداخلة بين البلدين".
https://sarabic.ae/20240827/أستاذ-في-القانون-الدولي-لا-يمكن-أن-يحكم-كييف-نظام-معاد-لروسيا-1092124547.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية

أستاذ في القانون الدولي: الصراعات تتحول إلى ورقة انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة

09:05 GMT 27.08.2024
© AP Photo / Joe LambertiКандидат в президенты от Демократической партии вице-президент Камала Харрис и ее напарник губернатор Миннесоты Тим Уолц прибывают на предвыборный митинг в Филадельфии, США
Кандидат в президенты от Демократической партии вице-президент Камала Харрис и ее напарник губернатор Миннесоты Тим Уолц прибывают на предвыборный митинг в Филадельфии, США - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Joe Lamberti
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حصري
أوضح أستاذ القانون الدولي في جامعة "القديس يوسف" اللبنانية الدكتور رزق زغيب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "ما يحصل اليوم في العالم من أزمات سببه الرئيسي هو تحوّل النظام العالمي، الذي استقرّ لفترة، على الهيمنة الأميركية".
و رأى زغيب أن "هذا التبدل أمر طبيعي نتيجة لصعود قوى دولية كبرى ترفض الهيمنة الأميركية على النظام العالمي ومنها روسيا والصين "، مبيّناً أن "ما يعرقل استقرار العالم هو رفض الولايات المتحدة التخلي عن سيطرتها على العالم، لا سيّما أن واشنطن ترفض نمو القوى الدولية الأخرى على مختلف الأصعدة الاقتصادية والعسكرية والسياسية".

وأضاف أن "الانتخابات الأميركية تلعب دورًا كبيرًا في التخبط العالمي، الذي أثّر سلباً على وضعها الداخلي، فبعض المسائل الدولية باتت تشكّل ورقة انتخابية يستخدمها المرشحون الرئاسيون في الولايات المتحدة لجذب الأصوات في كل ولاية أميركية، بحسب اللوبيات المسيطرة، وأكبر هذه اللوبيات هو اللوبي اليهودي، لذلك نرى أن الإدارة حاليًا تسعى إلى منع عرقلة حركة المرشحة الديمقراطية كمالا هاريس، التي بدورها تحاول أن توازن بين مطالب الناخب الأمريكي واللوبي اليهودي".

دير ترويتسا سيرغييف لافرا في مدينة سيرغييف بوساد في مقاطعة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
أستاذ في القانون الدولي: لا يمكن أن يحكم كييف نظام معاد لروسيا
08:30 GMT
ولفت الدكتور زغيب إلى أن "القوى الصاعدة تحاول مواجهة المشروع الأميركي ليس بما تملكه من ثقل اقتصادي فقط وإنما تاريخي وقومي أيضاً، وخصوصًا روسيا التي تعتبر هذه المواجهة بمثابة مسألة حياة أو موت"، مشددًا على أنه "لا يمكن مقاربة العلاقة بين روسيا وأوكرانيا، بناء على علاقة أي دولتين مختلفتين، لا بل هناك علاقة وثيقة تاريخية ومتداخلة بين البلدين".
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