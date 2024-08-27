https://sarabic.ae/20240827/غارة-إسرائيلية-تستهدف-شاحنة-في-منطقة-البقاع-بقضاء-بعلبك-شرقي-لبنان-1092151028.html
غارة إسرائيلية تستهدف شاحنة في منطقة البقاع بقضاء بعلبك شرقي لبنان
غارة إسرائيلية تستهدف شاحنة في منطقة البقاع بقضاء بعلبك شرقي لبنان
سبوتنيك عربي
أغارت الطائرات المسيّرة الإسرائيلية على شاحنة في منطقة البقاع بقضاء بعلبك شرقي لبنان. 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T21:33+0000
2024-08-27T21:33+0000
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بيروت - سبوتنيك. وقال مصدر ميداني، اليوم الأربعاء، لوكالة "سبوتنيك" إن "الطائرات المسيّرة الإسرائيلية نفّذت غارة بصاروخ موجه على شاحنة بمنطقة البقاع في قضاء بعلبك شرقي لبنان".وأوضح المصدر أن "الغارة استهدفت شاحنة على طريق بلدة حربتا في منطقة البقاع شرقي لبنان ما أدى إلى احتراقها بالكامل".ولفت المصدر إلى أن "الاستهداف أسفر عن العديد من الانفجارات ما سبب سماع أصوات متتالية، وليس غارات متتالية"، مؤكدا أن "لا ضحايا في الغارة وسائق الشاحنة نجا منها".هذا وأعلن حزب الله اللبناني في بيان له، عن استهداف 4 مواقع للجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.وأوضح البيان أن حزب الله قصف التجهيزات التجسسية المستحدثة المنصوبة على رافعة في محيط ثكنة دوفيف بمحلقات انقضاضية، وقصف مبانٍ يستخدمها جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة نطوعة بالأسلحة المناسبة، كما قصفوا التجهيزات التجسسية في موقع العباد بمحلقات انقضاضية، وشنّوا هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابتهم بشكل مباشر وحققت فيهم إصابات مؤكدة".وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ322، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر، ورد حزب الله على 11 موقعاً إسرائيلياً بينهم مقر الوحدة 8200 في مارغليلوت.
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
غارة إسرائيلية تستهدف شاحنة في منطقة البقاع بقضاء بعلبك شرقي لبنان
21:33 GMT 27.08.2024 (تم التحديث: 22:24 GMT 27.08.2024)
أغارت الطائرات المسيّرة الإسرائيلية على شاحنة في منطقة البقاع بقضاء بعلبك شرقي لبنان.
بيروت - سبوتنيك
. وقال مصدر ميداني، اليوم الأربعاء، لوكالة "سبوتنيك" إن "الطائرات المسيّرة الإسرائيلية نفّذت غارة بصاروخ موجه على شاحنة بمنطقة البقاع في قضاء بعلبك شرقي لبنان".
وأوضح المصدر أن "الغارة استهدفت شاحنة على طريق بلدة حربتا في منطقة البقاع شرقي لبنان ما أدى إلى احتراقها بالكامل".
ولفت المصدر إلى أن "الاستهداف أسفر عن العديد من الانفجارات ما سبب سماع أصوات متتالية، وليس غارات متتالية"، مؤكدا أن "لا ضحايا في الغارة وسائق الشاحنة نجا منها".
هذا وأعلن حزب الله اللبناني في بيان له، عن استهداف 4 مواقع للجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.
وأوضح البيان أن حزب الله قصف التجهيزات التجسسية المستحدثة المنصوبة على رافعة في محيط ثكنة دوفيف بمحلقات انقضاضية، وقصف مبانٍ يستخدمها جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة نطوعة بالأسلحة المناسبة
، كما قصفوا التجهيزات التجسسية في موقع العباد بمحلقات انقضاضية، وشنّوا هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابتهم بشكل مباشر وحققت فيهم إصابات مؤكدة".
وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ322، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر، ورد حزب الله على 11 موقعاً إسرائيلياً بينهم مقر الوحدة 8200 في مارغليلوت.