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بث مباشر... لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره اليمني في موسكو
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https://sarabic.ae/20240827/المجلس-الرئاسي-الليبي-نراهن-على-مسؤولية-المؤسسة-العسكرية-لمنع-مغامرات-غلق-النفط-1092126532.html
أزمة المصرف المركزي.. المجلس الرئاسي الليبي يراهن على "المؤسسة العسكرية"
أزمة المصرف المركزي.. المجلس الرئاسي الليبي يراهن على "المؤسسة العسكرية"
سبوتنيك عربي
دعا المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب في البلاد إلى سرعة اختيار محافظ للمصرف المركزي، في جلسة قانونية علنية وشفافة وبالتشاور مع المجلس الأعلى... 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T09:09+0000
2024-08-27T09:48+0000
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وقال المجلس الرئاسي الليبي، في بيان، إنه يراهن على "مسؤولية المؤسسة العسكرية لمنع مغامرات إغلاق النفط"، مؤكدًا التزامه بإجراء انتخابات نزيهة لتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره.وعبّر البيان عن تفهم المجلس الرئاسي لقلق البعثة الأممية في ليبيا، بـ"سبب التباس التوصيف للقرارات الأخيرة وتداخل الاختصاصات"، مؤكدًا أن "المجلس الرئاسي مجتمعا اتخذ قرار عزز سيادة القانون وحقق قرار اختيار ممثلي الشعب لمحافظ يتمتع بالنزاهة والكفاءة"، مرفقًا بقرار آخر بـ"تشكيل مجلس إدارة لأول مرة منذ سنوات طويلة".وأضاف المجلس الرئاسي: "مارسنا اختصاصنا بالاتفاق السياسي بتعيين كبار الموظفين محققين التمثيل السياسي الواسع لكافة القوى والأطراف بما انعكس عنه تحقيق الاستقرار دون التخلي عن الخبرة والكفاءة لعناصره".وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الاثنين، عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بأزمة مصرف ليبيا المركزي، مؤكدةً أن "القرارات أحادية الجانب المتخذة في الآونة الأخيرة تهدد بحدوث انهيار مالي واقتصادي في البلاد".ويواجه مصرف ليبيا المركزي أزمة مستمرة بسبب الخلافات السياسية بين الأطراف المختلفة في البلاد، هذه الخلافات أدت إلى انقسام المؤسسة وتعيين محافظين متنافسين، ما أثّر سلباً على الاقتصاد الليبي وعطّل سير المعاملات المالية، في حين أن الوضع تفاقم بعد قرارات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، التي وُصفت بأنها "غير شرعية" من قبل بعض الأطراف في الشرق الليبي، ما دفع الحكومة الليبية الموازية المدعومة من البرلمان إلى إعلان حالة القوة القاهرة وإغلاق الحقول والمواني النفطية في خطوة تهدف إلى الضغط على الجهات المسؤولة لحل الأزمة السياسية وتوزيع الموارد النفطية بشكل عادل.
https://sarabic.ae/20240827/رئيس-النقابة-العامة-للنفط-في-ليبيا-يجب-الابتعاد-عن-استخدام-النفط-کورقة-ضغط-لتمرير-اجندات-سياسية-1092120704.html
https://sarabic.ae/20240826/الأمم-المتحدة-تدعو-لاجتماع-طارئ-بشأن-أزمة-مصرف-ليبيا-المركزي-وتحذر-من-الانهيار-الاقتصادي-1092119202.html
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أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

أزمة المصرف المركزي.. المجلس الرئاسي الليبي يراهن على "المؤسسة العسكرية"

09:09 GMT 27.08.2024 (تم التحديث: 09:48 GMT 27.08.2024)
© Photo / Saudi Ministry of Informationرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في القمة العربية بجدة
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في القمة العربية بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
© Photo / Saudi Ministry of Information
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دعا المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب في البلاد إلى سرعة اختيار محافظ للمصرف المركزي، في جلسة قانونية علنية وشفافة وبالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، بحسب قوله.
وقال المجلس الرئاسي الليبي، في بيان، إنه يراهن على "مسؤولية المؤسسة العسكرية لمنع مغامرات إغلاق النفط"، مؤكدًا التزامه بإجراء انتخابات نزيهة لتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره.
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
رئيس النقابة العامة للنفط في ليبيا: يجب الابتعاد عن استخدام النفط کورقة ضغط لتمرير أجندات سياسية
04:08 GMT
وعبّر البيان عن تفهم المجلس الرئاسي لقلق البعثة الأممية في ليبيا، بـ"سبب التباس التوصيف للقرارات الأخيرة وتداخل الاختصاصات"، مؤكدًا أن "المجلس الرئاسي مجتمعا اتخذ قرار عزز سيادة القانون وحقق قرار اختيار ممثلي الشعب لمحافظ يتمتع بالنزاهة والكفاءة"، مرفقًا بقرار آخر بـ"تشكيل مجلس إدارة لأول مرة منذ سنوات طويلة".
وأضاف المجلس الرئاسي: "مارسنا اختصاصنا بالاتفاق السياسي بتعيين كبار الموظفين محققين التمثيل السياسي الواسع لكافة القوى والأطراف بما انعكس عنه تحقيق الاستقرار دون التخلي عن الخبرة والكفاءة لعناصره".
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الاثنين، عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بأزمة مصرف ليبيا المركزي، مؤكدةً أن "القرارات أحادية الجانب المتخذة في الآونة الأخيرة تهدد بحدوث انهيار مالي واقتصادي في البلاد".
موظفون داخل البنك المركزي الليبي، يونيو 2011 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
الأمم المتحدة تدعو لاجتماع طارئ بشأن أزمة مصرف ليبيا المركزي وتحذر من الانهيار الاقتصادي
أمس, 22:34 GMT
ويواجه مصرف ليبيا المركزي أزمة مستمرة بسبب الخلافات السياسية بين الأطراف المختلفة في البلاد، هذه الخلافات أدت إلى انقسام المؤسسة وتعيين محافظين متنافسين، ما أثّر سلباً على الاقتصاد الليبي وعطّل سير المعاملات المالية، في حين أن الوضع تفاقم بعد قرارات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، التي وُصفت بأنها "غير شرعية" من قبل بعض الأطراف في الشرق الليبي، ما دفع الحكومة الليبية الموازية المدعومة من البرلمان إلى إعلان حالة القوة القاهرة وإغلاق الحقول والمواني النفطية في خطوة تهدف إلى الضغط على الجهات المسؤولة لحل الأزمة السياسية وتوزيع الموارد النفطية بشكل عادل.
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