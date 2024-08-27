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مصر تلغي تراخيص 36 شركة سياحية "سفرت" مواطنين للحج بصورة غير نظامية
مصر تلغي تراخيص 36 شركة سياحية "سفرت" مواطنين للحج بصورة غير نظامية
سبوتنيك عربي
ألغت مصر، اليوم الثلاثاء، تراخيص 36 شركة سياحية بناء على توصيات خلية أزمة الحج، بعدما ثبت تحايلها لتسفير مواطنين للحج خلال الموسم هذا العام بصورة غير نظامية. 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T14:44+0000
2024-08-27T14:44+0000
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وقالت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان إنها ألغت تراخيص 36 شركة سياحة ثبت مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة.وأضاف البيان أن "ذلك جاء تنفيذا لقرارات خلية أزمة الحجاج التي تشكلت بعد وفاة مئات المصريين خلال موسم الحج هذا العام بالسعودية".وكانت السعودية قد أعلنت في يونيو/حزيران الماضي وفاة ما لا يقل عن 1301 من الحجاج هذا العام "83% منهم من غير المصرح لهم بالحج، الذين ساروا مسافات طويلة تحت أشعة الشمس، بلا مأوى ولا راحة، وبينهم عدد من كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة".وفي مصر، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتشكيل "خلية أزمة"، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، في المملكة العربية السعودية.وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد أفادت، في تقرير لها، بوفاة أكثر من ألف شخص أثناء أداء مناسك الحج، بينهم أكثر من 600 مصري أغلبيتهم لا يحملون تصاريح للحج، إثر ارتفاع درجات الحرارة، بينما لم تعلق السلطات السعودية أو المصرية على الأرقام الواردة في تقرير الوكالة الفرنسية.
https://sarabic.ae/20240622/بسبب-وفيات-الحجاج-رئيس-الوزراء-المصري-يكلف-بسحب-رخص-16-شركة-سياحة-وإحالة-مسؤوليها-للنيابة-1090070833.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الحج, العالم العربي, الأخبار

مصر تلغي تراخيص 36 شركة سياحية "سفرت" مواطنين للحج بصورة غير نظامية

14:44 GMT 27.08.2024
© Photo / Saudi ministry of Hajj and Umrahموسم الحج 2023
موسم الحج 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
© Photo / Saudi ministry of Hajj and Umrah
تابعنا عبر
ألغت مصر، اليوم الثلاثاء، تراخيص 36 شركة سياحية بناء على توصيات خلية أزمة الحج، بعدما ثبت تحايلها لتسفير مواطنين للحج خلال الموسم هذا العام بصورة غير نظامية.
وقالت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان إنها ألغت تراخيص 36 شركة سياحة ثبت مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة.
وأضاف البيان أن "ذلك جاء تنفيذا لقرارات خلية أزمة الحجاج التي تشكلت بعد وفاة مئات المصريين خلال موسم الحج هذا العام بالسعودية".

وأوضح أن هذه الشركات "قامت بتسفير مواطنين لأداء مناسك فريضة الحج خلال هذا الموسم بصورة غير نظامية من خلال تأشيرات زيارة، والغير مصرح لحامليها بالحج، وهو ما يعد مخالفا للضوابط والإجراءات المعمول بها في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية".

المصلون المسلمون يلمسون الركن اليماني الجنوبي من الكعبة، أقدس ضريح إسلامي، في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية في 13 يونيو 2024، قبل أداء فريضة الحج السنوية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
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22 يونيو, 12:59 GMT
وكانت السعودية قد أعلنت في يونيو/حزيران الماضي وفاة ما لا يقل عن 1301 من الحجاج هذا العام "83% منهم من غير المصرح لهم بالحج، الذين ساروا مسافات طويلة تحت أشعة الشمس، بلا مأوى ولا راحة، وبينهم عدد من كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة".
وفي مصر، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتشكيل "خلية أزمة"، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، في المملكة العربية السعودية.
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد أفادت، في تقرير لها، بوفاة أكثر من ألف شخص أثناء أداء مناسك الحج، بينهم أكثر من 600 مصري أغلبيتهم لا يحملون تصاريح للحج، إثر ارتفاع درجات الحرارة، بينما لم تعلق السلطات السعودية أو المصرية على الأرقام الواردة في تقرير الوكالة الفرنسية.
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