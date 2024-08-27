وزير الدفاع الفلبيني: الصين هي "المزعزع الأكبر للسلام" في جنوب شرق آسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:24 GMT
156 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم العلم الوطني ثلاثي الألوان الأبيض والأزرق والأحمر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهجمات الروسية كانت مدروسة وانتقامية ضد القوات الأوكرانية
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا بعد فشل جولة مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب في غزة
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:18 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
بين العرفي والمتعة والمسيار زواج على صفيح من نار... زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
08:35 GMT
25 د
صدى الحياة
القوة الناعمة في الحروب والنزاعات... بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
11:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
اتحاد كتاب روسيا يمنح الشاعر الفلسطيني عبدالله عيسى جائزة " الثقافة الإمبراطورية"
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240827/وزير-الدفاع-الفلبيني-الصين-هي-المزعزع-الأكبر-للسلام-في-جنوب-شرق-آسيا-1092123686.html
وزير الدفاع الفلبيني: الصين هي "المزعزع الأكبر للسلام" في جنوب شرق آسيا
وزير الدفاع الفلبيني: الصين هي "المزعزع الأكبر للسلام" في جنوب شرق آسيا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الفلبيني غيلبرتو تيودورو، بأن "هناك تصاعدا في التوترات بين مانيلا وبكين، حول المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي"، داعيًا إلى "اتخاذ... 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T07:13+0000
2024-08-27T07:13+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الفلبين
الصين
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085015028_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_60f8de45543c39b7589367bd803138c9.jpg
واعتبر تيودورو، خلال مؤتمر في مانيلا، أن "الصين أصبحت أكبر مزعزع للسلام في منطقة جنوب شرق آسيا"، على حد وصفه، حسبما ذكرت صحيفة "ذي هندو"، اليوم الثلاثاء.ولفت وزير الدفاع الفلبيني إلى أن "التصريحات الحالية حول الوضع لا تكفي"، مضيفًا: "العمل الجماعي الدولي مطلوب للتصدي للتحركات الصينية".وأردف: "يجب إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين التصرفات الصينية"، متابعا: "ندرك صعوبة تحقيق ذلك نظرا لحق النقض، الذي تملكه الصين في المجلس".كما انتقد تيودورو رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لـ"تقاعسها" عن اتخاذ موقف حازم ضد الصين، داعياً إياها إلى اتخاذ "خطوات ملموسة".وجاء تحذير تيودورو، بعد أن منعت الصين سفينتين فلبينيتين من إيصال الإمدادات إلى سفينة تابعة لخفر السواحل الفلبيني في جزيرة "سابينا شول"، ما فاقم من التوترات الإقليمية.وأوضح المسؤولون الفلبينيون أن الصين أظهرت "قوة مفرطة" بتكثيف وجودها العسكري في المنطقة، بينما تواصل كل من الصين والفلبين تعزيز وجودهما في المياه المتنازع عليها.
https://sarabic.ae/20240824/الفلبين-تتهم-الصين-بإطلاق-قنابل-مضيئة-على-طائرة-تابعة-لها-في-بحر-الصين-الجنوبي--1092059191.html
https://sarabic.ae/20230812/بكين-نأمل-أن-نلتقي-مع-الفلبين-في-منتصف-الطريق-بشأن-الوضع-في-بحر-الصين-الجنوبي-1080003520.html
الفلبين
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085015028_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_e33b9c714d2469a7bb66a57f82f2e6e5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الفلبين, الصين, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الفلبين, الصين, الأخبار

وزير الدفاع الفلبيني: الصين هي "المزعزع الأكبر للسلام" في جنوب شرق آسيا

07:13 GMT 27.08.2024
© AP Photo / ARMED FORCES OF THE PHILIPPINESسفن حربية فلبينية و أمريكية تجري مناورات في بحر الفلبين و بحر الصين
سفن حربية فلبينية و أمريكية تجري مناورات في بحر الفلبين و بحر الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / ARMED FORCES OF THE PHILIPPINES
تابعنا عبر
صرح وزير الدفاع الفلبيني غيلبرتو تيودورو، بأن "هناك تصاعدا في التوترات بين مانيلا وبكين، حول المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي"، داعيًا إلى "اتخاذ إجراءات دولية أقوى ضدها".
واعتبر تيودورو، خلال مؤتمر في مانيلا، أن "الصين أصبحت أكبر مزعزع للسلام في منطقة جنوب شرق آسيا"، على حد وصفه، حسبما ذكرت صحيفة "ذي هندو"، اليوم الثلاثاء.
بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
الفلبين تتهم الصين بإطلاق قنابل مضيئة على طائرة تابعة لها في بحر الصين الجنوبي
24 أغسطس, 07:50 GMT
ولفت وزير الدفاع الفلبيني إلى أن "التصريحات الحالية حول الوضع لا تكفي"، مضيفًا: "العمل الجماعي الدولي مطلوب للتصدي للتحركات الصينية".
وأردف: "يجب إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين التصرفات الصينية"، متابعا: "ندرك صعوبة تحقيق ذلك نظرا لحق النقض، الذي تملكه الصين في المجلس".
كما انتقد تيودورو رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لـ"تقاعسها" عن اتخاذ موقف حازم ضد الصين، داعياً إياها إلى اتخاذ "خطوات ملموسة".
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2023
بكين: نأمل أن نلتقي مع الفلبين في منتصف الطريق بشأن الوضع في بحر الصين الجنوبي
12 أغسطس 2023, 10:30 GMT
وجاء تحذير تيودورو، بعد أن منعت الصين سفينتين فلبينيتين من إيصال الإمدادات إلى سفينة تابعة لخفر السواحل الفلبيني في جزيرة "سابينا شول"، ما فاقم من التوترات الإقليمية.
وأوضح المسؤولون الفلبينيون أن الصين أظهرت "قوة مفرطة" بتكثيف وجودها العسكري في المنطقة، بينما تواصل كل من الصين والفلبين تعزيز وجودهما في المياه المتنازع عليها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:05 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على غزةأمس, 21:08 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على غزةأمس, 12:46 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала