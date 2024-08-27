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وزير الدفاع الفلبيني: الصين هي "المزعزع الأكبر للسلام" في جنوب شرق آسيا

وزير الدفاع الفلبيني: الصين هي "المزعزع الأكبر للسلام" في جنوب شرق آسيا

سبوتنيك عربي

صرح وزير الدفاع الفلبيني غيلبرتو تيودورو، بأن "هناك تصاعدا في التوترات بين مانيلا وبكين، حول المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي"، داعيًا إلى "اتخاذ... 27.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-27T07:13+0000

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واعتبر تيودورو، خلال مؤتمر في مانيلا، أن "الصين أصبحت أكبر مزعزع للسلام في منطقة جنوب شرق آسيا"، على حد وصفه، حسبما ذكرت صحيفة "ذي هندو"، اليوم الثلاثاء.ولفت وزير الدفاع الفلبيني إلى أن "التصريحات الحالية حول الوضع لا تكفي"، مضيفًا: "العمل الجماعي الدولي مطلوب للتصدي للتحركات الصينية".وأردف: "يجب إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين التصرفات الصينية"، متابعا: "ندرك صعوبة تحقيق ذلك نظرا لحق النقض، الذي تملكه الصين في المجلس".كما انتقد تيودورو رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لـ"تقاعسها" عن اتخاذ موقف حازم ضد الصين، داعياً إياها إلى اتخاذ "خطوات ملموسة".وجاء تحذير تيودورو، بعد أن منعت الصين سفينتين فلبينيتين من إيصال الإمدادات إلى سفينة تابعة لخفر السواحل الفلبيني في جزيرة "سابينا شول"، ما فاقم من التوترات الإقليمية.وأوضح المسؤولون الفلبينيون أن الصين أظهرت "قوة مفرطة" بتكثيف وجودها العسكري في المنطقة، بينما تواصل كل من الصين والفلبين تعزيز وجودهما في المياه المتنازع عليها.

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