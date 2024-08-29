https://sarabic.ae/20240829/أغابكيان-لـسبوتنيك-نسعى-للتوصل-إلى-اتفاق-بشأن-خارطة-طريق-لإدارة-الحكم-في-الضفة-وغزة-بشكل-موحد-1092174494.html
أغابيكيان لـ"سبوتنيك": نسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن خارطة طريق لإدارة الحكم في الضفة وغزة بشكل موحد
أغابيكيان لـ"سبوتنيك": نسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن خارطة طريق لإدارة الحكم في الضفة وغزة بشكل موحد
سبوتنيك عربي
صرحت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، فارسين أغابيكيان، بأن القيادة الفلسطينية تواصل بذل المزيد من الجهود بهدف الاتفاق على خارطة طريق... 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T04:16+0000
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وقالت أغابيكيان في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، بشأن التعاون بين السلطة والفصائل الفلسطينية عقب انتهاء الحرب: "تواصل القيادة الفلسطينية بذل المزيد من الجهود لتوحيد الصف الفلسطيني والاتفاق على خارطة طريق وطنية لإدارة الحكم في الضفة والقطاع بشكل واحد وموحد، والانطلاق نحو إعادة إعمار قطاع غزة وإقصاء جميع مخططات التهجير".وأشارت أغابيكيان إلى أن السلطة الفلسطينية "لم تترك قطاع غزة حتى تعود إليه"، مشددة على أن السلطة كانت ولا تزال مسؤولة عن قطاع غزة باعتباره باعتباره جزءا أصيلا من دولة فلسطين، وستظل مسؤولة عنه.وقال عباس خلال المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "نعتمد على الدعم الإنساني للفلسطينيين، وإنهاء سياسة الترحيل. لن نقبل ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، كما حدث من قبل في القرن العشرين، نعتقد أنه بدعمكم سنحقق أهدافنا".وأضاف: "الأمم المتحدة بسبب ضغط الولايات المتحدة فشلت في مهمتها المتمثلة بضمان حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية".
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
أغابيكيان لـ"سبوتنيك": نسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن خارطة طريق لإدارة الحكم في الضفة وغزة بشكل موحد
04:16 GMT 29.08.2024 (تم التحديث: 05:08 GMT 29.08.2024)
حصري
صرحت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، فارسين أغابيكيان، بأن القيادة الفلسطينية تواصل بذل المزيد من الجهود بهدف الاتفاق على خارطة طريق وطنية، لإدارة الحكم في الضفة وغزة بشكل موحد وإقصاء جميع مخططات التهجير.
وقالت أغابيكيان في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، بشأن التعاون بين السلطة والفصائل الفلسطينية عقب انتهاء الحرب: "تواصل القيادة الفلسطينية بذل المزيد من الجهود لتوحيد الصف الفلسطيني والاتفاق على خارطة طريق وطنية لإدارة الحكم في الضفة والقطاع بشكل واحد وموحد، والانطلاق نحو إعادة إعمار قطاع غزة وإقصاء جميع مخططات التهجير".
وأوضحت أن الحكومة الفلسطينية أعدت خطة للإنعاش المبكر للقطاع بكافة المجالات، مضيفة أنه "يجري العمل على إطلاق برنامج كبير للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما يجري حاليا إعداد الخطط التفصيلية للقطاعات المختلفة".
وأشارت أغابيكيان إلى أن السلطة الفلسطينية "لم تترك قطاع غزة حتى تعود إليه"، مشددة على أن السلطة كانت ولا تزال مسؤولة عن قطاع غزة باعتباره باعتباره جزءا أصيلا من دولة فلسطين، وستظل مسؤولة عنه.
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال زيارته لموسكو منتصف الشهر الجاري، أن القيادة الفلسطينية ترفض محاولات ترحيل السكان من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وقال عباس خلال المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "نعتمد على الدعم الإنساني للفلسطينيين، وإنهاء سياسة الترحيل. لن نقبل ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، كما حدث من قبل في القرن العشرين، نعتقد أنه بدعمكم سنحقق أهدافنا".
وأضاف: "الأمم المتحدة بسبب ضغط الولايات المتحدة فشلت في مهمتها المتمثلة بضمان حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية".