https://sarabic.ae/20240827/دعوة-تركيا-لاجتماع-وزراء-خارجية-الاتحاد-الأوروبي-خبير-في-العلاقات-الدولية-هذا-فخ-وأنقرة-تعلم-ذلك-1092130328.html

دعوة تركيا لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.. خبير في العلاقات الدولية: هذا فخ وأنقرة تعلم ذلك

دعوة تركيا لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.. خبير في العلاقات الدولية: هذا فخ وأنقرة تعلم ذلك

سبوتنيك عربي

أكّد الباحث في الشؤون الدولية الدكتور خالد زين الدين، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "روسيا دولة قوية وتتمتع بعلاقات وطيدة مع تركيا، وأنقرة تعلم جيدًا أن اللعب... 27.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-27T11:09+0000

2024-08-27T11:09+0000

2024-08-27T11:09+0000

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واعتبر زين الدين أن "دعوة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لتركيا في اجتماعها غير الرسمي، لأول مرة منذ 5 سنوات فخًا كبيرًا"، متسائلًا: "ما هو الثمن الذي ستدفعه أنقرة في حال انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي مقابل هذا المشروع، الذي سيدمر تركيا كقوة عسكرية واقتصادية".وأشار الدكتور زين الدين إلى أن "الاتحاد الأوروبي يحاول حصار تركيا اقتصادياً على اعتبار أن بضائعها وصناعاتها منتشرة في أوروبا، في حين أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى أسواق تجارية بعد خسارته لأسواق روسيا وحلفائها، التي ساهمت في النمو والانتعاش الاقتصادي الأوروبي، لذلك يطمحون بالعبور إلى تركيا ودول آسيا الوسطى"، منوّهًا في هذا الإطار بأن "القارة الأوروبية عاشت مرحلة ازدهار اقتصادي كبير بفعل التعاون مع موسكو في ملف الغاز، إلا أن اليوم نتيجة للهيمنة الأميركية يغادر معظم الأوروبيين إلى كندا وأستراليا والخليج، بحثًا عن الأمن والاستقرار خوفًا ن مستقبل مجهول للقارة الأوروبية".وفي معرض حديثه عن الدور التركي في المنطقة، قال زين الدين إن "تركيا وإيران تبحثان عن دور استراتيجي وإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، ولا يمكن إيجاد هذا الدور بمعاداة روسيا وأميركا، لذلك تحاول أن تجد دورًا متوازنًا بين الجانبين"، مضيفًا أن "ثمن هذا التوازن قد يكون في تراجع تركيا عن مواقفها حيال الملف الفلسطيني".وندّد الباحث في الشؤون الدولية بـ"قيام الاتحاد الأوروبي بتحويل مبادئ حقوق الإنسان إلى حبر على ورق، يستخدمونها عندما يكون الأمر لصالح الولايات المتحدة الأميركية، إذ أنه لم يعد خافيًا على أحد أنّ الكيل بمكيالين هي السياسة التي يتبعها الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بحقوق الإنسان بدليل ما يحصل في غزة من جرائم ومجازر يومية".

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