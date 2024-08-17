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أونروا: إسرائيل تقلص المنطقة الإنسانية إلى 11% من مساحة غزة
أونروا: إسرائيل تقلص المنطقة الإنسانية إلى 11% من مساحة غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(أونروا)، اليوم السبت، بأن إسرائيل قامت بتقليص مساحة المنطقة الإنسانية إلى 11% فقط من قطاع غزة، ما تسبب في حالة من... 17.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-17T11:48+0000
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وأضافت الوكالة أن "آلاف العائلات الفلسطينية تواصل النزوح في قطاع غزة مع إصدار السلطات الإسرائيلية أوامر إخلاء جديدة، ولا مكان آمن يذهبون إليه".وطالب الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، بإخلاء مناطق واسعة في المغازي وسط قطاع غزة.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن "الجيش الإسرائيلي ألقى منشورات على مخيم المغازي، مطالباً فيها المواطنين بالخروج من المنطقة والتوجه جنوباً إلى ما يدّعي أنها منطقة إنسانية آمنة".وأشارت إلى أن "إسرائيل أصدرت أوامر إخلاء لمناطق في خان يونس وشرق دير البلح وبيت حانون، شملت المتواجدين في عدد من البلوكات في حارات شرق دير البلح والقرارة والمواصي والجلاء ومدينة حمد والنصر".وبين حين وآخر يأمر الجيش الإسرائيلي أهالي مناطق وأحياء سكنية في القطاع بإخلائها استعداداً لقصفها وتدميرها، في وقت أصبح فيه القطاع يفتقر لأي مكان آمن يلجأ إليه النازحون.وتواصل إسرائيل، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 92 ألف آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
https://sarabic.ae/20240817/وزير-الخارجية-الفرنسي-نأمل-أن-تفضي-مفاوضات-القاهرة-المقبلة-إلى-اتفاق-بشأن-غزة-1091839818.html
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طوفان الأقصى, غزة, منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار

أونروا: إسرائيل تقلص المنطقة الإنسانية إلى 11% من مساحة غزة

11:48 GMT 17.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatآثار الدمار والخراب الذي دمره الجيش الإسرائيلي مع اليوم السادس لاجتياح حي الشجاعية لليوم السادس
آثار الدمار والخراب الذي دمره الجيش الإسرائيلي مع اليوم السادس لاجتياح حي الشجاعية لليوم السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(أونروا)، اليوم السبت، بأن إسرائيل قامت بتقليص مساحة المنطقة الإنسانية إلى 11% فقط من قطاع غزة، ما تسبب في حالة من الفوضى والخوف بين النازحين.
وأضافت الوكالة أن "آلاف العائلات الفلسطينية تواصل النزوح في قطاع غزة مع إصدار السلطات الإسرائيلية أوامر إخلاء جديدة، ولا مكان آمن يذهبون إليه".
وطالب الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، بإخلاء مناطق واسعة في المغازي وسط قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن "الجيش الإسرائيلي ألقى منشورات على مخيم المغازي، مطالباً فيها المواطنين بالخروج من المنطقة والتوجه جنوباً إلى ما يدّعي أنها منطقة إنسانية آمنة".
وأشارت إلى أن "إسرائيل أصدرت أوامر إخلاء لمناطق في خان يونس وشرق دير البلح وبيت حانون، شملت المتواجدين في عدد من البلوكات في حارات شرق دير البلح والقرارة والمواصي والجلاء ومدينة حمد والنصر".
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09:09 GMT
وبين حين وآخر يأمر الجيش الإسرائيلي أهالي مناطق وأحياء سكنية في القطاع بإخلائها استعداداً لقصفها وتدميرها، في وقت أصبح فيه القطاع يفتقر لأي مكان آمن يلجأ إليه النازحون.
وتواصل إسرائيل، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 92 ألف آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
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