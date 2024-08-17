أونروا: إسرائيل تقلص المنطقة الإنسانية إلى 11% من مساحة غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatآثار الدمار والخراب الذي دمره الجيش الإسرائيلي مع اليوم السادس لاجتياح حي الشجاعية لليوم السادس
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(أونروا)، اليوم السبت، بأن إسرائيل قامت بتقليص مساحة المنطقة الإنسانية إلى 11% فقط من قطاع غزة، ما تسبب في حالة من الفوضى والخوف بين النازحين.
وأضافت الوكالة أن "آلاف العائلات الفلسطينية تواصل النزوح في قطاع غزة مع إصدار السلطات الإسرائيلية أوامر إخلاء جديدة، ولا مكان آمن يذهبون إليه".
Thousands of families continue to be displaced in #Gaza as Israeli authorities issue new evacuation orders. The so-called “humanitarian zone” has shrunk to just 11% of the #GazaStrip, causing chaos and fear among the displaced.— UNRWA (@UNRWA) August 17, 2024
They have nowhere safe to go. #CeasefireNow pic.twitter.com/0VC7QhOuqe
وطالب الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، بإخلاء مناطق واسعة في المغازي وسط قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن "الجيش الإسرائيلي ألقى منشورات على مخيم المغازي، مطالباً فيها المواطنين بالخروج من المنطقة والتوجه جنوباً إلى ما يدّعي أنها منطقة إنسانية آمنة".
#عاجل ‼️ الي كل المتواجدين في بلوكات 2232, 2340, 2343, 2245, 2244 ,2243, 2242, 2241, 2240 في منطقة المغازي وحارات صلاح الدين، الفاروق والأمل— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 17, 2024
⭕️على خلفية اطلاق قذائف صاروخية بشكل متواصل من قبل حماس والمنظمات الإرهابية من منطقتكم، سيعمل جيش الدفاع ضد تلك العناصر الإرهابية بقوة… pic.twitter.com/M2YXukWupr
وأشارت إلى أن "إسرائيل أصدرت أوامر إخلاء لمناطق في خان يونس وشرق دير البلح وبيت حانون، شملت المتواجدين في عدد من البلوكات في حارات شرق دير البلح والقرارة والمواصي والجلاء ومدينة حمد والنصر".
وبين حين وآخر يأمر الجيش الإسرائيلي أهالي مناطق وأحياء سكنية في القطاع بإخلائها استعداداً لقصفها وتدميرها، في وقت أصبح فيه القطاع يفتقر لأي مكان آمن يلجأ إليه النازحون.
وتواصل إسرائيل، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 92 ألف آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.