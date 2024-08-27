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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240827/صدر-بوزارة-الخارجية-البولندية-وارسو-لا-تعرف-عدد-المرتزقة-البولنديين-الذين-يقاتلون-إلى-جانب-كييف-1092119657.html
الخارجية البولندية: وارسو لا تعرف عدد المرتزقة البولنديين الذين يقاتلون إلى جانب كييف
الخارجية البولندية: وارسو لا تعرف عدد المرتزقة البولنديين الذين يقاتلون إلى جانب كييف
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر بوزارة الخارجية البولندية بأن سلطات البلاد لا تستطيع حتى تحديد العدد التقريبي للمرتزقة البولنديين الذين يقاتلون إلى جانب أوكرانيا. 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T00:26+0000
2024-08-27T01:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
بولندا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة "سبوتنيك"، أن التشريع البولندي، من حيث المبدأ، يسمح لمواطن البلاد بالخدمة في جيش أجنبي أو أي قوة شبه عسكرية أجنبية أخرى.وتابع قائلاً: "للقيام بذلك، من الضروري الحصول على موافقة وزير الداخلية والإدارة، وفي حالة العسكريين السابقين، موافقة وزير الدفاع الوطني... وفي الوقت نفسه، يجب أن يُستوفى عدد من المتطلبات الأخرى، على سبيل المثال، أن يكون بدون سجل إجرامي، وألا تكون عليه متأخرات ضريبية أو ديون أخرى، وألا يكون فرداً عسكرياً نشطاً".وأوضح أنه في حالة المشاركة في أعمال قتالية مع قوة مسلحة أجنبية دون استيفاء هذه المتطلبات، يواجه المخالف عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.وقال: "من الناحية العملية، فإن الغالبية العظمى من المواطنين البولنديين الذين يقاتلون في أوكرانيا، بالطبع، لم يحصلوا على أي موافقة، لكنهم ببساطة ذهبوا إلى هناك على مسؤوليتهم الخاصة"، مضيفا أنه لا يمكن لسلطات البلاد أن تحدد حتى عددهم التقريبي.هذا و كشفت وزارة الدفاع الروسية في آذار/ مارس الماضي، أن عدد المرتزقة الأجانب في صفوف قوات كييف بلغ 13387 وأن الجيش الروسي قضى على 5962 منهم حتى الآن، وسيواصل ملاحقتهم حتى تصفيتهم أينما كانوا.وجاء في بيان الوزارة: "منذ 24 فبراير 2022 بلغ إجمالي المرتزقة الأجانب الذين وصلوا إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب قوات كييف 13387 مرتزقا، تم القضاء على 5962 منهم حتى الآن".وتصدرت بولندا في عدد مرتزقتها القتلى بواقع 1497 مرتزقا.
https://sarabic.ae/20230722/الدفاع-الروسية-تم-القضاء-على-عدد-كبير-من-المرتزقة-البولنديين-والألمان-في-لفوف--عاجل-1079298467.html
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أخبار أوكرانيا, بولندا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, بولندا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

الخارجية البولندية: وارسو لا تعرف عدد المرتزقة البولنديين الذين يقاتلون إلى جانب كييف

00:26 GMT 27.08.2024 (تم التحديث: 01:20 GMT 27.08.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفاد مصدر بوزارة الخارجية البولندية بأن سلطات البلاد لا تستطيع حتى تحديد العدد التقريبي للمرتزقة البولنديين الذين يقاتلون إلى جانب أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة "سبوتنيك"، أن التشريع البولندي، من حيث المبدأ، يسمح لمواطن البلاد بالخدمة في جيش أجنبي أو أي قوة شبه عسكرية أجنبية أخرى.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وتابع قائلاً: "للقيام بذلك، من الضروري الحصول على موافقة وزير الداخلية والإدارة، وفي حالة العسكريين السابقين، موافقة وزير الدفاع الوطني... وفي الوقت نفسه، يجب أن يُستوفى عدد من المتطلبات الأخرى، على سبيل المثال، أن يكون بدون سجل إجرامي، وألا تكون عليه متأخرات ضريبية أو ديون أخرى، وألا يكون فرداً عسكرياً نشطاً".
وأوضح أنه في حالة المشاركة في أعمال قتالية مع قوة مسلحة أجنبية دون استيفاء هذه المتطلبات، يواجه المخالف عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وقال: "من الناحية العملية، فإن الغالبية العظمى من المواطنين البولنديين الذين يقاتلون في أوكرانيا، بالطبع، لم يحصلوا على أي موافقة، لكنهم ببساطة ذهبوا إلى هناك على مسؤوليتهم الخاصة"، مضيفا أنه لا يمكن لسلطات البلاد أن تحدد حتى عددهم التقريبي.
هذا و كشفت وزارة الدفاع الروسية في آذار/ مارس الماضي، أن عدد المرتزقة الأجانب في صفوف قوات كييف بلغ 13387 وأن الجيش الروسي قضى على 5962 منهم حتى الآن، وسيواصل ملاحقتهم حتى تصفيتهم أينما كانوا.
وجاء في بيان الوزارة: "منذ 24 فبراير 2022 بلغ إجمالي المرتزقة الأجانب الذين وصلوا إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب قوات كييف 13387 مرتزقا، تم القضاء على 5962 منهم حتى الآن".
وتصدرت بولندا في عدد مرتزقتها القتلى بواقع 1497 مرتزقا.
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