https://sarabic.ae/20240827/مصر-تلغي-تراخيص-36-شركة-سياحية-سفرت-مواطنين-للحج-بصورة-غير-نظامية-1092142512.html
مصر تلغي تراخيص 36 شركة سياحية "سفرت" مواطنين للحج بصورة غير نظامية
مصر تلغي تراخيص 36 شركة سياحية "سفرت" مواطنين للحج بصورة غير نظامية
سبوتنيك عربي
ألغت مصر، اليوم الثلاثاء، تراخيص 36 شركة سياحية بناء على توصيات خلية أزمة الحج، بعدما ثبت تحايلها لتسفير مواطنين للحج خلال الموسم هذا العام بصورة غير نظامية. 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T14:44+0000
2024-08-27T14:44+0000
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وقالت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان إنها ألغت تراخيص 36 شركة سياحة ثبت مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة.وأضاف البيان أن "ذلك جاء تنفيذا لقرارات خلية أزمة الحجاج التي تشكلت بعد وفاة مئات المصريين خلال موسم الحج هذا العام بالسعودية".وكانت السعودية قد أعلنت في يونيو/حزيران الماضي وفاة ما لا يقل عن 1301 من الحجاج هذا العام "83% منهم من غير المصرح لهم بالحج، الذين ساروا مسافات طويلة تحت أشعة الشمس، بلا مأوى ولا راحة، وبينهم عدد من كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة".وفي مصر، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتشكيل "خلية أزمة"، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، في المملكة العربية السعودية.وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد أفادت، في تقرير لها، بوفاة أكثر من ألف شخص أثناء أداء مناسك الحج، بينهم أكثر من 600 مصري أغلبيتهم لا يحملون تصاريح للحج، إثر ارتفاع درجات الحرارة، بينما لم تعلق السلطات السعودية أو المصرية على الأرقام الواردة في تقرير الوكالة الفرنسية.
https://sarabic.ae/20240622/بسبب-وفيات-الحجاج-رئيس-الوزراء-المصري-يكلف-بسحب-رخص-16-شركة-سياحة-وإحالة-مسؤوليها-للنيابة-1090070833.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الحج, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الحج, العالم العربي, الأخبار
مصر تلغي تراخيص 36 شركة سياحية "سفرت" مواطنين للحج بصورة غير نظامية
ألغت مصر، اليوم الثلاثاء، تراخيص 36 شركة سياحية بناء على توصيات خلية أزمة الحج، بعدما ثبت تحايلها لتسفير مواطنين للحج خلال الموسم هذا العام بصورة غير نظامية.
وقالت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان إنها ألغت تراخيص 36 شركة سياحة ثبت مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة
.
وأضاف البيان أن "ذلك جاء تنفيذا لقرارات خلية أزمة الحجاج التي تشكلت بعد وفاة مئات المصريين خلال موسم الحج هذا العام بالسعودية".
وأوضح أن هذه الشركات "قامت بتسفير مواطنين لأداء مناسك فريضة الحج خلال هذا الموسم بصورة غير نظامية من خلال تأشيرات زيارة، والغير مصرح لحامليها بالحج، وهو ما يعد مخالفا للضوابط والإجراءات المعمول بها في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية".
وكانت السعودية قد أعلنت في يونيو/حزيران الماضي وفاة ما لا يقل عن 1301 من الحجاج هذا العام "83% منهم من غير المصرح لهم بالحج، الذين ساروا مسافات طويلة تحت أشعة الشمس، بلا مأوى ولا راحة، وبينهم عدد من كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة".
وفي مصر، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتشكيل "خلية أزمة"
، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، في المملكة العربية السعودية.
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد أفادت، في تقرير لها، بوفاة أكثر من ألف شخص أثناء أداء مناسك الحج، بينهم أكثر من 600 مصري أغلبيتهم لا يحملون تصاريح للحج، إثر ارتفاع درجات الحرارة، بينما لم تعلق السلطات السعودية أو المصرية على الأرقام الواردة في تقرير الوكالة الفرنسية.