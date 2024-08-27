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خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
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زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
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وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
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ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
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علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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رئيس حزب إسرائيلي يدعو إلى عمل عسكري موسع ضد لبنان
رئيس حزب إسرائيلي يدعو إلى عمل عسكري موسع ضد لبنان
سبوتنيك عربي
دعا رئيس حزب "الأمل الجديد" الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، إلى عمل عسكري موسع في لبنان. 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T15:21+0000
2024-08-27T15:21+0000
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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن ساعر دعوته إلى عمل عسكري موسع على الأراضي اللبنانية، بدعوى أنه لا يمكن تأجيل الحرب على لبنان أكثر من ذلك.وأوضح ساعر الذي تولى أكثر من منصب وزاري سابقا، منها وزارة العدل، أنه تقريبا لمدة عام وإسرائيل تفتقد السيادة على الشمال الإسرائيلي، وأنه من الواجب على بلاده في الوقت الراهن استعادة قوة الردع أمام "حزب الله" اللبناني.وشدد جدعون ساعر على ضرورة استخدام القوة العسكرية في الهجوم على الأراضي اللبنانية.وفي السياق نفسه، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إلى عدم الاكتفاء بهجوم استباقي واحد ناجح، بل البدء في حرب واسعة النطاق مع "حزب الله" اللبناني.وكتب بن غفير على منصة "إكس": "لا ينبغي لإسرائيل أن تكتفي بهجوم استباقي واحد ناجح، بل يجب أن نشن حربا حاسمة ضد "حزب الله" تقضي على التهديد في الشمال وتسمح للسكان بالعودة إلى ديارهم بأمان".ووفقا له، فإن وزير الدفاع ينتهج "سياسة مدمرة للدولة، ويجر دولة إسرائيل إلى صفقة غير شرعية"، سواء في القتال ضد حركة "حماس" الفلسطينية أو "حزب الله".وتبادل "حزب الله" اللبناني وإسرائيل الضربات الصاروخية يوم الأحد. وقال "حزب الله" إن أكثر من 320 صاروخا وعشرات الطائرات دون طيار أطلقت، مستهدفة ما مجموعه 11 منشأة عسكرية إسرائيلية، بما في ذلك تلك الموجودة في مرتفعات الجولان السورية التي تسيطر عليها إسرائيل.قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية نفذت ضربة استباقية على أهداف لـ"حزب الله" صباح الأحد ودمرت آلاف الصواريخ بعد أن رصدت معلومات استخباراتية استعدادات لضربة على الأراضي الإسرائيلية.وتأتي الضربة الواسعة التي نفذها "حزب الله" ردا على مقتل القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر في غارة جوية إسرائيلية على مبنى سكني في الضاحية الجنوبية لبيروت.
https://sarabic.ae/20240825/الجيش-الإسرائيلي-ينفي-استهداف-حزب-الله-قاعدة-غليلوت-شمالي-تل-أبيب-بأي-صواريخ-أو-طائرات-مسيرة-1092090666.html
https://sarabic.ae/20240825/حسن-نصر-الله-الرد-على-اغتيال-فؤاد-شكر-انتهى-وإذا-كانت-النتيجة-غير-كافية-سنقرر-ما-سنفعل-لاحقا-1092089885.html
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أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, عدوان إسرائيلي, العالم العربي, الأخبار
أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, عدوان إسرائيلي, العالم العربي, الأخبار

رئيس حزب إسرائيلي يدعو إلى عمل عسكري موسع ضد لبنان

15:21 GMT 27.08.2024
© Sputnik . Abed.K Bayمقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان"
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
دعا رئيس حزب "الأمل الجديد" الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، إلى عمل عسكري موسع في لبنان.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن ساعر دعوته إلى عمل عسكري موسع على الأراضي اللبنانية، بدعوى أنه لا يمكن تأجيل الحرب على لبنان أكثر من ذلك.
وأوضح ساعر الذي تولى أكثر من منصب وزاري سابقا، منها وزارة العدل، أنه تقريبا لمدة عام وإسرائيل تفتقد السيادة على الشمال الإسرائيلي، وأنه من الواجب على بلاده في الوقت الراهن استعادة قوة الردع أمام "حزب الله" اللبناني.
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
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25 أغسطس, 16:57 GMT
وشدد جدعون ساعر على ضرورة استخدام القوة العسكرية في الهجوم على الأراضي اللبنانية.
وفي السياق نفسه، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إلى عدم الاكتفاء بهجوم استباقي واحد ناجح، بل البدء في حرب واسعة النطاق مع "حزب الله" اللبناني.
وكتب بن غفير على منصة "إكس": "لا ينبغي لإسرائيل أن تكتفي بهجوم استباقي واحد ناجح، بل يجب أن نشن حربا حاسمة ضد "حزب الله" تقضي على التهديد في الشمال وتسمح للسكان بالعودة إلى ديارهم بأمان".
ووفقا له، فإن وزير الدفاع ينتهج "سياسة مدمرة للدولة، ويجر دولة إسرائيل إلى صفقة غير شرعية"، سواء في القتال ضد حركة "حماس" الفلسطينية أو "حزب الله".
وتبادل "حزب الله" اللبناني وإسرائيل الضربات الصاروخية يوم الأحد. وقال "حزب الله" إن أكثر من 320 صاروخا وعشرات الطائرات دون طيار أطلقت، مستهدفة ما مجموعه 11 منشأة عسكرية إسرائيلية، بما في ذلك تلك الموجودة في مرتفعات الجولان السورية التي تسيطر عليها إسرائيل.
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25 أغسطس, 16:10 GMT
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية نفذت ضربة استباقية على أهداف لـ"حزب الله" صباح الأحد ودمرت آلاف الصواريخ بعد أن رصدت معلومات استخباراتية استعدادات لضربة على الأراضي الإسرائيلية.
وتأتي الضربة الواسعة التي نفذها "حزب الله" ردا على مقتل القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر في غارة جوية إسرائيلية على مبنى سكني في الضاحية الجنوبية لبيروت.
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