غارة إسرائيلية تستهدف شاحنة في منطقة البقاع بقضاء بعلبك شرقي لبنان

عربي
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية موسعة في جنين وطولكرم بالضفة الغربية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:24 GMT
156 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم العلم الوطني ثلاثي الألوان الأبيض والأزرق والأحمر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهجمات الروسية كانت مدروسة وانتقامية ضد القوات الأوكرانية
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا بعد فشل جولة مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب في غزة
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:18 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
08:35 GMT
25 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
11:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
اتحاد كتاب روسيا يمنح الشاعر الفلسطيني عبدالله عيسى جائزة " الثقافة الإمبراطورية"
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي حول بناء كنيس في الأقصى تثمل أقلية صغيرة في إسرائيل
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما أسباب قيام إسرائيل بتوسعة محور نتساريم وسط قطاع غزة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240827/غارة-إسرائيلية-تستهدف-شاحنة-في-منطقة-البقاع-بقضاء-بعلبك-شرقي-لبنان-1092151028.html
غارة إسرائيلية تستهدف شاحنة في منطقة البقاع بقضاء بعلبك شرقي لبنان
غارة إسرائيلية تستهدف شاحنة في منطقة البقاع بقضاء بعلبك شرقي لبنان
سبوتنيك عربي
أغارت الطائرات المسيّرة الإسرائيلية على شاحنة في منطقة البقاع بقضاء بعلبك شرقي لبنان. 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T21:33+0000
2024-08-27T22:24+0000
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/10/1085047604_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c2d637a4eda854461ad3b21cb5522819.jpg
بيروت - سبوتنيك. وقال مصدر ميداني، اليوم الأربعاء، لوكالة "سبوتنيك" إن "الطائرات المسيّرة الإسرائيلية نفّذت غارة بصاروخ موجه على شاحنة بمنطقة البقاع في قضاء بعلبك شرقي لبنان".وأوضح المصدر أن "الغارة استهدفت شاحنة على طريق بلدة حربتا في منطقة البقاع شرقي لبنان ما أدى إلى احتراقها بالكامل".ولفت المصدر إلى أن "الاستهداف أسفر عن العديد من الانفجارات ما سبب سماع أصوات متتالية، وليس غارات متتالية"، مؤكدا أن "لا ضحايا في الغارة وسائق الشاحنة نجا منها".هذا وأعلن حزب الله اللبناني في بيان له، عن استهداف 4 مواقع للجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.وأوضح البيان أن حزب الله قصف التجهيزات التجسسية المستحدثة المنصوبة على رافعة في محيط ثكنة دوفيف بمحلقات انقضاضية، وقصف مبانٍ يستخدمها جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة نطوعة بالأسلحة المناسبة، كما قصفوا التجهيزات التجسسية في موقع العباد بمحلقات انقضاضية، وشنّوا هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابتهم بشكل مباشر وحققت فيهم إصابات مؤكدة".وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ322، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر، ورد حزب الله على 11 موقعاً إسرائيلياً بينهم مقر الوحدة 8200 في مارغليلوت.
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/10/1085047604_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_161121df27ec6f88ef77ec39d4dca8f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

غارة إسرائيلية تستهدف شاحنة في منطقة البقاع بقضاء بعلبك شرقي لبنان

21:33 GMT 27.08.2024 (تم التحديث: 22:24 GMT 27.08.2024)
© Sputnik . Abdul Kader Albayغارة إسرائيلية على جنوب لبنان
غارة إسرائيلية على جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
أغارت الطائرات المسيّرة الإسرائيلية على شاحنة في منطقة البقاع بقضاء بعلبك شرقي لبنان.
بيروت - سبوتنيك. وقال مصدر ميداني، اليوم الأربعاء، لوكالة "سبوتنيك" إن "الطائرات المسيّرة الإسرائيلية نفّذت غارة بصاروخ موجه على شاحنة بمنطقة البقاع في قضاء بعلبك شرقي لبنان".
وأوضح المصدر أن "الغارة استهدفت شاحنة على طريق بلدة حربتا في منطقة البقاع شرقي لبنان ما أدى إلى احتراقها بالكامل".
ولفت المصدر إلى أن "الاستهداف أسفر عن العديد من الانفجارات ما سبب سماع أصوات متتالية، وليس غارات متتالية"، مؤكدا أن "لا ضحايا في الغارة وسائق الشاحنة نجا منها".
هذا وأعلن حزب الله اللبناني في بيان له، عن استهداف 4 مواقع للجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.
وأوضح البيان أن حزب الله قصف التجهيزات التجسسية المستحدثة المنصوبة على رافعة في محيط ثكنة دوفيف بمحلقات انقضاضية، وقصف مبانٍ يستخدمها جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة نطوعة بالأسلحة المناسبة، كما قصفوا التجهيزات التجسسية في موقع العباد بمحلقات انقضاضية، وشنّوا هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابتهم بشكل مباشر وحققت فيهم إصابات مؤكدة".
وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ322، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر، ورد حزب الله على 11 موقعاً إسرائيلياً بينهم مقر الوحدة 8200 في مارغليلوت.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
جنود الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية موسعة في الضفة الغربية21:18 GMTПодрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:15 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على غزةأمس, 12:46 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала