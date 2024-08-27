https://sarabic.ae/20240827/رجل-أعمال-ألماني-يؤكد-أن-اعتقال-دوروف-تم-تنسيقه-من-قبل-الولايات-المتحدة-1092121228.html

رجل أعمال ألماني يؤكد أن اعتقال دوروف تم تنسيقه من قبل الولايات المتحدة

رجل أعمال ألماني يؤكد أن اعتقال دوروف تم تنسيقه من قبل الولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

صرح مؤسس خدمة التخزين السحابي الشهيرة "ميغا أبلود"، كيم شميتز، الشهير بـ"كيم دوت كوم"، أنه ليس لديه أدنى شك في أن الوضع مع اعتقال مؤسس منصة "تلغرام" تم تنسيقه... 27.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-27T04:44+0000

2024-08-27T04:44+0000

2024-08-27T04:44+0000

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وكتب شميتز عبر منصة "إكس"، ردا على منشور حول الاتهامات في قضية دوروف: "شائن. ستكون هذه معركة صعبة وطويلة للغاية، اطلقوا سراح بافيل. وبالنظر إلى حجم وكمية وأسلوب هذه الاتهامات، ليس لدي أدنى شك في أن حكومة الولايات المتحدة تنسق هذا الأمر".وفي وقت سابق، صرحت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام في باريس، لوكالة "سبوتنيك"، أن "القضية التي يتم فيها استجواب دوروف تتعلق بـ12 جريمة، معظمها جرائم إلكترونية".وقد يكون مؤسس "تلغرام" متهمًا بـ"الإرهاب وتهريب المخدرات والاحتيال وغسل الأموال، من بين أمور أخرى"، وبحسب تقارير إعلامية، قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.وأفادت نيابة باريس (مكتب المدعي العام)، أمس الاثنين، بأن مؤسس "تلغرام"، الروسي بافل دوروف، تم القبض عليه بعد توجيه اتهامات له في 12 قضية، وأنه قد يبقى رهن الاحتجاز حتى يوم 28 أغسطس الجاري.وأفادت وسائل إعلام فرنسية، في 24 أغسطس الجاري، بأن "الشرطة الفرنسية ألقت القبض على مؤسس تطبيق "تلغرام"، المواطن الروسي بافل دوروف، الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضاً، عقب وصوله إلى مطار "لو بورجيه" بالعاصمة باريس".

https://sarabic.ae/20240827/الصحفي-الأمريكي-تاكر-كارلسون-يصف-احتجاز-دوروف-في-فرنسا-بالسمة-المميزة-للديكتاتورية-1092120410.html

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