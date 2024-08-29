https://sarabic.ae/20240829/أغابكيان-لـسبوتنيك-زيارة-عباس-لموسكو-كانت-مهمة-وشهدت-مباحثات-لإنجاح-المصالحة-الفلسطينية-1092173638.html

أغابيكيان لـ"سبوتنيك": زيارة عباس لموسكو كانت مهمة وشهدت مباحثات لإنجاح المصالحة الفلسطينية

أغابيكيان لـ"سبوتنيك": زيارة عباس لموسكو كانت مهمة وشهدت مباحثات لإنجاح المصالحة الفلسطينية

سبوتنيك عربي

أكدت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، فارسين أغابيكيان، أن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى موسكو التي جرت في وقت سابق من الشهر... 29.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-29T04:15+0000

2024-08-29T04:15+0000

2024-08-29T05:07+0000

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وقالت أغابيكيان في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "زيارة السيد الرئيس محمود عباس إلى موسكو مهمة للغاية لتنسيق المواقف حول الأوضاع بالشرق الأوسط عامة وما يتعرض له شعبنا بشكل خاص.. نثمن مواقف روسيا رئيساً وحكومة وشعباً الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية كافة، والجهود المبذولة لوقف العدوان على شعبنا".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في منتصف الشهر الجاري، أن بلاده لا تتجاهل ما يحدث في الشرق الأوسط رغم الوضع المتعلق بالعملية العسكرية الخاصة.ورحب الرئيس الروسي فلاديمير برئيس السلطة الفلسطينية، قائلا: "عزيزي السيد الرئيس، أيها الأصدقاء الأعزاء، اسمحوا لي، أولاً وقبل كل شيء، أن أرحب بكم بحرارة في موسكو، فنحن لم نر بعضنا بعضا منذ عامين، على الرغم من أننا على اتصال دائم، وأنا سعيد جدًا برؤيتكم".وأشار بوتين إلى أن روسيا تتابع بألم وقلق شديدين الكارثة الإنسانية في فلسطين، وتبذل قصارى جهدها لمساعدة الشعب الفلسطيني.وأضاف بوتين: "قبل كل شيء، بالطبع، نحن نشعر بالقلق إزاء الخسائر في صفوف المدنيين، والتي وصلت بحسب الأمم المتحدة إلى 40 ألف شخص معظمهم بشكل رئيسي من النساء والأطفال".وبدوره أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، أن القيادة الفلسطينية ترفض محاولات ترحيل السكان من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.وقال عباس خلال خلال المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "نعتمد على الدعم الإنساني للفلسطينيين، وإنهاء سياسة الترحيل. لن نقبل ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، كما حدث من قبل في القرن العشرين، نعتقد أنه بدعمكم سنحقق أهدافنا".وأضاف: "الأمم المتحدة بسبب ضغط الولايات المتحدة فشلت في مهمتها المتمثلة بضمان حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية".

https://sarabic.ae/20240813/بوتين-ما-يحدث-في-الشرق-الأوسط-لا-تتجاهله-روسيا-رغم-الوضع-المتعلق-بالعملية-العسكرية-الخاصة-1091678220.html

https://sarabic.ae/20240813/عباس-خلال-لقائه-بوتين-الأمم-المتحدة-فشلت-في-مهمتها-بإقامة-دولة-فلسطينية-1091682145.html

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العالم العربي, روسيا, أخبار فلسطين اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري