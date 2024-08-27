https://sarabic.ae/20240827/رئيس-حزب-إسرائيلي-يدعو-إلى-عمل-عسكري-موسع-ضد-لبنان-1092143394.html

رئيس حزب إسرائيلي يدعو إلى عمل عسكري موسع ضد لبنان

رئيس حزب إسرائيلي يدعو إلى عمل عسكري موسع ضد لبنان

سبوتنيك عربي

دعا رئيس حزب "الأمل الجديد" الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، إلى عمل عسكري موسع في لبنان. 27.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-27T15:21+0000

2024-08-27T15:21+0000

2024-08-27T15:21+0000

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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن ساعر دعوته إلى عمل عسكري موسع على الأراضي اللبنانية، بدعوى أنه لا يمكن تأجيل الحرب على لبنان أكثر من ذلك.وأوضح ساعر الذي تولى أكثر من منصب وزاري سابقا، منها وزارة العدل، أنه تقريبا لمدة عام وإسرائيل تفتقد السيادة على الشمال الإسرائيلي، وأنه من الواجب على بلاده في الوقت الراهن استعادة قوة الردع أمام "حزب الله" اللبناني.وشدد جدعون ساعر على ضرورة استخدام القوة العسكرية في الهجوم على الأراضي اللبنانية.وفي السياق نفسه، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إلى عدم الاكتفاء بهجوم استباقي واحد ناجح، بل البدء في حرب واسعة النطاق مع "حزب الله" اللبناني.وكتب بن غفير على منصة "إكس": "لا ينبغي لإسرائيل أن تكتفي بهجوم استباقي واحد ناجح، بل يجب أن نشن حربا حاسمة ضد "حزب الله" تقضي على التهديد في الشمال وتسمح للسكان بالعودة إلى ديارهم بأمان".ووفقا له، فإن وزير الدفاع ينتهج "سياسة مدمرة للدولة، ويجر دولة إسرائيل إلى صفقة غير شرعية"، سواء في القتال ضد حركة "حماس" الفلسطينية أو "حزب الله".وتبادل "حزب الله" اللبناني وإسرائيل الضربات الصاروخية يوم الأحد. وقال "حزب الله" إن أكثر من 320 صاروخا وعشرات الطائرات دون طيار أطلقت، مستهدفة ما مجموعه 11 منشأة عسكرية إسرائيلية، بما في ذلك تلك الموجودة في مرتفعات الجولان السورية التي تسيطر عليها إسرائيل.قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية نفذت ضربة استباقية على أهداف لـ"حزب الله" صباح الأحد ودمرت آلاف الصواريخ بعد أن رصدت معلومات استخباراتية استعدادات لضربة على الأراضي الإسرائيلية.وتأتي الضربة الواسعة التي نفذها "حزب الله" ردا على مقتل القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر في غارة جوية إسرائيلية على مبنى سكني في الضاحية الجنوبية لبيروت.

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