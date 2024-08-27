ظريف يتراجع عن استقالته ويعود إلى منصبه مساعدا خاصا للرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية
© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يلتقي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في طهران، إيران 13 أبريل 2021
© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation/
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أعلن وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، مواصلة عمله مساعدا خاصا للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، للشؤون الاستراتيجية.
وقال ظريف، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن "المجموعات النسائية والدينية في الوفد الحكومي تظهر صدق وشجاعة الرئيس ووفائه بوعوده الانتخابية"، معربًا عن تمنياته في استمرارها وأن "تكون الوحدة الوطنية المبنية على التنمية نتيجة لذلك".
وأضاف أنه وزملاؤه في المجلس التوجيهي واللجان "فخورون بأن ما يقرب من 70% من الوزراء ونواب الرؤساء والعديد من نواب الوزراء والمنظمات كانوا نتيجة اقتراحات الخبراء لهذه العملية الشفافة والتشاركية".
سلام— Javad Zarif (@JZarif) August 27, 2024
امروز اعضای دولت در شرایطی به ملاقات مقام معظم رهبری رفتند که بالاترین حضور بانوان و اقوام و مذاهب در هیئت دولت نشانگر صداقت و شجاعت رئیس جمهور محترم در عمل به وعدههای انتخاباتی بود که امیدوارم به همین شکل ادامه یابد و وفاق ملی بر پایه توسعه انسان محور و مردم بنیاد حاصل آن…
وتابع ظريف: "بعد المتابعات الدقيقة والمشاورات من الرئيس وبأمره المكتوب، سأواصل أداء مهامي نائبا استراتيجيا للرئيس"، معتذرا عن التأخر في اجتماع القيادة.
وأعلن ظريف، الأسبوع الماضي، استقالته من منصبه مساعدا للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، وذلك بعد 10 أيام من توليه المنصب.
وكتب في منشور له عبر منصة "إكس": "قدم الرئيس مسعود بزشكيان اليوم قائمة وزراء حكومته الـ14 إلى البرلمان، وأتمنى لهم كل التوفيق، وقد قلت مرارا إن من حق الرئيس أن يختار أعضاء حكومته، والمجلس الاستراتيجي واللجان هي هيئات استشارية فقط، وأنا ممتن لهم لمنحي شرف المشاركة في هذه التجربة الجديدة والمبادرة الشجاعة".
7 يناير 2022, 13:43 GMT
وشدد ظريف أنه لا يزال يؤمن بكل ما قاله عن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال الحملة الانتخابية، وأنه سيخدم الرئيس بقوة، بينما سيواصل عمله أستاذا جامعيا، وحث جميع الإيرانيين الوطنيين والمؤيدين للتنمية على تعزيز دعمهم للرئيس، وعدم تركه وإدارته بمفردهم، بحسب قوله.
وفي مطلع شهر أغسطس/ آب الجاري، عيّن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، محمد جواد ظريف نائبا لرئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية، وأوكل إليه مسؤولية مركز البحوث الاستراتيجية الرئاسية.