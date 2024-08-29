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أغابيكيان لـ"سبوتنيك": زيارة عباس لموسكو كانت مهمة وشهدت مباحثات لإنجاح المصالحة الفلسطينية
أغابيكيان لـ"سبوتنيك": زيارة عباس لموسكو كانت مهمة وشهدت مباحثات لإنجاح المصالحة الفلسطينية
سبوتنيك عربي
أكدت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، فارسين أغابيكيان، أن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى موسكو التي جرت في وقت سابق من الشهر... 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T04:15+0000
2024-08-29T05:07+0000
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وقالت أغابيكيان في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "زيارة السيد الرئيس محمود عباس إلى موسكو مهمة للغاية لتنسيق المواقف حول الأوضاع بالشرق الأوسط عامة وما يتعرض له شعبنا بشكل خاص.. نثمن مواقف روسيا رئيساً وحكومة وشعباً الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية كافة، والجهود المبذولة لوقف العدوان على شعبنا".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في منتصف الشهر الجاري، أن بلاده لا تتجاهل ما يحدث في الشرق الأوسط رغم الوضع المتعلق بالعملية العسكرية الخاصة.ورحب الرئيس الروسي فلاديمير برئيس السلطة الفلسطينية، قائلا: "عزيزي السيد الرئيس، أيها الأصدقاء الأعزاء، اسمحوا لي، أولاً وقبل كل شيء، أن أرحب بكم بحرارة في موسكو، فنحن لم نر بعضنا بعضا منذ عامين، على الرغم من أننا على اتصال دائم، وأنا سعيد جدًا برؤيتكم".وأشار بوتين إلى أن روسيا تتابع بألم وقلق شديدين الكارثة الإنسانية في فلسطين، وتبذل قصارى جهدها لمساعدة الشعب الفلسطيني.وأضاف بوتين: "قبل كل شيء، بالطبع، نحن نشعر بالقلق إزاء الخسائر في صفوف المدنيين، والتي وصلت بحسب الأمم المتحدة إلى 40 ألف شخص معظمهم بشكل رئيسي من النساء والأطفال".وبدوره أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، أن القيادة الفلسطينية ترفض محاولات ترحيل السكان من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.وقال عباس خلال خلال المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "نعتمد على الدعم الإنساني للفلسطينيين، وإنهاء سياسة الترحيل. لن نقبل ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، كما حدث من قبل في القرن العشرين، نعتقد أنه بدعمكم سنحقق أهدافنا".وأضاف: "الأمم المتحدة بسبب ضغط الولايات المتحدة فشلت في مهمتها المتمثلة بضمان حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية".
https://sarabic.ae/20240813/بوتين-ما-يحدث-في-الشرق-الأوسط-لا-تتجاهله-روسيا-رغم-الوضع-المتعلق-بالعملية-العسكرية-الخاصة-1091678220.html
https://sarabic.ae/20240813/عباس-خلال-لقائه-بوتين-الأمم-المتحدة-فشلت-في-مهمتها-بإقامة-دولة-فلسطينية-1091682145.html
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العالم العربي, روسيا, أخبار فلسطين اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
العالم العربي, روسيا, أخبار فلسطين اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري

أغابيكيان لـ"سبوتنيك": زيارة عباس لموسكو كانت مهمة وشهدت مباحثات لإنجاح المصالحة الفلسطينية

04:15 GMT 29.08.2024 (تم التحديث: 05:07 GMT 29.08.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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أكدت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، فارسين أغابيكيان، أن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى موسكو التي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري "كانت مهمة للغاية"، مثمنة موقف روسيا قيادة وشعبا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني بالمحافل الدولية.
وقالت أغابيكيان في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "زيارة السيد الرئيس محمود عباس إلى موسكو مهمة للغاية لتنسيق المواقف حول الأوضاع بالشرق الأوسط عامة وما يتعرض له شعبنا بشكل خاص.. نثمن مواقف روسيا رئيساً وحكومة وشعباً الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية كافة، والجهود المبذولة لوقف العدوان على شعبنا".

وأضافت أن عباس بحث خلال زيارته إلى موسكو، الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار بغزة، بالإضافة إلى ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية وسبل إنجاحه.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في منتصف الشهر الجاري، أن بلاده لا تتجاهل ما يحدث في الشرق الأوسط رغم الوضع المتعلق بالعملية العسكرية الخاصة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
بوتين: روسيا لا تتجاهل ما يحدث في الشرق الأوسط رغم الوضع المتعلق بالعملية العسكرية الخاصة... فيديو
13 أغسطس, 11:09 GMT
ورحب الرئيس الروسي فلاديمير برئيس السلطة الفلسطينية، قائلا: "عزيزي السيد الرئيس، أيها الأصدقاء الأعزاء، اسمحوا لي، أولاً وقبل كل شيء، أن أرحب بكم بحرارة في موسكو، فنحن لم نر بعضنا بعضا منذ عامين، على الرغم من أننا على اتصال دائم، وأنا سعيد جدًا برؤيتكم".

وتابع بوتين: يدرك الجميع جيدًا أن روسيا اليوم، للأسف، يجب أن تدافع عن مصالحها، وتدافع عن شعبها بالسلاح، لكن ما يحدث في الشرق الأوسط، وما يحدث في فلسطين، بالتأكيد لا يمر مرور الكرام من جانبنا.

وأشار بوتين إلى أن روسيا تتابع بألم وقلق شديدين الكارثة الإنسانية في فلسطين، وتبذل قصارى جهدها لمساعدة الشعب الفلسطيني.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
عباس خلال لقائه بوتين: الأمم المتحدة فشلت في مهمتها بإقامة دولة فلسطينية
13 أغسطس, 12:29 GMT
وأضاف بوتين: "قبل كل شيء، بالطبع، نحن نشعر بالقلق إزاء الخسائر في صفوف المدنيين، والتي وصلت بحسب الأمم المتحدة إلى 40 ألف شخص معظمهم بشكل رئيسي من النساء والأطفال".
وبدوره أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، أن القيادة الفلسطينية ترفض محاولات ترحيل السكان من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وقال عباس خلال خلال المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "نعتمد على الدعم الإنساني للفلسطينيين، وإنهاء سياسة الترحيل. لن نقبل ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، كما حدث من قبل في القرن العشرين، نعتقد أنه بدعمكم سنحقق أهدافنا".
وأضاف: "الأمم المتحدة بسبب ضغط الولايات المتحدة فشلت في مهمتها المتمثلة بضمان حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية".
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