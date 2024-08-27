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رجل أعمال ألماني يؤكد أن اعتقال دوروف تم تنسيقه من قبل الولايات المتحدة
رجل أعمال ألماني يؤكد أن اعتقال دوروف تم تنسيقه من قبل الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
صرح مؤسس خدمة التخزين السحابي الشهيرة "ميغا أبلود"، كيم شميتز، الشهير بـ"كيم دوت كوم"، أنه ليس لديه أدنى شك في أن الوضع مع اعتقال مؤسس منصة "تلغرام" تم تنسيقه... 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T04:44+0000
2024-08-27T04:44+0000
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وكتب شميتز عبر منصة "إكس"، ردا على منشور حول الاتهامات في قضية دوروف: "شائن. ستكون هذه معركة صعبة وطويلة للغاية، اطلقوا سراح بافيل. وبالنظر إلى حجم وكمية وأسلوب هذه الاتهامات، ليس لدي أدنى شك في أن حكومة الولايات المتحدة تنسق هذا الأمر".وفي وقت سابق، صرحت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام في باريس، لوكالة "سبوتنيك"، أن "القضية التي يتم فيها استجواب دوروف تتعلق بـ12 جريمة، معظمها جرائم إلكترونية".وقد يكون مؤسس "تلغرام" متهمًا بـ"الإرهاب وتهريب المخدرات والاحتيال وغسل الأموال، من بين أمور أخرى"، وبحسب تقارير إعلامية، قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.وأفادت نيابة باريس (مكتب المدعي العام)، أمس الاثنين، بأن مؤسس "تلغرام"، الروسي بافل دوروف، تم القبض عليه بعد توجيه اتهامات له في 12 قضية، وأنه قد يبقى رهن الاحتجاز حتى يوم 28 أغسطس الجاري.وأفادت وسائل إعلام فرنسية، في 24 أغسطس الجاري، بأن "الشرطة الفرنسية ألقت القبض على مؤسس تطبيق "تلغرام"، المواطن الروسي بافل دوروف، الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضاً، عقب وصوله إلى مطار "لو بورجيه" بالعاصمة باريس".
https://sarabic.ae/20240827/الصحفي-الأمريكي-تاكر-كارلسون-يصف-احتجاز-دوروف-في-فرنسا-بالسمة-المميزة-للديكتاتورية-1092120410.html
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روسيا, العالم, أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية

رجل أعمال ألماني يؤكد أن اعتقال دوروف تم تنسيقه من قبل الولايات المتحدة

04:44 GMT 27.08.2024
© AP Photo / Tatan Syuflana, Fileمؤسس تلغرام بافيل دوروف
مؤسس تلغرام بافيل دوروف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Tatan Syuflana, File
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صرح مؤسس خدمة التخزين السحابي الشهيرة "ميغا أبلود"، كيم شميتز، الشهير بـ"كيم دوت كوم"، أنه ليس لديه أدنى شك في أن الوضع مع اعتقال مؤسس منصة "تلغرام" تم تنسيقه من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
وكتب شميتز عبر منصة "إكس"، ردا على منشور حول الاتهامات في قضية دوروف: "شائن. ستكون هذه معركة صعبة وطويلة للغاية، اطلقوا سراح بافيل. وبالنظر إلى حجم وكمية وأسلوب هذه الاتهامات، ليس لدي أدنى شك في أن حكومة الولايات المتحدة تنسق هذا الأمر".

وتابع: "فقط وزارة العدل غير الطبيعية في إدارة بايدن (الرئيس الأمريكي جو)، هي التي ستستخدم مثل هذه الأساليب القانونية القذرة".

وفي وقت سابق، صرحت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام في باريس، لوكالة "سبوتنيك"، أن "القضية التي يتم فيها استجواب دوروف تتعلق بـ12 جريمة، معظمها جرائم إلكترونية".

وتم اعتقال دوروف في مطار "لو بورجيه" بباريس في 24 أغسطس/ آب الجاري. وبحسب تقارير صحفية محلية، فإن دوروف، الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضًا، كان على قائمة المطلوبين في البلاد، ويمكن اعتباره "متورطاً في عدد من الجرائم، بما في ذلك بسبب رفض "تلغرام" التعاون مع سلطات البلاد".

وقد يكون مؤسس "تلغرام" متهمًا بـ"الإرهاب وتهريب المخدرات والاحتيال وغسل الأموال، من بين أمور أخرى"، وبحسب تقارير إعلامية، قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.
مؤسس تلغرام بافيل دوروف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون يصف احتجاز دوروف في فرنسا بـ"السمة المميزة للديكتاتورية"
03:20 GMT
وأفادت نيابة باريس (مكتب المدعي العام)، أمس الاثنين، بأن مؤسس "تلغرام"، الروسي بافل دوروف، تم القبض عليه بعد توجيه اتهامات له في 12 قضية، وأنه قد يبقى رهن الاحتجاز حتى يوم 28 أغسطس الجاري.

وقال ممثل عن مكتب المدعي العام الفرنسي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "القضية ضد دوروف، في فرنسا، فُتحت في 8 يوليو (تموز الماضي)... وهو متهم بارتكاب 12 جريمة".

وأفادت وسائل إعلام فرنسية، في 24 أغسطس الجاري، بأن "الشرطة الفرنسية ألقت القبض على مؤسس تطبيق "تلغرام"، المواطن الروسي بافل دوروف، الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضاً، عقب وصوله إلى مطار "لو بورجيه" بالعاصمة باريس".
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