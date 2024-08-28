بوريل يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة لمدة 3 أيام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:18 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
08:35 GMT
25 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
11:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
اتحاد كتاب روسيا يمنح الشاعر الفلسطيني عبدالله عيسى جائزة " الثقافة الإمبراطورية"
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي حول بناء كنيس في الأقصى تثمل أقلية صغيرة في إسرائيل
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما أسباب قيام إسرائيل بتوسعة محور نتساريم وسط قطاع غزة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يتضرر الاقتصاد اليمني المدمر بتصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية؟
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
من الملعب
لماذا لم تنجح الأندية الإيطالية بالفوز في دوري أبطال أوروبا منذ العام ألفين وعشرة
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا بعد فشل جولة مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب في غزة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240828/بوريل-يدعو-إلى-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-لمدة-3-أيام--1092155530.html
بوريل يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة لمدة 3 أيام
بوريل يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة لمدة 3 أيام
سبوتنيك عربي
دعا منسق الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، إلى وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام في قطاع غزة، للسماح بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال. 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T07:13+0000
2024-08-28T07:26+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104367/71/1043677138_0:66:2455:1446_1920x0_80_0_0_d213cdac1bb98230742deb79374be72e.jpg
وقال بوريل عبر منصة "إكس": "الانتشار السريع لمرض شلل الأطفال يهدد جميع الأطفال في غزة، الذين أضعفهم بالفعل النزوح والحرمان وسوء التغذية".وقال مكتب منسق الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (COGAT)، في وقت سابق، إنه "تم تسليم لقاح شلل الأطفال إلى القطاع يوم الأحد (الماضي)".وكانت منظمة الصحة العالمية والـ"يونيسيف"، قد دعتا في السابق، إلى هدنة لمدة 7 أيام في غزة، أواخر أغسطس/ آب الجاري وسبتمبر/ أيلول المقبل، للسماح ببدء التطعيمات. كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى هدنة إنسانية أثناء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في القطاع.وفي نهاية شهر يوليو/ تموز الجاري، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تفشي وباء شلل الأطفال في قطاع غزة، مشيرة إلى أن "القتال في القطاع المستمر منذ 9 أشهر هو السبب الرئيسي لانتشار المرض".وقال أحمد الربيعي، مهندس خدمة إمدادات المياه للبلديات الساحلية في قطاع غزة، لوكالة "سبوتنيك"، إن "وباء شلل الأطفال ناجم جزئيا عن أزمة المياه في القطاع، حيث توقفت معالجة مياه الصرف الصحي وتصريفها".وتكررت تحذيرات منظمتي الصحة العالمية والـ"يونيسف" من خطر تفشي مرض شلل الأطفال في قطاع غزة، في ظل الظروف الإنسانية الكارثية، التي يعيشها سكان القطاع، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وبحسب منظمات الإغاثة الدولية، كان قد تم القضاء على شلل الأطفال في غزة قبل 25 عاما، إلا أن انخفاض التطعيمات ضد المرض في أعقاب اندلاع الحرب، هيأ الظروف لعودة ظهوره وتفشيه.وبفعل الحرب الإسرائيلية على القطاع تضرر 70 % من مرافق المياه والصرف الصحي في غزة، بشكل كبير، فيما تراكم نحو 340 ألف طن من النفايات الصلبة في المناطق المأهولة أو بالقرب منها.الأمم المتحدة تطلب هدنة لـ 7 أيام في غزة لمواجهة شلل الأطفالأونروا: إسرائيل تقلص المنطقة الإنسانية إلى 11% من مساحة غزة
https://sarabic.ae/20240817/كيف-تفجر-الوضع-الوبائي-في-غزة-بسبب-شلل-الأطفال؟-1091845193.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104367/71/1043677138_0:0:2455:1841_1920x0_80_0_0_1c2007bd3010b47159b09c4695b26fd3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, قطاع غزة

بوريل يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة لمدة 3 أيام

07:13 GMT 28.08.2024 (تم التحديث: 07:26 GMT 28.08.2024)
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZجوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZ
تابعنا عبر
دعا منسق الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، إلى وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام في قطاع غزة، للسماح بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال.
وقال بوريل عبر منصة "إكس": "الانتشار السريع لمرض شلل الأطفال يهدد جميع الأطفال في غزة، الذين أضعفهم بالفعل النزوح والحرمان وسوء التغذية".

وأضاف: "أدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية لمدة 3 أيام للسماح لمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف بالتلقيح، بغض النظر عن المفاوضات الأوسع نطاقا".

وقال مكتب منسق الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (COGAT)، في وقت سابق، إنه "تم تسليم لقاح شلل الأطفال إلى القطاع يوم الأحد (الماضي)".
وكانت منظمة الصحة العالمية والـ"يونيسيف"، قد دعتا في السابق، إلى هدنة لمدة 7 أيام في غزة، أواخر أغسطس/ آب الجاري وسبتمبر/ أيلول المقبل، للسماح ببدء التطعيمات. كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى هدنة إنسانية أثناء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في القطاع.
وفي نهاية شهر يوليو/ تموز الجاري، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تفشي وباء شلل الأطفال في قطاع غزة، مشيرة إلى أن "القتال في القطاع المستمر منذ 9 أشهر هو السبب الرئيسي لانتشار المرض".
وقال أحمد الربيعي، مهندس خدمة إمدادات المياه للبلديات الساحلية في قطاع غزة، لوكالة "سبوتنيك"، إن "وباء شلل الأطفال ناجم جزئيا عن أزمة المياه في القطاع، حيث توقفت معالجة مياه الصرف الصحي وتصريفها".
أزمة المياه تعصف بسكان شمال القطاع وظهور فيروس شلل الأطفال - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
كيف تفجر الوضع الوبائي في غزة بسبب شلل الأطفال؟
17 أغسطس, 13:02 GMT
وتكررت تحذيرات منظمتي الصحة العالمية والـ"يونيسف" من خطر تفشي مرض شلل الأطفال في قطاع غزة، في ظل الظروف الإنسانية الكارثية، التي يعيشها سكان القطاع، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

واضطر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في ظل تلك الأوضاع، إلى المطالبة بهدنة إنسانية عاجلة لإجراء حملة تطعيم ضد شلل الأطفال، في محاولة لاحتواء انتشار المرض.

وبحسب منظمات الإغاثة الدولية، كان قد تم القضاء على شلل الأطفال في غزة قبل 25 عاما، إلا أن انخفاض التطعيمات ضد المرض في أعقاب اندلاع الحرب، هيأ الظروف لعودة ظهوره وتفشيه.
وبفعل الحرب الإسرائيلية على القطاع تضرر 70 % من مرافق المياه والصرف الصحي في غزة، بشكل كبير، فيما تراكم نحو 340 ألف طن من النفايات الصلبة في المناطق المأهولة أو بالقرب منها.
الأمم المتحدة تطلب هدنة لـ 7 أيام في غزة لمواجهة شلل الأطفال
أونروا: إسرائيل تقلص المنطقة الإنسانية إلى 11% من مساحة غزة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:15 GMTجنود الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية موسعة في الضفة الغربية04:55 GMTПодрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:15 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة26 أغسطس, 12:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала