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https://sarabic.ae/20240826/الرئيس-الفنزويلي-احتجاز-دوروف-يتناسب-مع-سياسة-الضغط-الأقصى-ولي-أذرع-شبكات-الاتصالات-البديلة--1092115825.html
الرئيس الفنزويلي: احتجاز دوروف يتناسب مع سياسة الضغط الأقصى ولي أذرع شبكات الاتصالات البديلة
الرئيس الفنزويلي: احتجاز دوروف يتناسب مع سياسة الضغط الأقصى ولي أذرع شبكات الاتصالات البديلة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الاثنين، أن اعتقال مؤسس تطبيق "تلغرام" بافيل دوروف، في فرنسا، يندرج في إطار سياسة الضغط الأقصى ولي أذرع شبكات... 26.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-26T18:04+0000
2024-08-26T18:04+0000
العالم
رئاسة فنزويلا
نيكولاس مادورو
تلغرام
بافل دوروف
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وقال مادورو في كلمته أمام القمة الحادية عشرة لرؤساء دول وحكومات تحالف أمريكا اللاتينية "ألبا": "حقيقة أن رئيسهم (دوروف) تم اعتقاله في إطار سياسة الاضطهاد والضغط الأقصى والابتزاز، ولي الأذرع الشبكات الاجتماعية البديلة. تتم إساءة استخدام السلطة في العالم. إنهم يتعرضون للاضطهاد من أجل إخضاعهم".وتم اعتقال دوروف في مطار باريس لوبورجيه في 24 أغسطس/ آب الجاري. وبحسب تقارير صحفية محلية، فإن دوروف، الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضًا، كان على قائمة المطلوبين في البلاد. ويمكن اعتباره متورطاً في عدد من الجرائم، بما في ذلك رفض "تلغرام" التعاون مع سلطات البلاد.وبحسب الإعلام الفرنسي، قد يواجه دوروف اتهامات تشمل الإرهاب، والإتجار بالمخدرات، والاحتيال، وغسيل الأموال، وقد تصل عقوبة السجن إلى 20 عاما في فرنسا.وقالت السفارة الروسية في فرنسا لوكالة "سبوتنيك" إن السلطات الفرنسية رفضت حتى الآن التعاون فيما يتعلق باعتقال دوروف.المفوضية الأوروبية تزعم أن القبض على مؤسس "تلغرام" في فرنسا جاء وفقا للقانون الفرنسيتمديد احتجاز مؤسس تلغرام بافل دوروف في فرنسا
https://sarabic.ae/20240826/مؤسس-تلغرام-الروسي-بافيل-دوروف-يواجه-اتهامات-في-12-قضية-1092114347.html
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العالم, رئاسة فنزويلا, نيكولاس مادورو, تلغرام, بافل دوروف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فرنسا
العالم, رئاسة فنزويلا, نيكولاس مادورو, تلغرام, بافل دوروف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فرنسا

الرئيس الفنزويلي: احتجاز دوروف يتناسب مع سياسة الضغط الأقصى ولي أذرع شبكات الاتصالات البديلة

18:04 GMT 26.08.2024
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا
الرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
© Sputnik . Stringer
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تابعنا عبر
أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الاثنين، أن اعتقال مؤسس تطبيق "تلغرام" بافيل دوروف، في فرنسا، يندرج في إطار سياسة الضغط الأقصى ولي أذرع شبكات الاتصالات البديلة.
وقال مادورو في كلمته أمام القمة الحادية عشرة لرؤساء دول وحكومات تحالف أمريكا اللاتينية "ألبا": "حقيقة أن رئيسهم (دوروف) تم اعتقاله في إطار سياسة الاضطهاد والضغط الأقصى والابتزاز، ولي الأذرع الشبكات الاجتماعية البديلة. تتم إساءة استخدام السلطة في العالم. إنهم يتعرضون للاضطهاد من أجل إخضاعهم".
وتم اعتقال دوروف في مطار باريس لوبورجيه في 24 أغسطس/ آب الجاري. وبحسب تقارير صحفية محلية، فإن دوروف، الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضًا، كان على قائمة المطلوبين في البلاد. ويمكن اعتباره متورطاً في عدد من الجرائم، بما في ذلك رفض "تلغرام" التعاون مع سلطات البلاد.
مؤسس شبكة تليغرام الروسي بافيل دوروف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
مؤسس "تلغرام" الروسي بافيل دوروف يواجه اتهامات في 12 قضية
16:17 GMT
وبحسب الإعلام الفرنسي، قد يواجه دوروف اتهامات تشمل الإرهاب، والإتجار بالمخدرات، والاحتيال، وغسيل الأموال، وقد تصل عقوبة السجن إلى 20 عاما في فرنسا.
وقالت السفارة الروسية في فرنسا لوكالة "سبوتنيك" إن السلطات الفرنسية رفضت حتى الآن التعاون فيما يتعلق باعتقال دوروف.
المفوضية الأوروبية تزعم أن القبض على مؤسس "تلغرام" في فرنسا جاء وفقا للقانون الفرنسي
تمديد احتجاز مؤسس تلغرام بافل دوروف في فرنسا
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