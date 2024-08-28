https://sarabic.ae/20240828/إسقاط-4-طائرات-مسيرة-في-أجواء-مقاطعة-روستوف-الروسية-دون-وقوع-إصابات-1092152316.html
إسقاط 4 طائرات مسيرة في أجواء مقاطعة روستوف الروسية دون وقوع إصابات
إسقاط 4 طائرات مسيرة في أجواء مقاطعة روستوف الروسية دون وقوع إصابات
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، فجر اليوم الأربعاء، بإسقاط 4 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء المقاطعة الواقعة جنوب غربي روسيا، دون وقوع إصابات. 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T01:02+0000
2024-08-28T01:02+0000
2024-08-28T01:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وكتب غولوبيف في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "في حوالي الساعة 03:00 ليلاً، تم إسقاط أربع طائرات بدون طيار في مقاطعة روستوف، وبحسب البيانات الأولية، دون وقوع إصابات".وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240822/الدفاعات-الجوية-الروسية-تتصدى-لهجوم-أوكراني-بـ5-طائرات-مسيرة-في-روستوف-1091979779.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روستوف, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, روستوف, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
إسقاط 4 طائرات مسيرة في أجواء مقاطعة روستوف الروسية دون وقوع إصابات
أفاد حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، فجر اليوم الأربعاء، بإسقاط 4 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء المقاطعة الواقعة جنوب غربي روسيا، دون وقوع إصابات.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب غولوبيف في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "في حوالي الساعة 03:00 ليلاً، تم إسقاط أربع طائرات بدون طيار في مقاطعة روستوف، وبحسب البيانات الأولية، دون وقوع إصابات".
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية
في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.