https://sarabic.ae/20240828/حالات-الإصابة-بجدري-القردة-تتجاوز-الـ22-ألفا-في-أفريقيا-1092169365.html

حالات الإصابة بجدري القردة تتجاوز الـ22 ألفا في أفريقيا

حالات الإصابة بجدري القردة تتجاوز الـ22 ألفا في أفريقيا

سبوتنيك عربي

أعلنت هيئة الصحة العامة في أفريقيا عن زيادة سريعة في حالات جدري القردة، مع تسجيل نحو 4 آلاف حالة جديدة الأسبوع الماضي و81 حالة وفاة. 28.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-28T13:00+0000

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وأدى ذلك إلى رفع إجمالي الحالات إلى 22 ألفا و863 حالة إصابة و622 حالة وفاة، بحسب موقع "بريميام تايمز نيجيريا".وأكد جان كاسيا، رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض، أن اللقاحات التي كان من المقرر وصولها، خلال الأسبوع الحالي، تأخرت بسبب مشكلات متعلقة بالتوثيق والترخيص.ويأتي ذلك رغم وعود غربية بتقديم 380 ألف جرعة لقاح مضاد للفيروس وهي أقل من 15 في المئة من الجرعات اللازمة.ورغم الاستجابة السريعة للدول الغنية بعد تفشي المرض خارج القارة الأفريقية في 2022، لم تصل سوى دفعات قليلة من اللقاحات إلى أفريقيا.ومن المتوقع أن تصل الدفعة الأولى من اللقاحات، التي تتضمن 50 ألف جرعة من الولايات المتحدة و15 ألف جرعة من تحالف اللقاحات "غافي"، في الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل، كما طلبت الكونغو مليوني جرعة من اللقاحات الخاصة بالأطفال من اليابان.يذكر أن المتحور الجديد للفيروس، الذي تم اكتشافه لأول مرة في الكونغو، يتسبب في زيادة ملحوظة في انتقال العدوى.

https://sarabic.ae/20240826/من-المسؤول-عن-تفشي-جدري-القردة-في-أفريقيا-وهل-كان-بالإمكان-تجنب-ذلك-1092101761.html

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