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https://sarabic.ae/20240828/بوينغ-بعد-ضجة-أعطالها-تقتل-شخصين-بإطارها-1092168537.html
"بوينغ" بعد ضجة أعطالها... تقتل شخصين بإطارها... صور
"بوينغ" بعد ضجة أعطالها... تقتل شخصين بإطارها... صور
سبوتنيك عربي
في حادثة مأساوية، انفجر إطار طائرة طائرة "بوينغ 757" في مطار "هارتسفيلد جاكسون أتلانتا" الدولي، ما أدى إلى مقتل شخصين موظفين بشركة "دلتا إيرلاينز"، وإصابة آخر... 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T12:21+0000
2024-08-28T12:29+0000
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وأعربت شركة "دلتا إيرلاينز"، في بيان، عن حزنها "لفقدان اثنين من أعضاء الفريق وإصابة آخر نتيجة الحادث".وفي بيان بشأن انفجار الإطار، قدمت الجمعية الدولية للعمال الآليين والعاملين في مجال النقل الجوي، وهي نقابة تمثل عمال صناعة الطيران في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، تعازيها لأسر الضحايا.وفي وقت سابق من صباح يوم أمس الثلاثاء، قال عمدة أتلانتا أندريه ديكنز، إن فرق الإطفاء والإنقاذ في أتلانتا وشرطة أتلانتا والمطار "تعمل بجدٍ لمعالجة الوضع".ووفقاً لمعلومات الرحلة المتاحة والمرتبطة برقم الطائرة، كانت الطائرة من طراز "بوينغ 757-232" وهبطت في أتلانتا، قادمة من لاس فيغاس، ليلة الأحد الماضي.وفي وقت سابق من هذا العام، فقدت طائرة "بوينغ 757" تديرها "دلتا إيرلاينز" إطاراً أثناء استعدادها للإقلاع من أتلانتا.وفي يناير/كانون الثاني الماضي، تعرضّت إحدى طائرات "بوينغ 737 ماكس 9"، التي تديرها "ألاسكا إيرلاينز" لانفجار إطار في الهواء، ما دفع إدارة الطيران الفيدرالية في أمريكا، إلى فتح تحقيق بشأن معايير الإنتاج الخاصة بالشركة.
https://sarabic.ae/20240511/3-حوادث-في-يومين-أزمة-جديدة-تضرب-طائرات-بوينغ-الأمريكية-1088743493.html
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"بوينغ" بعد ضجة أعطالها... تقتل شخصين بإطارها... صور

12:21 GMT 28.08.2024 (تم التحديث: 12:29 GMT 28.08.2024)
© AP Photo / LM Oteroإلغاء أمر "الحظر الطارئ" على طائرات "بوينغ 737 ماكس" وعودتها للتحليق، الولايات المتحدة 2 ديسمبر 2020
إلغاء أمر الحظر الطارئ على طائرات بوينغ 737 ماكس وعودتها للتحليق، الولايات المتحدة 2 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / LM Otero
تابعنا عبر
في حادثة مأساوية، انفجر إطار طائرة طائرة "بوينغ 757" في مطار "هارتسفيلد جاكسون أتلانتا" الدولي، ما أدى إلى مقتل شخصين موظفين بشركة "دلتا إيرلاينز"، وإصابة آخر بجروح خطيرة.
وأعربت شركة "دلتا إيرلاينز"، في بيان، عن حزنها "لفقدان اثنين من أعضاء الفريق وإصابة آخر نتيجة الحادث".

وأضافت: "لقد قدمنا الدعم الكامل لأفراد أسرتيهما والزملاء خلال هذا الوقت العصيب، وعائلة "دلتا" ممتنة للإجراءات السريعة للفرق الطبية في الموقع. نحن نتعاون الآن مع السلطات المحلية، ونجري تحقيقا كاملا لمعرفة ما حدث".

وفي بيان بشأن انفجار الإطار، قدمت الجمعية الدولية للعمال الآليين والعاملين في مجال النقل الجوي، وهي نقابة تمثل عمال صناعة الطيران في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، تعازيها لأسر الضحايا.
وفي وقت سابق من صباح يوم أمس الثلاثاء، قال عمدة أتلانتا أندريه ديكنز، إن فرق الإطفاء والإنقاذ في أتلانتا وشرطة أتلانتا والمطار "تعمل بجدٍ لمعالجة الوضع".
طائرة بوينغ 737 ماكس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2024
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11 مايو, 18:47 GMT
ووفقاً لمعلومات الرحلة المتاحة والمرتبطة برقم الطائرة، كانت الطائرة من طراز "بوينغ 757-232" وهبطت في أتلانتا، قادمة من لاس فيغاس، ليلة الأحد الماضي.
وفي وقت سابق من هذا العام، فقدت طائرة "بوينغ 757" تديرها "دلتا إيرلاينز" إطاراً أثناء استعدادها للإقلاع من أتلانتا.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، تعرضّت إحدى طائرات "بوينغ 737 ماكس 9"، التي تديرها "ألاسكا إيرلاينز" لانفجار إطار في الهواء، ما دفع إدارة الطيران الفيدرالية في أمريكا، إلى فتح تحقيق بشأن معايير الإنتاج الخاصة بالشركة.
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